Naomi Campbell torna a posare in topless: a 51 anni è più bella che mai Naomi Campbell potrà pure aver compiuto 51 anni ma continua a essere un’indiscussa icona di bellezza. È stata scelta come testimonial da Calvin Klein e per l’occasione ha posato in topless, rivelando di non avere rivali in fatto di fascino.

A cura di Valeria Paglionico

Naomi Campbell è uno dei pilastri del mondo della moda, è fin dagli anni '90 che che incanta il pubblico con la sua bellezza mozzafiato e, nonostante il tempo che passa, riesce a mantenere invariato il fascino irresistibile che da sempre la contraddistingue. Di recente ne ha data l'ennesima prova: è stata scelta ancora una volta da Calvin Klein come testimonial e a 51 anni ha posato il topless. Oltre ad apparire assolutamente sicura di sé, la Venere Nera ha dimostrato anche di non avere rivali in fatto di splendore e di forma fisica. Quante sono le over 50 che vorrebbero vantare la stessa silhouette da urlo alla sua età?

La foto in topless di Naomi Campbell

Calvin Klein ha lanciato la sua nuova campagna pubblicitaria e tra le protagoniste c'è Naomi Campbell, da anni tra le testimonial "veterane" del brand. La Venere Nera si è lasciata immortalare in topless sullo sfondo di una location da sogno, Villa Necchi Campiglio a Milano: nello scatto appare a figura intera stesa su un muretto, indossa solo dei jeans larghi portati sbottonati in vita, così da rivelare gli slip con l'elastico logato. Si copre il seno con il braccio e guarda in camera fiera e sicura di sé, tenendo i capelli sciolti e ondulati che le cadono sulle spalle. In questa versione iper sensuale non è forse una "dea casual"?

Naomi Campbell, la Venere Nera è splendida come negli anni '90

Anche nel secondo scatto dell'album Naomi non indossa il reggiseno ma questa volta si è lasciata immortalare in piedi mentre sfoggia una sorta di accappatoio total white. È stata però l'ultima foto del post ad aver attirato maggiormente le attenzioni del pubblico e il motivo è molto semplice: risale a quando era giovanissima e calcava per la prima volta la passerella di Calvin Klein. Indossava un tailleur over in grigio topo con le spalline della giacca imbottite, non aveva i capelli lunghi ma un adorabile caschetto con la frangia cortissimo e leggermente asimmetrico. Cosa è cambiato col passare del tempo? Fatta eccezione per il taglio, praticamente nulla: Naomi continua a essere la regina della moda anche a 51 anni.