in foto: Michael Graziano e Natasha Grano, Instargram @natashagrano

Nell'anno della pandemia anche sposarsi è stato un problema, per lo meno secondo le modalità consuete. Le restrizioni hanno reso le cerimonie decisamente più snelle, in un clima forse meno festaiolo ma ugualmente ricco d'amore. Perché anche se in modo meno sfarzoso, le coppie hanno continuato a dirsi sì nel rispetto del distanziamento e di tutte le altre norme di sicurezza. Ora, dopo tante difficoltà e un lungo stop, la situazione si è rimessa in moto. Si sono sposati anche Natasha Grano e Michael Graziano, una giovane coppia d'oltreoceano che per il matrimonio ha scelto una modalità davvero inedita, da record. Abito bianco, chiesa, la sposa che attraversa la navata, fedi nuziali, testimoni, damigelle, ovviamente il parroco, scambio delle promesse, bacio finale e lacrime: tutto nella norma insomma, se non fosse che però con la loro cerimonia i due hanno stabilito un primato.

Il record di Natasha e Graziano

"Oggi ho sposato l'amore della mia vita. Prometto di stare sempre al tuo fianco e onorarti. Sono così entusiasta di essere tua moglie non solo oggi, ma per il resto della nostra vita e di condividere il viaggio della vita insieme come famiglia. Grazie per il tuo amore. Ringrazio Dio ogni giorno per avermi portato da te": è la dedica d'amore di Natasha Grano all'uomo che ha appena sposato, Michael Graziano. Nulla di nuovo fino a qui, se non fosse che i due influencer hanno celebrato il loro matrimonio in diretta su Clubhouse! Sono state le prime due persone a scegliere questa modalità, che sfrutta uno dei social network del momento, protagonista di un vero e proprio boom sin dal giorno del suo rilascio. La caratteristica dell'innovativa piattaforma è che non prevede la condivisione di post testuali né di immagini o foto, in stile Facebook o Instagram: si utilizza unicamente la voce per interagire. E si accede alle cosiddette "stanze" soltanto tramite invito. I due hanno scelto Clubhouse perché vi sono particolarmente legati: è lì che si sono incontrati. Lei ha rivelato di essersi innamorata di lui nell'istante stesso in cui ne ha ascoltato la voce per la prima volta! Da quel momento non si sono più lasciati.

in foto: Michael Graziano e Natasha Grano, Instargram @globaldegree

Dirsi sì su Clubhouse

Natasha e Graziano sono la prima coppia che si è detta sì su Clubhouse. Lui in realtà ai record non è del tutto nuovo. La fama del canadese è legata al fatto di aver visitato tutti i 193 Paesi delle Nazioni Unite prima di raggiungere i 30 anni: è tra i più giovani ad aver compiuto questa impresa. La sua ormai moglie invece, la signora Grano, lavora come influencer, speaker motivazionale, autrice di best sellers ed è tra le più famose under 40 del pianeta, come scrive orgogliosa sul suo profilo Instagram dove vanta quasi 4 milioni di follower. Ha un figlio, Rio, di 5 anni: insieme al bambino è volata da Londra al Canada, per condividere la vita col suo principe azzurro. Nonostante la giovane età i due sono riusciti a costruire delle carriere notevoli puntando sul loro spirito imprenditoriale con tanta voglia di fare, diventando personalità di spicco nel mondo dei social e non solo. Il loro Clubhouse Wedding potrebbe creare un precedente e rendere questa modalità la nuova moda, perché coniuga l'aspetto intimo della cerimonia in presenza (con poche persone) con quello della condivisione con un pubblico più ampio (conoscenti, follower, curiosi). Siamo in una nuova era: non è più solo possibile conoscere la propria anima gemella online, ma è anche possibile sposarla sullo stesso social network. La storia di Natasha e Graziano ha tutti gli elementi per essere la sintesi perfetta della favola d'amore social contemporanea.