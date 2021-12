Milano Fashion Week 2022, tornano le sfilate maschili: il calendario e gli eventi da non perdere Dopo un anno e mezzo di eventi “phygital”, fisici e digitali, la moda guarda al futuro: in calendario sei nuovi brand al debutto, mostre e eventi.

A Milano si torna a sfilare in presenza: abbandonata la formula phygital, con la compresenza di show fisici e digitali, la prossima Settimana della Moda maschile sarà prevalentemente dal vivo. La Milano Fashion Week Men's Collection è in programma dal 14 al 18 gennaio 2022. Il calendario prevede 23 sfilate, 24 presentazioni, 9 contenuti digitali e 12 eventi, per un totale di 68 appuntamenti. Ad aprire la kermesse sarà Ermenegildo Zegna e ci saranno ben sei brand al debutto.

Il calendario di Milano Moda Uomo 2022

Il settore della moda è stato colpito duramente dalla pandemia di Covid, ma gli indicatori economici confermano la ripresa: la Fashion week maschile che si apre a gennaio 2022 segna ufficialmente la ripartenza del settore. La settimana dedicata alle collezioni Uomo per l'Autunno/Inverno 2022-23 si apre con un tributo a Giovanni Gastel, fotografo di moda scomparso a marzo. Venerdì 14 sfileranno Ermenegildo Zegna e DSquared2, seguiti da tre brand al debutto assoluto: Federico Cina, 44 Label Group e 1017 Alyx 9SM.

Ermenegildo Zegna

Sabato 15 gennaio le sfilate proseguiranno con Brioni, Brunello Cucinelli, Emporio Armani (alle ore 11) Kiton, Fendi (ore 14) Dolce&Gabbana (ore 16) e MSGM (ore 19). Domenica 16 gennaio è la volta di Missoni, Tod's, Prada e due nomi nuovi in calendario: JW Anderson e Justin Gall. Lunedì le sfilate si chiuderanno con il doppio show di Giorgio Armani, per poi lasciare il posto agli eventi digitali. Tra i brand al debutto c'è anche l'etichetta Jordanluca.

Le feste e gli eventi da non perdere

La Fashion Week è anche un momento di incontri, mostre e eventi sparsi per la città. Tra gli appuntamenti da non perdere c'è l'evento di Gucci, in via Mecenate (solo su invito) e l'evento organizzato da Vestiaire Collective e Fondazione Sozzani, lunedì 17 gennaio. Da segnare in calendario, per la stessa sera, anche la proiezione speciale del documentario "Elio Fiorucci- Free Spiri"» parte del programma ufficiale del Fashion Film Festival.