Il Natale si avvicina ma vi siete stancati dello solite tradizioni bon-ton? Per voi è arrivata la soluzione ideale ed è davvero più hot che mai, tanto che, se i parenti "bacchettoni" dovessero scoprirla, rimarrebbero decisamente sconvolti. Si chiama Reindeer Boobs ed è una mania social che sta spopolando tra le donne, in cosa consiste? Nel bucare il maglione natalizio sul petto, lasciando un seno nudo decorata come una renna con copricapezzolo, paillettes e corna.

Reindeer Boobs, la moda natalizia hot che spopola

Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio delle feste e sono molte quelle che non sanno ancora cosa indossare per i party aziendali, le cene e i pranzi in famiglia. Tutte quelle che hanno intenzione di aggiungere un tocco di irriverenza al loro Natale saranno liete di sapere che sui social è nata una moda davvero hot che di sicuro le farà impazzire. Si chiama Reindeer Boobs e consiste nell'indossare uno dei tradizionali maglioni natalizi ma con un buco all'altezza del seno. Questo dovrà essere lasciato nudo e dovrà essere decorato come una renna con tanto di corna, occhi e naso. E' possibile servirsi di copricapezzoli, paillettes, gioielli scintillanti, pompon, l'importante è lasciare libero sfogo alla propria fantasia e soprattutto non indossare il reggiseno. Basta utilizzare l'hashtag #ReindeerBoobs su Instagram per capire quanto è diventata diffusa in tutto il mondo questa moda sopra le righe, visto che sono moltissime le donne che hanno personalizzato il maglione di Natale con un buco sul petto, facendo fuoriuscire la "renna". Certo, è consigliabile non riciclare l'idea per andare a lavoro o a una cena di parenti "bacchettoni" ma si rivelerà l'ideale per le nottate di passione passate in compagnia del partner durante le feste natalizie. A questo punto, dunque, non resta che ideare il modo più bizzarro con cui costruire una renna sul seno: chi si aggiudicherà il titolo di più originale?