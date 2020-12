Lo shampoo alla cheratina è il prodotto perfetto per combattere capelli danneggiati, sfibrati e secchi realizzato con cheratina liquida, una proteina naturalmente contenuta nel cuoio capelluto, ed è un vero toccasana per la chioma.

Prima per un trattamento alla cheratina era necessario recarsi nei saloni di bellezza o, comunque, da professionisti del settore, oggi invece no. Infatti, lavando abitualmente i capelli con uno shampoo alla cheratina, è possibile ottenere risultati ugualmente efficaci anche a casa, nutrendo, idratando e rigenerando i capelli sciupati.

L'effetto ristrutturante, oltre a rivitalizzare e rinforzare i capelli, renderà la chioma molto più morbida, facilitando così la messa in piega e lo styling.

Il continuo utilizzo di fonti di calore come phon, piastre e ferri arricciacapelli per l'hairstyle e lo stress causano un'alterazione dei livelli di cheratina, indebolendo e assottigliando il capello.

La cheratina è una proteina naturale prodotta dal nostro organismo ed è contenuta in capelli, peli e unghie. Costituisce il componente più importante del capello perché è grazie alla sua concentrazione che i capelli hanno un aspetto sano e forte. Ecco perché gli shampoo a base di cheratina sono tra i migliori detergenti per capelli danneggiati.

In commercio sono disponibili diverse tipologie tra cui scegliere in base al tipo di capello, alcune indicate anche da usare come shampoo post trattamento alla cheratina.

Nella nostra guida vi mostriamo i 15 migliori shampoo alla cheratina che potete acquistare su Amazon, oppure trovare al supermercato e, in alcuni casi, in farmacia.

I 15 migliori shampoo alla cheratina

Di seguito troverete i migliori shampoo a base di cheratina adatti a tutti i tipi di capelli, da quelli crespi a quelli secchi, dai capelli ricci a quelli lisci.

Abbiamo selezionato i prodotti in base alle opinioni di coloro che li hanno acquistati su Amazon, ai risultati da loro ottenuti, INCI, rapporto qualità/prezzo e marca.

1. Kérastase Morpho-Keratine: il miglior shampoo alla cheratina per capelli crespi

Il Kerastase Bain Fluidealiste è il miglior detergente per capelli alla cheratina presente sul mercato che donerà un'incredibile morbidezza alla vostra chioma. L'alta concentrazione di cheratina idrolizzata e di agenti lipidici nutrienti assicurano un ottimo effetti ristrutturante del bulbo del capello.

Questo shampoo alla cheratina Kérastase professionale è denso e cremoso: basterà una piccola quantità di prodotto per detergere delicatamente i capelli fornendo la giusta quantità di trattamento, senza appesantirli. Proprio per questo lo troverete in molti saloni dei parrucchieri.

Perfetto sia per idratare e rigenerare i capelli crespi e indisciplinati, che come shampoo post-trattamento alla cheratina -dato che non contiene solfati o siliconi.

Il suo effetto idratante e rinforzante lo rende un prodotto perfetto per i capelli ricci, che vi assicurerà morbidi e luminosi riccioli. Inoltre può essere anche impiegato su capelli lisci rovinati e danneggiati dal calore e dallo stress, che hanno bisogno di riacquistare un aspetto sano.

2. Wella LuxeOil shampoo alla cheratina professionale

Miglior rapporto qualità-prezzo per lo shampoo professionale Wella a base di cheratina della linea LuxeOil, un'ottima alternativa per ottenere risultati professionali anche a casa.

La sua azione riparatrice è molto efficace, aiuta a nutrire il cuoio capelluto e a ricostruire la struttura dei capelli senza appesantirli.

Questo shampoo alla cheratina Wella è indicato per tutti i tipi di capelli, meglio evitarlo però su quelli grassi, restituirà una chioma morbida e setosa. Risultati impeccabili su capelli crespi e doppi: già dopo i primi utilizzi i capelli saranno molto più lucidi e facili da modellare.

Inoltre potete provare ad abbinare anche l'uso della maschera Wella della stessa linea alla cheratina, per ottenere il miglior risultato possibile.

3. Fanola Botolife con cheratina e acido ialuronico

Lo shampoo Fanola Botolife Keratin è a base di cheratina e acido ialuronico ed è ideale per tutti i tipi di capelli, in particolare quelli sottili.

Questo trattamento intensivo rinforza i capelli, li pulisce ed ha un'azione rivitalizzante ed elasticizzante.

Deterge il capello delicatamente favorendo la ricostruzione interna del capello, rivitalizzandolo. Una formula delicata e senza solfati che riequilibra la composizione proteica della chioma. Va distribuito sui capelli umidi ed emulsionato per alcuni minuti, come uno shampoo tradizionale.

4. K-Cheratina Shampoo per trattamento professionale alla cheratina

Ideale per ricostruire il capello grazie alla sua formula con cheratina, lo shampoo K-Cheratina rigenera la fibra capillare, riparando i capelli danneggiati da trattamenti chimici o fonti eccessive di calore.

Questo detergente delicato è privo di parabeni e contiene estratti naturali di sesamo e olio d'oliva, che aiutano a restituire brillantezza, morbidezza e volume alla chioma.

Per favorire il corretto assorbimento della cheratina basterà distribuire il prodotto in modo omogeneo sulla capigliatura, massaggiare per qualche minuto e risciacquare.

5. Pantene Pro-V Expert Keratin Repair

Lo shampoo con cheratina Pantene Pro-V Expert contiene un complesso triplo attivo capace di rivitalizzare il capello, riparandolo dall'interno.

La formula avanzata a base si nutrienti è in grado di riparare capelli danneggiati e sciupati, elimina il crespo, nutre e rivitalizza la chioma.

Va applicato come un normale shampoo e assicura buoni risultati già dopo le prime applicazioni. Ideale per capelli sottili e danneggiati, meno adatto alla cute particolarmente grassa.

6. Wella SP System Professional Luxe Oil Duo maschera e shampoo alla cheratina

Il kit alla cheratina Wella Professional Luxe Oil Duo è composto da maschera e shampoo ed è pensato per riparare i capelli e nutrire la fibra del capello.

L'azione riparatrice assicura una chioma molto morbida, capelli facili da pettinare e uno styling davvero perfetto. Già dopo i primi utilizzi sarà possibile notare un ottimo miglioramento.

Questo set alla cheratina di shampoo + maschera è ideale anche per capelli ricci, elimina l'effetto crespo e regala una chioma sana e lucente.

7. Revlon Be Fabulous Shampoo alla Cheratina

Questo shampoo Revlon Be Fabulous con cheratina è indicato per trattare capelli danneggiati e ripararli. La sua formula a base di cheratina nutre le fibra capillare e idrata la chioma, regalando un tocco morbido.

Un detergente specifico da usare su capelli molto secchi per rivitalizzare la chioma danneggiata, previene inoltre la rottura dei capelli rinvigorendoli.

8. Keratin Therapy alla cheratina con azione ristrutturante

Lo shampoo ristrutturante Keratin Therapy senza parabeni è ideale per trattare tutti i tipi di capelli sfibrati che hanno bisogno di essere rinforzati.

Un detergente delicato con cheratina e amminoacidi ricavati dall'olio di noce di cocco per ridurre il problema dei capelli sfibrati. Riesce a ristrutturare il capello, idratandolo in profondità e restituendo volume e morbidezza.

Il suo utilizzo regalerà un aspetto più sano alla chioma, riparando i danni causati da trattamenti troppo aggressivi e riequilibrare la composizione del capello.

9. NYK1 shampoo alla cheratina e balsamo per capelli colorati

La linea Keratine and colour aftercare di NYK1 senza sale, solfati e parabeni è caratterizzata da uno shampoo a base di cheratina e un balsamo ideali per capelli trattati.

Questo set alla cheratina è pensato per essere utilizzato dopo trattamenti liscianti e tinture per rinforzare la chioma e restituire lucentezza e morbidezza ai capelli danneggiati. Sia il detergente che il conditioner aiuteranno a ricostituire la fibra del capello.

L'assenza di parabeni previene la secchezza dei capelli e l'irritazione della cute e rende questo kit NYK1 perfetto per tutti i tipi di capelli.

10. BB Hair Care professionale alla cheratina

Lo shampoo BB Care con cheratina idrolizzata è indicato per capelli indeboliti e trattati. Deterge la chioma in modo delicato, riparando e rivitalizzando il capello.

Il prodotto è privo di parabeni ed è senza SLES/SLS, presenta tuttavia alcuni ingredienti a base di siliconi che non hanno soddisfatto a pieno alcune utenti. Il suo utilizzo riesce ugualmente a dare nuova forza e lucentezza regalandovi capelli lucidi, sani e forti.

11. Echosline Ki-Power shampoo cheratinico

Lo shampoo arricchito con cheratina e acido ialuronico Echosline Ki-Power è pensato per capelli sciupati e secchi, meno indicato per chi ha la cute grassa.

Regala un bellissimo aspetto ai capelli rendendoli più elastici e vitali.

12. Inebrya Ice Cream Keratin ristrutturante

L'Ice Cream Keratine di Inebrya è uno shampoo con cheratina senza sls/sles che disciplina i capelli ed elimina il crespo, dando brillantezza ai capelli.

Può essere utilizzato per chi ha capelli crespi, danneggiati dal calore e sottoposti a trattamenti chimici.

13. Phyto Phytokeratine shampoo arricchito con cheratina

Il Phyto Phytokeratine è uno shampoo riparatore per capelli fragili e rovinati che tendono a spezzarsi facilmente. Arricchito con cheratina vegetale, deterge i capelli e li rinforza, restituendo elasticità e lucentezza.

La sua azione riparatrice ed emolliente rende la chioma morbida e setosa e nutre la fibra capillare.

14. Dr. Schedu Berlin con cheratina e collagene

Il detergente Dr. Schedu Berlin realizzato con cheratina e collagene, privo di siliconi, è ideale per un utilizzo giornaliero.

Può essere applicato su tutti i tipi di capelli, tranne quelli grassi. Dopo il suo uso i capelli saranno molto più idratati, elastici e morbidi.

La sua formula è priva di parabeni, contiene cheratina e collagene ed è arricchito con minerali del Mar Morto, come magnesio, calcio e sodio.

15. Phytorelax Laboratories alla cheratina

Questo shampoo della linea Keratina Complex di Phytorelax contiene cheratina liquida ed ha un effetto ricostituente capace di nutrire e riparare la fibra del capello.

Non contiene petrolati, parabeni o coloranti ed è adatto a capelli sottili e secchi.

Come scegliere lo shampoo alla cheratina

Prima di scegliere uno shampoo arricchito con cheratina bisogna considerare alcuni importanti fattori, che possono influenzare la scelta d'acquisto.

Di seguito vi proponiamo alcune considerazioni circa il tipo di capello da trattare e gli ingredienti migliori per uno shampoo alla cheratina che funzioni davvero.

Tipo di capello

La cheratina ha lo scopo di ricostituire il capello, ripararne la struttura e rivitalizzare la chioma, rendendola più sana e forte. Quindi lo shampoo con cheratina è pensato per coloro che hanno capelli trattati e perciò danneggiati da stress, calore e trattamenti chimici -come le tinture o lo stiratura.

In generale i prodotti arricchiti con cheratina vanno bene per tutti i tipi di capelli e possono essere utilizzati in caso di capelli rovinati, deboli, danneggiati, sfibrati, crespi, colorati o disidratati. Non a casa alcune tipologie sono studiate per capelli colorati e sottoposti a trattamenti coloranti di tipo chimico.

Alcune tipologie sono specifiche per capelli ricci, altre invece sono pensate per capelli lisci e sottili -in questo caso la composizione dello shampoo sarà tale da non appesantire e quindi appiattire la chioma.

INCI

Un buono shampoo alla cheratina è caratterizzato da una giusta quantità di cheratina e da altri ingredienti ad azione mirata.

Prediligete un detergente a base di cheratina arricchito con collagene e acido ialuronico, in modo da rivitalizzare il capello e donare elasticità e forza alla chioma.

Se, invece, cercate un prodotto con ingredienti naturali assicuratevi che sia fatto con prodotti ad alta idratazione come l'olio di cocco o l'olio d'oliva.

In ogni caso evitate detergenti alla cheratina che contengano siliconi, parabeni, sale e solfati -tutti ingredienti riconosciuti come nocivi per i capelli.

Marca

Tra i più popolari sicuramente quelli dei brand specializzati in prodotti per la cura del corpo come lo shampoo alla cheratina Kerastase, quello Pantene, Cien, Wella, Tigotà e molti altri.

L'importante è affidarsi a marchi rinomati che realizzano prodotti di qualità. Per esser certi del risultato, leggete anche le opinioni sul prodotto e sul brand dello shampoo alla cheratina.

Shampoo alla cheratina: funziona?

In molti si chiedono, però, se la cheratina contenuta all'interno di uno shampoo abbia il tempo necessario per essere assorbita dal capello e quindi per fare effetto.

Un buono shampoo alla cheratina, per mostrare effetti visibili e funzionare, deve contenere un'alta percentuale di cheratina e un giusto equilibrio tra gli altri ingredienti che lo compongono.

I risultati dipenderanno naturalmente anche dalla qualità della cheratina e, dunque, bisognerà aspettare qualche settimana per rendersi conto dell'efficacia del prodotto scelto.