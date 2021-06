Miriam Leone ha una vera e propria passione per i selfie senza trucco e sui social non perde occasione per mettere in mostra la sua bellezza "al naturale". Essendo meravigliosa anche senza rossetto ed eye-liner, i fan sono felici di vederla spesso in questa versione acqua e sapone. Nell'ultima foto postata, però, ha aggiunto un dettaglio super trendy: si è immortalata in primo piano con degli appariscenti orecchini a cerchio argentati. Si tratta di un modello ispirato agli anni '80 che di sicuro diventerà l'accessorio must-have dell'estate 2021.

Miriam Leone e la passione per i selfie senza trucco

Non è la prima volta che Miriam Leone si fotografa senza neppure un filo di trucco sul viso, è da quando ha debuttato sui social che sembra non poter fare a meno dei no make-up selfie. Lo ha fatto in pieno lockdown, su alcuni dei set cinematografici a cui ha preso parte, durante le vacanze estive: insomma, l'attrice non ha assolutamente timore nel mostrare il suo aspetto "al naturale". Del resto, è così bella che non le servono artifici, filtri o trucchi per apparire meravigliosa. Nonostante spesso non usi eye-liner, rossetto, fondotinta e blush, è raggiante, sensuale e femminile, in parole povere un'indiscussa icona di bellezza.

Gli orecchini hoops sono il must-have dell'estate 2021

I maxi orecchini a cerchio sfoggiati da Miriam Leone nel suo ultimo selfie senza trucco sono l'accessorio must-have dell'estate 2021. Dopo aver spopolato negli anni '80, negli ultimi decenni erano stati considerati un po' troppo appariscenti o da "donna del ghetto". Negli ultimi tempi, però, sono ritornati in gran voga. A rilanciare il trend degli orecchini hoops non potevano che essere le più grandi Maison di moda, che sulle passerelle della Primavera/Estate 2021 hanno completato i look con dei cerchi più o meno esuberanti. Ci sono quelli classici e non troppo ingombranti, su cui puntare quando bisogna indossarli per una giornata intera, quelli con i pendenti colorati, quelli doppi in stile rapper o, ancora, quelli in pvc. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, l'importante è assecondare il proprio stile non avendo paura di osare con un tocco di aggressività.