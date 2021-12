Mrs Maisel 4 in arrivo su Amazon: con Midge tornano anche gli incantevoli look vintage anni 50 The Marvelous Mrs. Maisel (La fantastica signora Maisel) tornerà su Amazon Prime Video il 18 febbraio. Ritroveremo Miriam Midge Maisel e i suoi adorabili look vintage.

A cura di Giusy Dente

photo courtesy of Prime Video / Ph. Christopher Saunders

La lunga attesa è finalmente finita. I fan di The Marvelous Mrs. Maisel (in italiano La fantastica signora Maisel), hanno dovuto attendere ben due anni prima di ritrovare sul piccolo schermo la loro beniamina e ora sono pronti a lasciarsi contagiare ancora dalla sua irriverenza ed ironia. Amazon ha rilasciato le prime immagini della serie tv creata da Amy Sherman-Palladino, che sbarcherà sulla piattaforma a partire da venerdì 18 febbraio: gli 8 episodi saranno resi disponibili due alla volta ogni venerdì per quattro settimane consecutive. Scopriremo finalmente il destino di Midge nel mondo della comicità, ma una cosa è certa: la ritroveremo bellissima come sempre, nei suoi curatissimi ed elegantissimi abiti vintage che hanno conquistato tutti.

Mrs Maisel, una donna in un mondo di uomini

La serie tv è ambientata negli anni Sessanta, quando da una donna tutto ci si aspettava tranne che girasse il Paese esibendosi sui palcoscenici teatrali come stand up comedian. Una volta scoperta la propria vena artistica, Midge Maisel (la pluripremiata Rachel Brosnahan) decide di assecondarla, andando contro tutto e tutti e sperimentando inevitabilmente il sessismo e il maschilismo di quel mondo ancora molto chiuso nei confronti delle donne. Si rivela intraprendente e moderna, per nulla disposta a cedere agli stereotipi del suo tempo, che la vorrebbero in casa a fare solo la mamma e la moglie. Inizialmente aveva scelto proprio questa di vita, prima di aprirsi a qualcosa di nuovo, prima di scoprire di avere davanti a sé un futuro radioso, ma da conquistare con tanti sacrifici e tante rinunce. Nella quarta stagione in arrivo la vedremo proprio alle prese con le difficoltà di conciliare la sua carriera tutta in ascesa con la vita privata: il tempo che dedica al lavoro e l'impegno che mette nella sua arte finiscono col creare una spaccatura con tutto il resto, con gli amici e la famiglia.

foto via Instagram @maiseltv

Mrs Maisel, donna moderna degli anni '50

Midge Maisel si mette in gioco per riscrivere completamente la propria vita, ma nell'abbandonare il cliché della moglie-madre non abbandona mai il suo inconfondibile e iconico stile. Uno dei punti forti della serie tv Amazon, infatti, è costituito senz'altro dallo sconfinato armadio della protagonista, una donna che riesce a fare della sua vena artistica la fonte del suo successo, senza mai rinunciare a un po' di sana vanità. Midge è sempre impeccabile in ogni occasione, compreso quando deve salire sul palco a esibirsi: non lascia mai nulla al caso quando si tratta di outfit. Alla serie tv va il merito di aver portato sul piccolo schermo il vintage in tutta la sua bellezza, nei costumi così come nelle scenografie.

foto via Instagram @maiseltv

La vita di Midge è uno spaccato perfetto sulla moda degli anni Cinquanta e Sessanta, che vediamo declinata in ogni situazione: la cena al ristorante, la vacanza al mare, la serata a teatro. E per ciascuna di queste occasioni, la protagonista ha un look perfetto e curato in ogni minimo dettaglio. È un tripudio di gonne a ruota, bikini a vita alta, cappottini in colori pastello, abitini con scollo a barca o a cuore. Immancabili gli accessori perfettamente coordinati tra loro, dalla borsa al cappellino, dagli occhiali i guanti fino ai gioielli di perle. Tutto talmente irresistibile che è impossibile non restare affascinati!