Naomi Campbell con l’abito di pietre preziose: perché sul red carpet era coperta da un velo bianco La Venere Nera era l’ospite d’onore dell’evento di chiusura del festival cinematografico dell’Arabia Saudita e il suo look ha sollevato molta curiosità.

A cura di Beatrice Manca

Per Naomi Campbell il tempo deve essersi fermato: la leggendaria top model oggi ha 51 anni ma ancora appare in passerella, rubando la scena alle colleghe più giovani. Quest'anno è tornata a sfilare a Milano per Versace e ha perfino posato in topless in un servizio fotografico. Sul red carpet è ancora la più fotografata, come ha dimostrato alla cerimonia di chiusura del Red Sea International Film Festival. La Venere Nera era l'ospite d'onore dell'evento che si è tenuto a Gedda, in Arabia Saudita, e si è presentata con un abito scintillante da vera principessa, con un avvolgente scialle bianco. In molti si sono chiesti il perché di questo abbinamento: una semplice scelta di stile o c'è un motivo preciso?

Naomi Campbell

Naomi Campbell con il bustier di pietre preziose

La Venere Nera è apparsa sul red carpet arabo con un abito bianco da principessa: una gonna vaporosa bianca e un corpetto argento, con cristalli e pietre ricamate che creavano un effetto scintillante. Ha poi indossato alcune sottili collane dorate e anelli a fascia di brillanti, lasciando i lunghi capelli neri sciolti sulle spalle. Anche se il bustier dell'abito era un vero scrigno delle meraviglie era parzialmente coperto da un velo bianco trasparente appuntato sul vestito a mo' di mantello, drappeggiato sulle braccia nude e parte dell'abito.

Naomi Campbell e Mohammed Al Turki

Perché indossava un velo bianco sopra al vestito

Questo dettaglio non è certo passato inosservato, sollevando la curiosità dei fan. Il velo essere una caratteristica dell'abito, espressamente accessoriato così dallo stilista. Un'altra ipotesi è che si sia voluta "coprire" come segno di rispetto del Paese ospitante, l'Arabia Saudita. Probabilmente l'evento non aveva un rigido dress code: sul red carpet alcune ospiti indossavano abiti che lasciavano le braccia scoperte o le spalle nude, inclusa Maria Pedraza. L'attrice della Casa Di Carta infatti ha accompagnato sul palco Giuseppe Tornatore con un abito Missoni senza maniche. La maggioranza delle ospiti però ha optato per maniche lunghe o scialle drappeggiati sulla scollatura, e anche la top model Naomi Campbell potrebbe aver preferito questo escamotage. Più semplice la scelta per gli uomini, tutti in giacca e cravatta: tra gli ospiti c'era anche Ed Westwick, il Chuck Bass di Gossip Girl, con una giacca di velluto rosso da vero dandy!