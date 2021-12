Natale 2021, le idee regalo dedicate alla cura dei capelli Questo Natale 2021 metti sotto l’albero prodotti e kit dedicati alla cura dei capelli: dai set di cosmetici ai tool per lo styling ecco le idee regalo per tutte le tasche.

A cura di Federica Ambrogio

Per questo Natale 2021 metti sotto l'albero delle persone che ami kit di prodotti e accessori per la cura dei capelli: avrai l'imbarazzo della scelta tra piccoli pensieri e regali di lusso. Dagli accessori tecnologici da regalare a Natale ci sono i tool per lo styling dei capelli, ma potrai indirizzarti anche su set di shampoo e balsamo, elastici per capelli, spazzole e tanto altro. Abbiamo selezionato per te 20 idee regalo dedicate alla cura dei capelli per tutte le tasche: scoprile tutte nella gallery!

I kit di prodotti per capelli da regalare a Natale

Quest'anno le idee dedicate alla cura per i capelli sono davvero tantissime, dai kit di prodotti ai cosmetici must have. Chi ha i capelli ricci apprezzerà particolarmente il set Semi Di Lino Curls di Alfaparf Milano, il set che contiene shampoo e balsamo per capelli ricci e un olio per capelli brillanti e morbidi. Magical Minis di Moroccanoil è invece il regalo perfetto per chi è sempre in viaggio: contiene uno spray per capelli e corpo con le note della fragranza unica di Moroccanoil e un trattamento Moroccanoil per coccolare i capelli e donare loro lucentezza. Elchim propone invece Hot Honey Care Supreme Glossy, che contiene uno shampoo, un trattamento specifico illuminante e il beccuccio adattabile ai phon del brand.Nutritive 8H Magic Night Siero Deluxe Elixir Ultime Olio di Kérastase è il set perfetto per chi ha i capelli secchi: contiene il Siero nutritivo notturno di bellezza per capelli che nutre intensamente e l'olio Elixir Ultime dona un'intensa nutrizione ai capelli spenti ed una protezione termica fino a 230°C.

Accessori e tools per capelli da mettere sotto l'albero

Chi vuole regalare un tool tecnologico per lo styling potrà indirizzarsi sull'iconico Airwrap di Dyson, lo styler che che utilizza i coni per creare onde e ricci, le spazzole per lisciare o dare volume. Tra le ultime novità da mettere sotto l'albero c'è poi anche la piastra senza fili Unplugged di ghd, comodissima da portare sempre con sè per una piega perfetta in ogni momento. Your Beauty Moment di Tek è invece la box per capelli corti, medi e lunghi composta da hair tools sostenibili e di alta qualità made in Italy. Al suo interno contiene una spazzola in legno con dente corto adatta alla lunghezza del capello, un pettine in legno a denti radi con manico, uno specchietto in legno, uno scrunchie per capelli in cotone biologico, e 4 cartoline con tips su benessere e capelli.