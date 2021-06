Lo spray fissante per il trucco è un prodotto cosmetico indispensabile per chi resta fuori casa tutta la giornata e desidera avere un make up perfetto da mattina a sera, senza ritoccarlo.

Servono a preservare l'intensità e il colore del trucco evitando che il make up "sbavi" a causa del caldo estivo o del sudore. I fissanti per il trucco sono dei veri e propri prodotti smart: possono essere facilmente trasportati in giro perché entrano comodamente in borsa e hanno un effetto istantaneo: occorre semplicemente nebulizzarli sul viso per ottenere immediatamente l'effetto desiderato.

Inoltre sono molto versatili perché possono essere utilizzati non solo come fissante o per rinfrescare la pelle, ma anche come primer per compattare l'incarnato. Infatti, in base al tipo di pelle è possibile scegliere, tra i diversi fissanti trucco disponibili in commercio, quelli idratanti, ideali per chi ha la pelle secca, o quelli opacizzanti perfetti per la pelle grassa, perché aiutano ad eliminare il fastidioso effetto "lucido" che si crea sulla fronte, sul naso o sul mento.

Scopriamo insieme quali sono i migliori spray fissanti per il trucco attualmente disponibili in commercio e su Amazon, quali scegliere in base alla propria tipologia di pelle e come utilizzarli. Inoltre, nella selezione dei prodotti, abbiamo tenuto conto non solo dell'efficacia ma anche delle marche, scegliendo quelli proposti da brand noti del settore come NYX, Kiko, Rimmel, L'Oréal, Maybelline, MAC ed Essence.

I 15 migliori fissanti trucco del 2021

Di seguito troverete una classifica contenente i 15 migliori fissanti per il trucco di quest'anno disponibili anche online, su Amazon. Abbiamo scelto i prodotti tenendo in considerazione le diverse tipologie, selezionando quelli indicati per la pelle grassa, delicata, sensibile o normale, la marca, il prezzo e le recensioni degli utenti che li hanno già acquistati.

1. NYX Matte Finish

Lo spray fissante matte della NYX per pelle grassa, con la sua formula leggera e il suo effetto matte, è ideale per combattere l'effetto lucido sulla "zona T" ed è adatto a qualsiasi tipo di pelle. Essendo un prodotto a formulazione leggera, oltre a rendere la pelle più opaca, non unge e non la appesantisce. Un altro punto a favore dello spray fissante della NYX è la sua versatilità: può essere applicato direttamente sui fondotinta, senza rovinare il make up e ottenendo una doppia azione: fissante e rinfrescante.

L’applicazione risulta molto semplice: occorre nebulizzarlo sul viso ad una distanza di circa 15 cm e lasciarlo asciugare.

Pro: questo spray fissante è un prodotto versatile che rispetta la pelle, anche la più delicata. L’effetto matte lo rende un valido alleato contro il fastidioso effetto lucido tipico della pelle grassa. Non secca la pelle e non la irrita.

Contro: alcuni utenti Amazon consigliano di esfoliare la pelle per ottenere un effetto più duraturo, anche se garantisce comunque un’ottima tenuta.

2. L'Oréal Infallible

Per chi cerca una soluzione per avere sempre un make up perfetto e a prova di imperfezioni, questo spray fissante della L'Oréal è uno dei più consigliati. Si tratta di un prodotto che riesce a garantire una tenuta ottimale per mantenere il trucco fresco, anche senza ritocchi, dalla mattina fin quando non si fa rientro in casa. Caratterizzato da un elevato potere fissante, questo spray risulta molto leggero durante l’applicazione nonostante la sua efficacia.

Pro: il punto di forza di questo prodotto, oltre al potere fissante, è l’asciugatura rapida che permette di utilizzarlo ogni volta che occorre senza aspettare che evapori.

Contro: è particolarmente indicato per chi ha la pelle secca essendo molto nutriente. Di conseguenza, è meno consigliato a chi ha la pelle grassa.

3. Find di Amazon

Per chi cerca un prodotto delicato, privo di coloranti, siliconi e con una formulazione “Vegan Friendly”,suggeriamo questo spray fissante per il trucco proposto da Find. Si tratta di un prodotto sicuro e che rispetta qualsiasi tipologia di pelle: per questo motivo può essere utilizzato anche da chi ha la pelle molto delicata perché non irrita, non è aggressivo e non causa arrossamenti. Segnaliamo questo prodotto non solo per il suo potere fissante e per la sua delicatezza, ma anche per la capacità di prevenire l’invecchiamento, la facilità di applicazione e la rapidità dell’asciugatura, che evita l’"effetto bagnato” sul viso dopo l’erogazione.

Pro: un prodotto dall'efficacia dimostrata e confermata da numerosi utenti di Amazon. È leggero, si asciuga subito e non attacca dopo l'applicazione. Fa sì che il make up resti perfetto e fresco dalla mattina alla sera.

Contro: al momento non sono presenti recensioni negative da parte degli utenti Amazon che lo hanno acquistato.

4. Maybelline Lasting Fix

Lo spray fissante della Maybelline è l'ideale per le pelli più sensibili: non irrita e non causa reazioni allergiche di alcun tipo. Suggeriamo questo prodotto non solo per la sua delicatezza ma anche per l'effetto nebulizzato e per l'assenza di olii. Proprio per la sua formula leggera, questo spray preserva la freschezza del make up ed evita che il colore sbiadisca. Il brand promette una durata del fissante di 16 ore.

Pro: spray leggero e delicato sulla pelle che in estate dona anche una sensazione di fresco sul viso. Gli utenti apprezzano il formato di 100 ml perché capace di durare a lungo.

Contro: questo spray fissante della Maybelline appare meno indicato per le pelli più secche perché a base di alcol. Un ottimo opacizzante su pelli più grasse.

5. KIKO Prime & Fix

Per chi è in cerca di un prodotto 2-in-1 che funga sia da fissante che da primer, lo spray fissante per il trucco della Kiko è la scelta ideale. È un prodotto multi-funzione a base di acqua che ha, infatti, 2 tempi d'uso: uno iniziale come primer per idratare la pelle, e l'altro finale come fissatore.

Pro: il punto forte di questo prodotto è la sua doppia funzione di fissante e primer. È infatti consigliato per chi è in cerca di un'unica soluzione.

Contro: alcuni utenti notano un leggero alone rosato che però è perfetto per chi ha la carnagione molto chiara.

6. Segminismart Make Up Spray

Delicato e leggero, lo spray fissante della Segminismart è un prodotto pensato principalmente per chi ha la pelle grassa. Questo prodotto riesce ad eliminare l'effetto lucido dalla "zona T" e di conferire al volto una luminosità naturale. Anche questo è un prodotto 2-in-1 con doppia funzione di fissante e illuminante. Nonostante abbia un formato leggermente più grande può comunque essere comodamente inserito in borsa perché compatto.

Pro: questo prodotto è apprezzato su qualsiasi tipo di pelle, il suo punto forte infatti è proprio la versatilità. Oltre a fungere da fissante e da sublimatore della luminosità naturale della pelle, garantisce un'elevata efficacia sia sulle pelli secche che grasse.

Contro: questo prodotto non è consigliato per chi cerca spray inodore e senza fragranze.

7. Revolution Hyaluronic Fix

Lo spray fissante per il trucco della Revolution è un prodotto professionale a base di sodio jaluronato, una sostanza altamente idratante con azione tonificante e illuminante. Si tratta di un prodotto completo che, oltre ad assicurare un fissaggio del make up durante tutta la giornata, agisce anche sulla pelle illuminandola e sulle rughe, levigandole in profondità. Non contiene allergeni ed è indicato per qualsiasi tipo di utente: anche sulle pelli miste, sensibili e facilmente irritabili.

Pro: prodotto molto apprezzato proprio perla presenza di questo ingrediente con proprietà antiage, rassodanti ed elasticizzanti.

Contro: non sono riscontrabili, al momento, particolari aspetti negativi riguardanti questo prodotto.

8. Essence Keep It Perfect!

Questo spray fissante della Essence è un prodotto cruelty free, vegano, senza oli e alcol e, addirittura, senza fragranze, a base di acido ialuronico. Oltre a prendersi cura dell’ambiente e della pelle, questo prodotto è un ottimo fissante leggero, fresco e dalla rapida asciugatura. Può essere applicato anche più volte al giorno.

Pro: questo spray è inodore ed è infatti apprezzato da chi cerca un prodotto neutro. Garanzia anche del fatto che nella composizione non vengono usate sostanze chimiche come parabeni e paraffine.

Contro: sebbene appartenga a una marca generalmente low cost, questo prodotto è leggermente più caro rispetto alla media, motivato dagli ingredienti selezionati.

9. Rimmel London Insta Fix & Go

Lo spray fissante della Rimmel London è un prodotto 2-in-1 con un'applicazione può avvenire in 2 tempi: prima del trucco come primer e dopo il trucco come fissante. All’inizio funge da base per compattare il trucco e per evitare la formazione di grinze e linee; dopo aver messo il make-up, invece, serve a fissarlo e ad allungare la sua durata. La Rimmel assicura 8 ore di fissaggio assicurato.

Pro: di questo prodotto viene apprezzata soprattutto la sua capacità di compattare il make up e di non favorire la creazione di grinze per tutta la durata prevista.

Contro: alcuni utenti lamentano un effetto “acquoso" post erogazione dovuto da un lato dalla sua funzione rinfrescante, ma basterà aspettare un minuto e si assorbe totalmente.

10. MAC Prep + Prime Fix

Lo spray fissante della MAC è un prodotto di alta qualità ideato sia per utilizzo quotidiano che per utilizzo professionale. Si tratta di una soluzione leggera, a base di acqua e vitamine, che ha la funzione sia di primer per rinfrescare e ammorbidire la pelle, sia di fissante per compattare e illuminare il trucco. Molte persone usano questo spray anche per inumidire i pennelli dell'ombretto in modo da renderlo più luminoso.

Pro: prodotto di qualità raccomandato soprattutto per chi ha sensibilità ed è facilmente irritabile nella zona perioculare. Oltre a non irritare pelle e occhi, di questo spray è molto piacevole anche il suo profumo delicato.

Contro: non sono presenti evidenti lati negativi del prodotto.

11. Mario Badescu

Ideale per chi ha la pelle, lo spray fissante della Mario Badescu ha una formula delicata con aloe, camomilla e lavanda illumina e rivitalizza la pelle, inoltre, con la sua nebbia rigenerante, rinvigorisce il make up evitando l'effetto “grinze". Può essere applicato sia prima che dopo il make up.

Pro: questo è un prodotto apprezzato soprattutto per la sua formula a base di estratti naturali di aloe, camomilla e lavanda. Oltre a fissare il trucco, infatti, contemporaneamente lenisce e rinvigorisce la pelle.

Contro: proprio per la presenza di questi estratti naturali, per quelli che preferiscono profumazioni lievi o neutre, si consiglia di orientarsi verso un’altra scelta senza fragranze.

12. Barry M Flawless Mist & Fix

Lo spray fissante per il trucco della Barry M concede al viso un elevato effetto illuminante. È ideale per chi vuole apportare un effetto splendente al maquillage grazie alla sua formula ricca di particelle riflettenti. Inoltre, mentre compatta e illumina il trucco, questo prodotto idrata la pelle, rendendola perfetta per qualsiasi tipo di tempo e protetta dall'inquinamento cittadino.

Pro: questo spray è molto apprezzato da chi desidera avere una soluzione sia fisante che illuminante. L’ideale per avere un aspetto brillante alle feste e ai party nelle sere d’estate.

Contro: meno consigliato a chi cerca un prodotto da usare nella routine quotidiana.

13. Pinpoxe Make Up Spray

Lo spray fissante della Pinpoxe è ideale per ravvivare il colore del make up in pochi istanti. Si tratta di un prodotto da usare quando si desidera avere il trucco intatto per tutta la giornata, ma soprattutto, per preservare la luminosità del viso. Infatti, quando non si vuole rischiare di avere un aspetto spento, questo spray è l'ideale: rimpolpa la pelle, dona alla carnagione una lucentezza naturale e impedisce che il sudore rovini l'aspetto. L'applicazione è consigliata dopo il trucco e a una distanza dal viso di 20 cm.

Pro: spray leggero e fresco apprezzato per la sua capacità di idratare e rimpolpare la cute in profondità, oltre che per fissare il trucco e per apportare un lieve effetto illuminante.

Contro: non si riscontrano particolari lati negativi del prodotto.

14. Dermablend Professional

Lo spray fissante della Dermablend, è un prodotto 2-in-1 che rinfresca e fissa il make up allo stesso tempo. È ideale per tutti i tipi di pelle ma, con la sua formula senza olio e ricca di aloe, è perfetto per le pelli più grasse, poiché non ostruisce i pori e impedisce che si alimenti la formazione di brufoli o punti neri. Alla fine della giornata il make up sarà perfetto come appena messo.

Pro: di questo prodotto i clienti apprezzano soprattutto la delicatezza sulla pelle. Grazie alla sua azione preventiva contro brufoli e sebo, infatti, è indicato soprattutto per le pelli più grasse.

Contro: alcuni utenti Amazon lamentano l’assenza di una spiegazione sulle modalità d’uso del prodotto, elemento non così indispensabile data l’intuitività delle sue funzioni.

15. 3INA The Fixing Spray

Lo spray fissante per il trucco della 3INA, è un prodotto 3-in-1: fissa il make up, rinfresca e idrata il viso. L'azione fissante conferisce al volto un aspetto compatto e uniforme per tutto il giorno; poi c’è l’azione tonificante, lenitiva e idratante, ideale per le pelli più disidratate, che dona morbidezza e luminosità istantanee. È un prodotto con un dosatore pratico, per un'applicazione semplice e veloce: rapida asciugatura e nessuna traccia residua. Da spruzzare direttamente dopo il trucco. Questo rientra tra i prodotti vegani e cruelty free, privi di parabeni e microplastiche.

Pro: oltre a essere vegano e cruelty free, lo spray 3INA è apprezzato anche per la sua scelta di proteggere e salvaguardare la pelle da sostanze nocive, escludendole dalla formulazione di base.

Contro: per godere di un effetto soddisfacente bisogna erogare il fissante alla giusta dal viso.

Guida all'acquisto: come scegliere il miglior spray fissante per il trucco

Prima di acquistare lo spray fissante per il trucco bisogna prendere in considerazione alcuni fattori principali che ci consentano di trovare il prodotto giusto, in grado di assicurarci l'effetto desiderato.

Esistono, infatti, diverse tipologie di fissanti in commercio, che possono cambiare non solo in base agli scopi, ma anche in base al tipo di pelle, all'efficacia e alle marche. Cerchiamo di capire insieme come scegliere il miglior spray fissante per il trucco e come riconoscerlo in base alle proprie esigenze.

Tipologie

In commercio sono disponibili due tipologie di spray fissanti per il trucco:

Spray fissanti con effetto opacizzante che permettono di avere un make up perfetto per tutto il giorno, evitando che il sudore o il caldo lo rovinino.

con effetto opacizzante che permettono di avere un make up perfetto per tutto il giorno, evitando che il sudore o il caldo lo rovinino. Spray fissanti e primer, usati anche come illuminanti e idratanti. Questi agiscono sull'incarnato spento conferendogli bagliore e contemporaneamente impediscono che si formino delle irregolarità del make up.

Tipo di pelle

La scelta dello spray fissante per il trucco deve essere effettuata valutando il proprio tipo di pelle. La maggior parte dei fissanti disponibili in commercio sono indicati per tutti i tipi di pelle, ma non è sempre così. Prima dell'acquisto, infatti, bisogna notare se il prodotto scelto si può usare sulla pelle secca, su quella grassa o mista.

Per le pelli grasse in cui il sebo favorisce lo scioglimento del trucco, l'ideale sarebbe uno spray fissante composto da polimeri capaci di assorbire e inibire gli oli naturali della pelle che rovinano il trucco. Per non trovarsi con un aspetto eccessivamente unto, si dovrebbe optare per spray fissanti privi di olio ma con la presenza di alcol.

Se si ha, invece, la pelle secca, bisogna orientarsi verso spray fissanti con funzione idratante e a base di glicerina, acido ialuronico o butilenglicole. Gli spray a base di alcol, al contrario, vanno evitati perché causa della secchezza cutanea.

Quando si ha un tipo di pelle normale che non comporta alcun problema in particolare, non ci sono limiti di scelta. Quasi tutti gli spray fissanti possono essere adatti a questa pelle, garantendo un trucco e un aspetto impeccabile per tutto il giorno.

Durata

La particolarità di questi prodotti cosmetici è la loro durata. Più a lungo il trucco resta intatto, migliore è lo spray fissante. In commercio si possono trovare spray che assicurano l'efficacia dei risultati per circa 8 ore; oppure si possono trovare gli spray che garantiscono una copertura di 12 ore di durata; così come esistono altri spray che fanno sì che il trucco resti in perfetto stato fino a 24 ore.

Marche

Tra le migliori marche di spray fissanti per il trucco, disponibili anche su Amazon, segnaliamo Nyx, MAC, Kiko Milano, Wycon, Essence, Barry M, Mario Badescu, Rimmel e anche FinddiAmazon, L'Oréal e Maybelline. Si tratta, per la maggior parte, di tutte aziende rinomate e conosciute per la produzione di cosmetici di ottima qualità, studiati con precisione e composti dai migliori ingredienti. Altre marche valide sono: Urban Decay, Kat Von D, Pixi, Hangover, E.l.f. Studio Makeup Mist & Set.

Come utilizzare lo spray fissante per il trucco

Utilizzare uno spray fissante per il trucco è molto semplice perché occorre semplicemente fare attenzione a quando applicarlo e a che distanza dal viso. Anche se sono disponibili diversi prodotti che possono essere applicati prima e dopo il make up, un buon suggerimento è quello di nebulizzarlo dopo la detersione dopo aver truccato il viso con il fondotinta, l'ombretto, il mascara e il rossetto.

A questo punto occorrerà solo agitare il flacone, posizionarlo a circa 15-20 cm di distanza dal viso e nebulizzare il prodotto effettuando dei movimenti a "X" e a "T" in modo tale da non tralasciare nessuna zona del volto.