Natale 2020 è arrivato e, anche se quest'anno sarà un tantino diverso rispetto al passato, in tutti c'è voglia di un po' di magia e serenità. I concorrenti del Grande Fratello Vip lo passeranno all'interno della nota casa di Cinecittà e, anche se non ci sarà la diretta del venerdì come era stato annunciato nelle settimane scorse, di sicuro verrà organizzato qualcosa per rendere le loro feste speciali. Per il momento, però, non si sa ancora nulla, l'unica cosa certa è che le donne del reality hanno già dato il via ai preparativi per apparire impeccabili di fronte le telecamere. La più originale? Naturalmente Maria Teresa Ruta, che non ha esitato a mostrarsi con un'originale maschera sul viso.

Natale 2020, i preparativi delle Vip del GF

Quale donna non ha mai fatto una "prova look" prima di un evento importante? È proprio quanto sta accadendo nella casa del GF Vip, dove da giorni le concorrenti stanno provando acconciature, trucchi e trattamenti beauty pur di apparire impeccabili durante le feste. Giulia Salemi ha stirato i capelli, provando a fare delle codine laterali in stile Sailor Moon, Adua del Vesco ha assottigliato le sopracciglia, Cecilia Capriotti e Samantha De Grenet hanno curato nei minimi dettagli il loro make-up. La più originale, però, è stata Maria Teresa Ruta: ha usato una maschera viso di carta, così da vantare una pelle liscia e levigata per tutta la settimana natalizia.

La puntata natalizia è stata annullata

Fino a qualche giorno fa si parlava di una puntata natalizia che sarebbe andata in onda il 25 dicembre in prima serata su Canale 5, ad oggi, però, è arrivata la smentita di Alfonso Signorini. Nonostante avesse promesso di fare compagnia alle famiglie italiane durante un Natale tanto diverso e difficile, nelle ultime ore ha dichiarato che il GF Vip non andrà in onda, al suo posto ci sarà il film "Natale da chef". Il motivo? Conduttori e membri dello staff staranno con le persone care proprio come gli spettatori. Per i concorrenti ci sarà qualche cena o sorpresa speciale?