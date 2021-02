Lo shampoo idratante è uno shampoo ideale per idratare i capelli e il cuoio capelluto. Con prodotto giusto, inoltre, è possibile non solo nutrire i capelli secchi, ma anche renderli più morbidi e lucenti.

Detergere i capelli è importante, non solo d'estate, ma tutto l'anno, per far sì che siano sempre morbidi, setosi e lucenti.

Il sole, la salsedine, le tinte e i trattamenti decoloranti rovinano la nostra chioma e stressano la cute. É caratterizzato dall'assenza di tensioattivi, sostanze nocive che rendono il capello più secco e spento.

Dove acquistare un buon shampoo idratante? Potete andare in farmacia, guardare tra gli scaffali del supermercato o procedere all'acquisto su Amazon e sulle altre piattaforme online. L'importante è valutare attentamente gli ingredienti e scegliere un prodotto non aggressivo e ricco di sostanze nutrienti e idratanti.

In commercio si trovano diverse tipologie di shampoo idratanti; leggete bene l'etichetta e scegliete quello più indicato per i vostri capelli, a seconda che siano grassi, secchi, lisci o ricci.

Inoltre, in base all'INCI dello shampoo, potrete occuparvi anche di altri problemi legati al cuoio capelluto, come la forfora e la caduta eccessiva.

Migliori shampoo idratanti del 2021: classifica e guida all'acquisto

Scegliere il prodotto giusto tra tutti quelli in vendita non è semplice. Avere a portata di mano una lista dei migliori del momento può essere utile a fare una prima scrematura e a concentrarsi sugli shampoo più validi. Leggete attentamente gli ingredienti e assicuratevi che siano adatti a trattare i vostri capelli, per non ottenere un effetto contrario e non efficace.

1. Keratin Therapy Complex: il migliore shampoo idratante professionale

Lo shampoo ristrutturante e idratante Keratin Therapy è pensato per dare nuova vita ai capelli trattati e sfibrati, che tendono a spezzarsi facilmente. La versione Complex è consigliata anche dagli esperti del settore, è possibile trovarla anche nei saloni per parrucchieri.

Il flacone in commercio contiene un litro di prodotto alla fragranza di cocco ed è in vendita ad un prezzo conveniente. Il capello viene risanato dalla radice alla punta, gli ingredienti naturali agiscono anche per riparare i danni alla cute.

Adatto a: gli aminoacidi ricavati dall'olio di noce di cocco – alla base della sua formula – sono indicati per chi ha i capelli particolarmente rovinati e indeboliti, perché agiscono su tutta la lunghezza e rimandano un effetto luminoso e forte.

2. È Pura Moisture Care: shampoo idratante per capelli secchi

Come si trattano i capelli secchi? Stando alle recensioni online, tra gli shampoo più adatti c'è È Pura Moisture Care, a base di propoli e burro di karitè. In vendita trovate un flacone da mezzolitro di prodotto liquido. Ha un effetto nutriente e agisce sul capello danneggiato, riparandolo.

La sua composizione esclude SLS, parabeni e allergeni. Si consiglia di applicarne piccole dosi e di ripetere l'operazione per non più di due volte di seguito.

Adatto a: questa lozione riparatrice è perfetta non solo per ridare vigore ai capelli indeboliti, ma anche a risolvere il problema delle doppie punte.

3. Divina Blk: shampoo idratante per capelli ricci

Gestire i capelli mossi non è sempre facile. Lo shampoo idratante Divina Blk può essere un valido aiuto per dare tono e vitalità ai ricci. Si compone di estratti di melograno ed è privo di parabeni, solfati e oli minerali. La sua efficacia è immediata, anche utilizzandone piccole dosi alla volta.

Un flacone contiene circa 400 millilitri di prodotto. Riesce a ristrutturare le fibre del capello senza aggredirlo, soprattutto se combinato con l'uso di una maschera, disponibile presso lo stesso rivenditore.

Adatto per: i prodotti a marchio Divina sono apprezzati da chi ha i capelli ricci e difficili da gestire e mantenere in ordine.

4. Garnier Fructis Hair Food Aloe per capelli normali

Tra gli shampoo idratanti più richiesti e apprezzati ci sono quelli a marchio Garnier. La confezione Garnier Fructis Hair Food all'aloe vera contiene shampoo, balsamo e maschera. L'uso prolungato di questi prodotti aiuta a rivitalizzare i capelli spenti e a nutrirli.

Sono adatti a tutti i tipi di capelli, hanno una formula naturale al 98% e non contengono siliconi. Rimandano una fragranza fresca, ma sufficientemente neutra.

Adatto a: questa tipologia di prodotti può essere applicata su tutti i tipi di capelli, ha un effetto nutriente e li rende più luminosi. Si consiglia di utilizzare la maschera non più di una volta a settimana, per non stressare i capelli con trattamenti eccessivi.

5. Garnier Ultradolce shampoo idratante per cute sensibile

Se cercate uno shampoo facile da reperire ed economico, potreste optare per la confezione da 12 flaconi Garnier Ultradolce al latte di mandorla e alla linfa d'agave. Gli ingredienti biologici risanano il capello e agiscono in modo benefico anche sul cuoio capelluto.

Acquistando una confezione da 12 invece che un flaconcino singolo, il risparmio ottenuto sarà notevole. La formulazione delicata lo rende perfetto per tutta la famiglia.

Adatto a: questo prodotto è consigliato sia per gli adulti che per i bambini. Gli ingredienti biologici, infatti, non bruciano gli occhi e non rovinano la cute.

6. Garnier Ultradolce all'avena per trattare il cuoio capelluto irritato

Lo stesso marchio propone anche la versione shampoo solido all'avena, ingrediente indicato per chi ha una cute particolarmente sensibile e i capelli sottili. Con la saponetta, massaggiate delicatamente la cute e rimuovete la schiuma con acqua tiepida.

Non contiene siliconi e conservanti e si risciacqua rapidamente, evitando anche eccessivi sprechi di acqua e riducendo l'inquinamento. 60 grammi di prodotto possono avere la stessa durata di due flaconcini di shampoo liquido.

Adatto a: lo shampoo solido Garnier è perfetto per chi ha un cuoio capelluto facile alle irritazioni e alle desquamazioni.

7. Bold Uniq Purple per l'idratazione dei capelli colorati

Se i vostri capelli sono particolarmente stressati e rovinati per via di tinte e decolorazioni aggressive, potrebbe essere indicato un prodotto come Bold Uniq Purple, perfetto per i capelli biondi che tendono a spegnersi e a stingere con toni di viola.

Questo shampoo è privo di solfati e parabeni. Contiene Pro-vitamina B5 e rende la chioma non solo più lucente, ma anche più morbida e forte.

Adatto a: perfetto per i capelli tinti e spesso lavorati, Bold Uniq Purple è pensato in particolare per chi ha i capelli delle diverse tonalità di biondo e nota che tendono a stingere in colori come il viola o il rosa.

8. Noah al finocchio dolce: shampoo idratante per ravvivare i capelli spenti

A nessuno piace avere una chioma folta e ordinata, ma spenta e opaca. Tra gli ingredienti naturali che aiutano a ridare luce c'è il finocchio. Per questo, vi consigliamo lo shampoo idratante di Noah, in vendita in versione liquida in un flacone da 250 millilitri.

Ha un Ph neutro e l'estratto di finocchio e mescolato alle vitamine del grano, che contribuiscono ad una crescita più sana delle lunghezze.

Adatto a: questo shampoo liquido è indicato per chi non riesce a riavvivare i capelli. Si consiglia di accompagnarlo a vitamine e ad una diversa alimentazione.

9. Shampoo in polvere Naturprodukte per una pulizia veloce

Se state cercando un rimedio rapido per pulire il cuoio capelluto e la radice dei capelli, ma non avete tempo per un lavaggio approfondito, potete provare con uno shampoo in polvere. L'effetto durerà solo poche ore, ma vi permetterà di godervi una serata o di presentarvi ad un appuntamento importante senza sentirvi in disordine.

Lo shampoo in polvere di Naturprodukte è a base di argilla ed è in vendita in una confezione da un chilo, sufficiente per circa 60 lavaggi.

Adatto per: lavoratori sempre di corsa e donne sempre in ritardo. L'argilla in polvere può essere applicata anche sul viso, per una maschera rivitalizzante.

10. Elvive Tonerde Absolue: shampoo idratante per i capelli grassi

Se il potere dell'azione dell'argilla vi sembra efficace sui vostri capelli, ma lo shampoo in polvere non fa al caso vostro, potete optare per un comune shampoo liquido, come Elvive Tonerde Absolue. L'effetto di tre tipi di argilla contrasta l'eccessiva produzione di sebo.

Il risultato sarà immediato: la capigliatura apparirà pulita fin dalla radice e più a lungo del solito. Anche la sensazione di prurito si ridurrà.

Adatto per: Elvive Tonerde Absolue è pensato per chi ha i capelli grassi e deve combattere con un fastidioso effetto lucido e di sporco.

11. Tigi Bed Head Urban per capelli sfibrati

Se siete alla ricerca di un prodotto professionale, ma facile da reperire, faranno al caso vostro i prodotti a marchio Tigi. La versione Bed Head Urban comprende un flacone di shampoo e uno di conditioner. Il loro effetto combinato consente di rivitalizzare e nutrire i capelli secchi.

L'idratazione previene la formazione delle doppie punte e un recupero più veloce del tono della chioma. Allo stesso tempo, il colore avrà una maggiore brillantezza.

Adatto per: i prodotti Tigi sono versatili e pensati per tutti i tipi di capelli. Bed Head Urban, in particolare, ripara e rivitalizza i capelli secchi e spenti dal sole e dalle tinte.

12. Barex – Oro del Marocco: il migliore per capelli poco nutriti

La secchezza del capello è dovuta, molto spesso, all'utilizzo frequente di tinte aggressive e realizzate con sostanze chimiche dannose. Per correre ai ripari, quindi, è bene utilizzare uno shampoo idratante progettato appositamente per i capelli colorati, come Oro del Marocco di Barex.

A base di olio di argan e di semi di lino, ha un'azione delicata che placa l'irritazione della cute e rinforza il capello dalla radice, nutrendolo; è privo di parabeni, SLES, CDEA e glicoli.

Adatto per: questo shampoo è pensato per chi ha i capelli particolarmente secchi, non solo per l'uso di tinte, ma anche a causa di una scarsa produzione di sebo.

13. Equilibra all'aloe vera: perfetto per capelli normali

Se cercate uno shampoo idratante generico, adatto a tutti i tipi di capelli, potreste dare una chance alla versione all'aloe vera di Equilibria, un prodotto bio privo di allergeni e sostanze che alterano il cuoio capelluto. Ha un profumo delicato e non aggressivo.

Il flacone contiene circa 250 millilitri di prodotto. L'effetto ottenuto è quello di capelli morbidi, setosi e lucenti. I polisaccaridi presenti nella formulano consentono una maggiore idratazione.

Adatto per: i prodotti biologici di Equilibra sono perfetti per tutti i tipi di capelli e per chi non ha particolari problemi alla cute. Se ne sconsiglia comunque l'uso sui bambini.

14. Eclat, il migliore per rendere i capelli più morbidi

I capelli secchi sono crespi e ruvidi al tatto. Per tentare di arginare il problema, potete utilizzare uno shampoo idratante preparato con sostanze nutrienti, come quello di Eclat all'olio di argan e all'olio di jojoba. Oltre a renderli più morbidi e setosi, questo prodotto li rafforza e li ripara.

In un flacone ci sono circa 300 millilitri di prodotto. Può essere efficace sia sui capelli ricci che su quelli lisci, sia che siano corti, sia che siano lunghi.

Adatto per: l'argan e lo jojoba sono ideali per ristrutturare i capelli danneggiati e stressati anche dal calore del phono e dalle piastre. Inoltre, questo shampoo è indicato per ridare lucentezza e vitalità ad una chioma spenta.

15. Truue Me a base di erbe naturali: il migliore per la cute soggetta a irritazioni

L'ultimo tipo di shampoo che vi proponiamo è la saponetta di Truue Me, pensata per chi soffre di una precoce ed eccessiva caduta dei capelli. La crescita è favorita dalle erbe naturali e dagli oli essenziali. La sua formula naturale e le sue proprietà microbiche lo rendono adatto anche a chi ha la pelle delicata e sensibile.

L'effetto ottenuto sarà quello di capelli morbidi e leggeri. Sarà sufficiente sfregare la saponetta delicatamente sulla cute, sfruttando poche quantità di prodotto.

Adatto per: lo shampoo solido è la soluzione ideale per chi ha una cute particolarmente delicata, soggetta a rossori e screpolature. Questo prodotto, in particolare, agisce contro la caduta dei capelli, problema frequente negli uomini, ma che può presentarsi anche nelle donne.

Come scegliere il miglior shampoo idratante

Come fareste per un qualunque prodotto per la cura del corpo, anche nella scelta di un buono shampoo idradante dovete prestare attenzione alla formulazione, tenendo ben presenti quali sono gli ingredienti che è bene che ci siano e quali quelli assolutamente da evitare. Dovete però tenere presente anche che non tutti i capelli sono uguali: ricordatevi di scegliere quello più adatto alla natura della vostra chioma e quello in grado di aiutarvi con i più comuni problemi della cute.

Ingredienti e formula

Per prima cosa, leggete attentamente l'etichetta dello shampoo: quali ingredienti contiene? Gli ingredienti naturali sono assolutamente approvati, mentre gli ingredienti chimici sono da evitare.

Ingredienti da ricercare

Gli ingredienti naturali aiutano il capello a crescere sano e forte. In particolare, controllate che lo shampoo sia ricco di vitamine ed estratti di oli naturali. Tra i migliori, ci sono sicuramente l'olio di jojoba e l'olio di cocco. In generale, comunque, sono ammesse tutte le sostanze prive di parabeni e siliconi.

Ingredienti da evitare

Evitate gli ingredienti troppo aggressivi, come quelli ricchi di sostanze tensioattive, che creano molta schiuma e detergono a fondo ed eliminano il sebo, ma rischiano di rovinare la cute, eliminando la patina che protegge i capelli alla radice.

Tipi di capelli

L'efficacia dello shampoo dipende anche dalla tipologia dei capelli.

I più facili da gestire sono i capelli normali, che non hanno grosse problematiche e non hanno bisogno di cure particolari. Il consiglio è quello di trattarli con uno shampoo abbastanza neutro, in modo da non alterarli.

I capelli grassi si appesantiscono e si sporcano facilmente, a causa dell'eccessiva produzione di sebo. Puntate su un prodotto con ph neutro e senza siliconi. Trattandoli adeguatamente, sarà facile fare a meno anche dell'effetto lucido.

I capelli secchi, invece, sono spenti e opachi, ma anche particolarmente sottili e deboli, facili a spezzarsi. Lo shampoo idratante è fondamentale, in questo caso, perché contrasta la carenza di sebo. In particolare, scegliete un prodotto con azione riparatrice e ricco di sostanze nutrienti. Questo tipo di prodotto può rivelarsi utile anche con i capelli misti, grassi alla radice e secchi sulle punte.

Azione

Passate poi a valutare l'azione dello shampoo. Tra i problemi più frequenti, sia nelle donne che negli uomini, c'è la forfora. Ma anche la caduta dei capelli può risultare fastidiosa. Un buon prodotto può aiutare a gestire meglio le diverse situazioni.

I migliori shampoo antiforfora sono quelli a base di catrame di carbone, zinco piritione e acido salicilico. In generale, assicuratevi che nell'INCI siano presenti oli vegetali e minerali.

Per tenere sotto controllo la caduta dei capelli, invece, procuratevi uno shampoo a base di ketoconaziolo. Ricordatevi, però, che la caduta dei capelli può derivare da una proliferazione di batteri, che di solito si manifestano con la comparsa di funghi. In questo caso, il prodotto deve affiancare una cura farmacologica.

Consistenza

Gli shampoo liquidi sono i più comuni e i più facili da trovare in commercio. Esistono, però, delle alternative. Molti di questi prodotti, infatti, sono realizzati con sostanze chimiche particolarmente nocive, soprattutto per i bambini e per chi ha la cute particolarmente sensibile. Le alternative valide sono lo shampoo secco, la spuma e la saponetta.

Lo shampo secco si vende in polvere o in versione spray: è perfetto da utilizzare quando si ha poco tempo a disposizione. Tenete a mente, però, che il suo effetto dura soltanto poche ore.

La spuma è perfetta da usare con i bambini, perché è più delicata, non brucia e si risciacqua più facilmente.

La saponetta è utilizzata da chi vuole un prodotto completamente naturale, perché è libera da agenti chimici.