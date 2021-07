Naomi Campbell mostra sui social sua figlia: la tutina con la Medusa è un omaggio a Gianni Versace A distanza di due mesi dalla nascita, Naomi Campbell ha condiviso su Instagram una foto di sua figlia. La sta tenendo lontana dai social il più possibile, ma stavolta era un’occasione davvero speciale: l’anniversario della morte di Gianni Versace. Gli ha reso omaggio facendo indossare alla bimba una tutina con l’iconica Medusa.

Della vita professionale e privata di Naomi Campbell si è detto tutto. Di lei conosciamo ogni dettaglio della splendida carriera intrapresa a partire dagli anni Novanta: oggi è ancora lei la top model per eccellenza, inarrivabile. E conosciamo i suoi amori, i successi, gli scandali che l'hanno vista protagonista, le polemiche. Ma su una cosa la 51enne sta mantenendo il massimo riserbo: sua figlia. Di lei non si sa praticamente nulla, neppure il nome e tantomeno chi è il padre. La modella la sta tenendo lontana dal clamore mediatico e non l'ha mai fatta vedere in pubblico. L'ha però mostrata sui social per un'occasione davvero speciale.

Il mistero sulla figlia di Naomi Campbell

A maggio la notizia della maternità di Naomi Campbell è stata un fulmine a ciel sereno: nessuno ne era a conoscenza, nessuno aveva diffuso la notizia di una bambina in arrivo, nessuna pancia sospetta era stata avvistata nei mesi precedenti. "Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come mamma, sono così onorata di avere questa dolce anima nella mia vita e non trovo le parole per descrivere il legame di vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c'è amore più grande": così la Venere Nera ha presentato al mondo sua figlia, mostrandone su Instagram i piedini.

Milioni di likes e commenti, quasi tutti di follower e fan entusiasti ma anche molto meravigliati. In tanti si sono chiesti: chi è il padre? Questa domanda non ha ancora risposta e in realtà prima di maggio neppure si sapeva con certezza se la modella avesse un compagno. Nel 2018 c'era stato un flirt con il giovane cantante Liam Payne (23 anni meno di lei), poi più nulla. Solo di recente una fonte vicina alla Campbell ha riferito a The Sun che la modella sarebbe fidanzata da un anno: relazione tenuta nascosta per motivi di privacy. La maternità era da tempo nei suoi progetti, amando moltissimo i bambini e nutrendo il desiderio di una famiglia propria. Nella gioia generale per la luce entrata nella sua vita il mistero però resta: si tratta di adozione o magari di maternità surrogata? A distanza di due mesi dal lieto evento, la Campbell ha mostrato per la seconda volta la sua bambina al mondo.

Naomi Campbell omaggia Gianni Versace

In occasione dell'anniversario della morte di Gianni Versace (ricordato anche dalla sorella Donatella), Naomi Campbell ha condiviso su Instagram per la seconda volta da quando è nata una foto di sua figlia. Si tratta del suo tributo al grande stilista e amico venuto a mancare 24 anni fa: a lui era profondamente legata umanamente e professionalmente. "Ti amo Gianni Versace", ha scritto aggiungendo un cuoricino rosso e delle colombe bianche. Nella foto si vede il corpo della neonata (non il viso) con indosso una tutina della Maison. Sopra l'iconica Medusa stampata, il logo lanciato nel 1993: è un simbolo di prosperità, buon auspicio, classicità, vanità e lussuria, insomma tutto ciò che era caro a Gianni Versace, grande appassionato di stampe e tessuti ricercati. Mettendo la Medusa sulla sua bambina, Naomi ha voluto ricordare in modo sincero una persona importante, colui che l'ha lanciata nell'Olimpo della moda e a cui è sempre rimasta accanto, ribadendo l'immutato affetto e la profonda gratitudine nei suoi confronti.