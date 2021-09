Jennifer Lopez brilla agli Mtv VMA’s 2021: dopo Venezia osa col completo stringato Jennifer Lopez è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione 2021 degli Mtv VMA’s, sul cui palco è apparsa più bella che mai. Dopo aver spopolato a Venezia 78, è tornata a distinguersi per sensualità con un look stringato in nero e paillettes a specchio che lasciava intravedere la pelle nuda.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si sono tenuti a New York gli Mtv Video Music Awards 2021 e, come da tradizione, sono stati premiati gli artisti più telentuosi dell'ultimo anno. Il palco è stato letteralmente invaso dalle star ma ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la diva più richiesta degli ultimi tempi: Jennifer Lopez. Dopo aver letteralmente spopolato a Venezia 78, sul cui red carpet era apparsa elegantissima in bianco al fianco di Ben Affleck, è tornata a sedurre con un look all'insegna della sensualità. Ha preso parte all'evento per assegnare l'ambito award Song Of The Year (vinto da Olivia Rodrigo) e per l'occasione ha dato il meglio di sé in fatto di femminilità tra stringhe, trasparenze audaci e tacchi a spillo.

Il look stringato di J.Lo ai VMA's 2021

Jennifer Lopez è un'indiscussa icona di stile e di sensualità e durante gli MTV VMA'S 2021 ne ha data l'ennesima prova. Si è infatti presentata sul palco sfoggiando un super provocante completo firmato David Koma (della collezione Resort 2021) con gonna corta tempestata di paillettes argentate a specchio e micro crop top nero a maniche lunghe, un modello molto simile ai mini cardigan che vanno tanto di moda nell'autunno 2021. Ad accomunare i due capi, delle stringhe di pelle sul décolleté e sui fianchi che hanno lasciato intravedere chiaramente la pelle nuda. In molti hanno insinuato che la popstar non avesse indossato l'intimo ma probabilmente, così come molti abiti effetto nude, la gonna nascondeva degli slip "invisibili".

Jennifer Lopez in David Koma

Sandali in pvc ed extension per J.Lo

A completare il sexy look stringato non potevano mancare i tacchi a spillo: J.Lo ha infatti puntato tutto su dei sandali firmati Femme con la fascia in pvc trasparente e il cinturino posteriore in pelle nera. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto la chioma sciolta e ondulata e l'ha infoltita con delle extension dall'effetto super naturale. Insomma, la fidanzata di Ben Affleck potrà pure aver superato i 50 anni ma a quanto pare non ha rivali in fatto di sensualità. In quanti si aspettavano un'apparizione pubblica tanto spettacolare dopo il meraviglioso red carpet di Venezia?