Miley Cyrus ha dato il via alla sua nuova vita dopo il divorzio con Liam Hemsworth, l'attore che aveva sposato alla fine del 2018 dopo oltre 10 anni di fidanzamento. La cosa particolare è che ha saputo reinventarsi anche dal punto di vista professionale, tornando a fare musica con un nuovo stile pop-rock fatto di mullet cut e sensuali completi di pelle. Qual è il dettaglio che da sempre la contraddistingue? L'audacia e ne ha dato prova anche durante la pandemia. Come tutti si è ritrovata a passare i mesi di lockdown chiusa in casa ma, a differenza di molti colleghi, non ha avuto paura di parlare di sesso, rivelando di averlo praticato spesso in "forma virtuale" su FaceTime. Di recente, inoltre, ha ammesso un'altra cosa che lascerà tutti senza parole: utilizza i sex toys come oggetti d'arredamento.

Miley Cyrus e la passione per i sex toys

Miley Cyrus è stata tra gli ospiti speciali del programma "Barstool Sports", in onda sul canale americano Sirius XM, e ne ha approfittato per parlare delle sue ultime relazioni, da matrimonio finito con Liam Hemsworth al flirt con Kaitlynn Carter, fino ad arrivare alla storia con Cody Simpson (che ha passato con lei la prima quarantena). Sebbene in amore non sia stata molto fortunata, ha trovato lo stesso il modo di provvedere da sola al suo piacere. In che modo? Con una vasta collezione di giocattoli erotici. La cosa che in pochi sapevano è che ne avrebbe così tanti da potersi permettere di non usarli sempre in modo "tradizionale". Durante la diretta, infatti, non ci ha pensato su due volte a fare una rivelazione davvero piccante: spesso si serve dei sex toys per ravvivare l'arredamento di casa.

"Il sesso e il design di interni vanno di pari passo"

La popstar acquista i giocattoli erotici per soddisfare il suo piacere anche quando è da sola ma troverebbe il loro design così trendy e alla moda da non esitare a piazzarli tra soggiorno e camera da letto su tavoli, mobili e mensole. L'obiettivo? Ravvivare l'ambiente casalingo con colori e forme originali. "Mi piacciono i giocattoli erotici, li compro per me stessa ma finisco per usarli per l'interior design. Il sesso e il design di interni vanno davvero di pari passo", ha spiegato la popstar. Insomma, a quanto pare le celebrities non smettono mai di sorprendere i loro fan: in quanti sognano di imitare l'idea super hot della Cyrus per rendere unico l'arredamento domestico?