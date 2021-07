in foto: Calzedonia

Chi l'ha detto che la fantasia floreale si addice solo alla primavera? Nell'estate 2021 i fiori invadono le spiagge: il costume da bagno must-have è quello con la stampa floreale. Il bikini quest'anno compie 75 anni ed è più giovane che mai: il modello must dell'estate è sicuramente quello a fiori, che siano maxi o micro. Dagli ibiscus colorati alle margherite "pop art", in tutte le versioni i fiori accendono il buonumore con i loro colori e mettono allegria. Anche le star, da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker, seguono il trend, sfoggiando bikini con micromotivi a fiorellini. Ecco le idee da copiare prima di partire per il mare.

I bikini "tropicali" per l'estate 2021

Le tendenze della Primavera/Estate 2021 hanno incoronato i fiori come i protagonisti della stagione. La stampa floreale, allegra e colorata, invade il guardaroba e arriva fino ai bikini. Quest'anno il costume in due pezzi incontra Chi ama i colori accesi può scegliere le fantasie hawaiane con palme e ibiscus colorati, per sentirsi subito in un paradiso tropicale. Il vantaggio in più? I colori vivaci esaltano e accendono l'abbronzatura.

in foto: Bikini floreale con i laccetti Yamamay

I costumi a fiorellini di tendenza

Un altro trend molto presente nella moda mare 2021 è quella della stampa a fiori "micro": H&M propone un costume arricciato nei toni allegri del rosa e dell'arancio, con un motivo di margherite. Calzedonia punta dalla stampa a fiorellini per costumi dall'aria retrò, come quello indossato da Chiara Ferragni.

in foto: Chiara Ferragni in Calzedonia

Le stampe "pop" anni Sessanta

La versione più "pop" è sicuramente quella con i fiori stilizzati che ricordano gli anni Sessanta, come quelli proposto da Asos e Verdissima. L'importante è scegliere bene i colori della fantasia in modo da esaltare il nostro incarnato. D'estate si può eccedere, abbinando accessori colorati, bigiotteria e sandali per la spiaggia in tono. Oppure si può lasciare protagonista, abbinando un paio di semplici shorts in jeans e un cappello in paglia.

in foto: Verdissima

I bikini a fiori in colori pastello

Chi ama i colori più delicati può provare le fantasie floreali "acquerello" dei bikini di Oysho, Pucci e Vilebrequin. I colori pastello che tanto abbiamo amato questa primavera tornano anche per i costumi da bagno dell'estate 2021: Bershka propone un bikini lilla, una delle tinte must dell'estate 2021, con piccoli fiori bianchi. C'è solo l'imbarazzo della scelta: pronte a fiorire anche in spiaggia?