Miriam Leone è un'indiscussa icona di bellezza e di stile e, complice il suo passato da Miss Italia, sono pochissimi quelli che hanno il coraggio di contraddire una verità simile. Oggi è un'attrice di successo, si è lasciata il passato da modella alle spalle ma, nonostante ciò, continua a incantare tutti con il suo splendore. Sui social non è particolarmente attiva ma ogni volta che posta una foto o una Stories registra un vero e proprio boom di like. Anche di recente le è successo ma, piuttosto che condividere uno scatto da un set o dal backstage, ha preferito mostrarsi "al naturale". Il risultato? Anche senza trucco è sempre meravigliosa.

Il selfie di Miriam Leone senza make-up

Siamo abituati a vedere Miriam Leone perfetta e impeccabile nei film e sui red carpet ma di recente ha cambiato registro. Dopo aver passato l'estate tra occhiali da sole da diva e chemisier sexy, ora ha deciso di mostrarsi in una versione inedita. Si è scattata un selfie al naturale, nel quale appare in primissimo piano con indosso una t-shirt bianca, i capelli bagnati e leggermente spettinati e i grossi e profondi occhi verdi in risalto. Non porta neppure un filo di trucco sul viso ma, nonostante ciò, è sempre bellissima. Nella didascalia della foto ha scritto semplicemente "Rinata", facendo riferimento al libro di Susan Sontag che ha tra le mani e che sta leggendo. Tra gli hashtag non ha potuto fare a meno di usare #nomakeup, a prova del fatto che non porta fondotinta, eye-liner, rossetto e ombretto. Quante sono le star che, come lei, non hanno alcun timore di immortalarsi in versione acqua e sapone?