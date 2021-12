Miriam Leone “copia” lo chignon a Eva Kant: è regina di eleganza con il tubino scollato bordeaux Miriam Leone è la perfetta Eva Kant, anche fuori dal set di Diabolik: anche lei sceglie l’eleganza di un tubino aderente e dello chignon da ballerina.

Il 16 dicembre uscirà al cinema Diabolik, il film tratto dalla fortunata saga a fumetti con Luca Marinelli nel ruolo dell'abile ladro. Al suo fianco ci sarà Miriam Leone, che è diventata bionda per interpretare l'algida Eva Kant. Domenica 5 dicembre l'attrice è stata ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa e per l'occasione ha sfoggiato un look elegantissimo che non sfigurerebbe addosso al suo personaggio: tubino aderente e scarpe con il tacco. Il tocco di classe? Lo chignon alla Eva Kant.

Il vestito bordeaux è perfetto per Natale

Miriam Leone è stata ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa insieme a Luca Marinelli e al resto del cast del film Diabolik. Per l'occasione ha scelto un abito molto chic, un tubino aderente con le maniche lunghe e scollatura profonda, color bordeaux. Più sofisticato del rosso e più originale del nero, il bordeaux è il colore perfetto da sfoggiare durante le feste di Natale. Il look – con scarpe con il tacco coordinate – è stato creato su misura per lei da Dolce&Gabbana. L'abito è stato molto apprezzato, tanto che l'attrice ha scritto sui social: "La nipote di sarte che è in me ringrazia…".

Miriam Leone in custom Dolce&Gabbana

Miriam Leone con lo chignon di Eva Kant

Miriam Leone è la perfetta Eva Kant, anche fuori dal set: il personaggio nato dalla fantasia delle sorelle Giussani è famoso per lo chignon biondo, la sua firma di stile, e per gli abiti da sera. Miriam Leone ha deciso di copiare l'acconciatura ma in una versione bassa, sulla nuca, semplice e ricercata. Un look "collaudato": anche per le sue nozze ha scelto un'acconciatura raccolta, con un filo d'oro tra i capelli. Lo chignon da ballerina è da sempre una la soluzione più elegante per una serata speciale: esalta il volto e "nasconde" anche una piega non proprio perfetta. Morbido o tirato, è semplice fa fare anche in casa: basta un paio di orecchini scintillanti e si è pronte per il cenone o per il veglione di San Silvestro all'insegna dello stile!