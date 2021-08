I 10 migliori piegaciglia: classifica, recensioni e guida all’acquisto I piegaciglia sono degli accessori di bellezza da tenere sempre nel proprio beauty case: definiscono gli occhi e contribuiscono a rendere lo sguardo magnetico e seducente. In commercio esistono anche piegaciglia elettrici, piccoli e portatili da portare in viaggio, oltre a quelli classici in acciaio. Tra i brand che realizzano questi prodotti bisogna menzionare Kiko, Shiseido, Shu Emura e Diego Della Palma: vediamo quali sono i migliori piegaciglia disponibili su Amazon.

I piegaciglia sono degli strumenti indispensabili per realizzare ciglia lunghe e curve e ottenere così uno sguardo profondo e magnetico. Prima del make-up e del mascara, infatti, utilizzare un piegaciglia significa abbandonare per sempre lo sguardo spento per conquistare, invece, i famosi "occhi da cerbiatta".

In molti sono scettici quando si parla di piegaciglia: questo perché lo strumento in sé incute terrore. Se non utilizzato correttamente, infatti, potrebbe spezzare e danneggiare le ciglia, per non parlare del fatto che quando si usa in maniera frettolosa, si rischia anche di andare a pizzicare la pelle delicata e sottile delle palpebre. In realtà si tratta di un articolo di bellezza sicuro, che deve essere adoperato con precisione e attenzione.

Sul mercato esistono diverse tipologie di piegaciglia, da quelli classici in metallo a quelli elettrici, passando per quelli portatili. Molti sono i brand che li realizzano, ad esempio Kiko, Shiseido, Shu Emura o Diego dalla Palma. Vediamo quali sono i modelli migliori da acquistare su Amazon.

Classifica dei 10 migliori piegaciglia del 2021

Di seguito abbiamo stilato una classifica dei migliori piegaciglia classici o elettrici, sottolineandone le caratteristiche che li differenziano dagli altri modelli in commercio. In base alle recensioni, poi, sarà possibile scegliere lo strumento ideale per ogni esigenza: vediamoli nel dettaglio.

1. Piegaciglia professionale Eyelash Curler di Kiko

Il primo prodotto della nostra classifica è il piegaciglia professionale in acciaio della Kiko. Dal classico design essenziale, questo piegaciglia si caratterizza perché riesce a conformarsi perfettamente a tutti i tagli degli occhi e a tutte le tipologie di ciglia, da quelle più sottili a quelle più robuste, senza indebolirle. Grazie a un cuscinetto in silicone, infatti, questo strumento garantisce una resa ottimale senza andare a rovinare le ciglia. L'impugnatura ergonomica, infine, assicura una maggiore facilità di utilizzo e una buona maneggevolezza generale dello strumento. Questo prodotto della Kiko arriverà a casa in una confezione con un cuscinetto di ricambio.

Pro: gli utenti apprezzano molto la leggerezza del piegaciglia della Kiko, facile e pratico nell'utilizzo.

Contro: non si evidenziano particolari criticità sul prodotto della Kiko.

Lo consigliamo perché: il marchio garantisce affidabilità e sicurezza

Caratteristiche:

Realizzato in acciaio

Cuscinetto in silicone morbido e delicato

Impugnatura ergonomica

2. Piegaciglia S Curl diShu Uemura

Tra i prodotti più richiesti c'è sicuramente il piegaciglia Shu Uemura, che si caratterizza per la tipica forma a "S" e si differenzia dai classici piegaciglia a cui siamo abituati. La particolarità di questo strumento sta nel fatto che, grazie al suo design, si evita con più facilità di pizzicare la pelle delle palpebre e di incorrere dunque in spiacevoli incidenti. Dotato di cuscinetto in doppio silicone, assicura un curling delle ciglia delicato e efficace, con una protezione maggiore sulle stesse. Si adatta a tutte le tipologie di occhi e ciglia, e si può utilizzare anche su ciglia finte.

Pro: gli utenti sottolineano che, grazie a questo prodotto, si può ottenere una curvatura efficace su tutta l'arcata cigliare senza colpire le palpebre.

Contro: essendo un piegaciglia dalla forma alternativa, è necessario fare un po' di pratica affinché si riesca a utilizzare nella maniera corretta.

Lo consigliamo perché: protegge la pelle delle palpebre

Caratteristiche:

Forma a "S"

Design particolare che evita di pizzicare la pelle delle palpebre

Cuscinetto in doppio silicone

3. Piegaciglia classico Eyelash Curler di Shiseido

Tra i prodotti più acquistati e recensiti di Amazon c'è da menzionare il piegaciglia classico di Shiseido, dal tipico design adattabile a tutte le forme dell'occhio. Si tratta della soluzione più apprezzata perché riesce a garantire un'efficacia su tutti i tipi di ciglia, da quelle più robuste a quelle più sottili, senza danneggiarle. Attraverso questo strumento si riescono a curvare anche le ciglia più difficili da raggiungere con una sola mossa. Il design dalle linee pulite è pratico e rende comodo l'utilizzo mentre i gommini sono delicati sulle ciglia. Inoltre, la confezione Shiseido arriverà a casa comprensiva di due cuscinetti di riserva.

Pro: la maggior parte dei commenti positivi su questo articolo di Shiseido riguarda la buona apertura e l'impugnatura comoda. Anche la qualità generale dei materiali si considera come fattore positivo.

Contro: il prezzo è leggermente più alto della media, ma ciò è giustificato dall'affidabilità del marchio e dalla qualità del piegaciglia.

Lo consigliamo perché: è un must-have utile e comodo da portare con sé

Caratteristiche:

Design classico

Delicato sulle ciglia

Comprensivo di due cuscinetti di riserva

4. Piagaciglia Tweezerman professionale

Il piegaciglia colorato con finitura in oro rosa di Tweezerman ha un design elegante e delicato. L'azienda Tweezerman International lavora da oltre 40 anni nel settore degli attrezzi per il beauty e garantisce qualità dei materiali e sicurezza. Il piegaciglia proposto è uno strumento professionale, in grado di arrivare anche alle ciglia più difficili da raggiungere e di adattarsi alle più svariate forme degli occhi. Grazie a un movimento di apertura e chiusura ampio e fluido, è maneggevole, preciso e comodo da utilizzare. Il gommino spesso in silicone garantisce una presa perfetta e la sicurezza che le ciglia non vengano danneggiate o spezzate. Nella confezione saranno presenti anche tre cuscinetti in silicone di ricambio.

Pro: gli utenti evidenziano il fatto che pur essendo un prodotto molto leggero e maneggevole la qualità è garantita e non risulta precario. In generale il rapporto qualità-prezzo è considerato molto buono.

Contro: nonostante sia adattabile a occhi di differenti forme, su occhi molto grandi potrebbe non lavorare adeguatamente.

Lo consigliamo perché: è comodo da utilizzare e dalle linee delicate

Caratteristiche:

Design delicato e raffinato

Tre cuscinetti di ricambio nella confezione

Movimento di apertura e chiusura agevole

5. Piegaciglia in metallo di EmaxDesign

Il piegaciglia proposto da EmaxDesign è uno strumento professionale indicato per tutti i tipi di ciglia, anche quelle che non si caratterizzano per essere molto lunghe. Realizzato in acciaio, resistente e durevole sul lungo termine, si adatta a tutte le forme degli occhi. Le dimensioni ridotte, inoltre, riescono a garantire una facilità di utilizzo estrema, oltre che una buona agevolezza nei movimenti durante il curling delle ciglia. La confezione comprende: un piegaciglia, un set da cinque cuscinetti di ricambio e un libretto di istruzioni.

Pro: la maggior parte degli utenti si ritiene ampiamente soddisfatta del prodotto di EmaxDesign e lo considera un'ottima soluzione in merito al rapporto qualità-prezzo e all'efficacia su tutti i tipi di ciglia.

Contro: alcuni utenti lamentano una corrosione della cromatura dopo svariati mesi di utilizzo.

Lo consigliamo perché: è l'ideale per il rapporto qualità-prezzo

Caratteristiche:

Dimensioni ridotte

Leggero ma resistente

Cinque cuscinetti di ricambio

6. Piegaciglia Lash Curler di Brushworks

Quello proposto da Brushworks è un piegaciglia ergonomico e antiscivolo tra i più recensiti su Amazon. La caratteristica principale di questo articolo e che lo rende particolarmente apprezzato è da rintracciare proprio nell'impugnatura, dotata di copertura in silicone: ciò lo rende pratico e confortevole. Difatti è facile da controllare durante l'utilizzo e non scivola tra le mani. Si tratta di un piegaciglia vegano e cruelty-free, quindi non testato sugli animali. Il cuscinetto in silicone, infine, garantisce una resa perfetta sulle ciglia e un curling delicato: in questo modo si evita di danneggiare o spezzare le ciglia.

Pro: gli utenti apprezzano molto il costo molto basso del piegaciglia, insieme alla praticità d'uso e all'impugnatura antiscivolo.

Contro: seppure in pochi, alcuni utenti segnalano la possibilità che il cuscinetto possa staccarsi, per questo motivo consigliamo di prestare molta attenzione durante l'utilizzo.

Lo consigliamo perché: è sicuro e facile da utilizzare

Caratteristiche:

Impugnatura in silicone

Antiscivolo e ergonomico

Cruelty-free

7. Piegaciglia elettrico di Scobuty

Il modello proposto da Scobuty è un piegaciglia elettrico e riscaldato con tre livelli di temperatura: 60° con spia blu, 70° con spia rosa e viola e 80° con spia rossa. Il design ad arco coniuga un classico piegaciglia a un pettine per ciglia, in modo che queste si presentino perfettamente curvate e modellate. Difatti è possibile utilizzare il pettine riscaldato per pettinare le ciglia e la clip per curvarle. Si utilizza facilmente: basta premere un pulsante, aprire il piegaciglia e iniziare lo styling delle ciglia. Il piegaciglia elettrico si ricarica completamente in una sola ora e tramite USB: con una ricarica l'attrezzo otterrà un'autonomia di un'ora.

Pro: la maggior parte degli utenti sottolinea l'effetto naturale che questo piegaciglia elettrico regala e la velocità con cui si può ottenere uno styling perfetto.

Contro: dal momento che si tratta di un piegaciglia elettrico riscaldato, consigliamo di prestare molta attenzione durante l'utilizzo e evitare il contatto con gli occhi.

Lo consigliamo perché: è ideale per lo styling delle ciglia, curva e piega in maniera perfetta

Caratteristiche:

3 livelli di temperatura

Ricarica con USB in un'ora

Autonomia di un'ora

8. Piegaciglia elettrico riscaldato di Nuonove

Il piegaciglia elettrico riscaldato di Nuonove è un piegaciglia capace di curvare e modellare le ciglia in pochissimo tempo. Difatti, questo strumento per il curling delle ciglia si riscalda in soli 10 secondi e permette di regolare l'intensità attraverso 3 livelli di temperatura diversi: 60°, 70° e 8o° riconoscibili attraverso delle luci diverse che si accendono in corrispondenza della temperatura scelta. Inoltre, il design ad arco a 15° è progettato per garantire una maggiore sicurezza durante l'utilizzo: questo perché possiede anche delle scalanature a isolamento termico che modellano le ciglia senza bruciarle o danneggiarle. Si ricarica facilmente tramite USB ed è comodo da trasportare. La confezione contiene anche un pettinino per ciglia.

Pro: tra i fattori valutati positivamente dagli utenti Amazon c'è il rapporto qualità-prezzo, la velocità di riscaldamento e la durata dello styling.

Contro: per ottenere un effetto duraturo gli utenti consigliano di utilizzarlo dopo l'applicazione del mascara.

Lo consigliamo perché: consente un curling delle ciglia veloce e sicuro

Caratteristiche:

Design a arco a 15°

Tre livelli di temperatura

Riscaldamento rapido in 10 secondi

9. Piegaciglia elettrico con display LCD di YasJess

Il piegaciglia elettrico di YasJess è un modello di piegaciglia con display LCD ad alta risoluzione attraverso il quale si può controllare la temperatura dell'attrezzo e regolare lo styling delle ciglia. Il display indica anche il livello di autonomia dell'attrezzo e quando c'è bisogno di ricaricarlo. Anche in questo caso siamo di fronte a un piegaciglia riscaldato con due livelli di temperatura: 65° e 85°. Grazie al design scalanato, offre una protezione ottimale per palpebre e occhi e si riscalda in soli 10 secondi. L'elemento riscaldante in ceramica, inoltre, garantisce un curling delle ciglia perfetto e duraturo, fino a 24 ore. Si ricarica facilmente in due ore tramite USB e si spegne in automatico dopo 5 minuti dopo l'utilizzo. La confezione contiene anche una spazzola per la pulizia, il cavo USB e un manuale di istruzioni.

Pro: gli utenti apprezzano principalmente la praticità e la leggerezza del piegaciglia. Anche la lunga durata della curvatura delle ciglia è un elemento da non sottovalutare.

Contro: dal momento che si tratta di un piegaciglia elettrico riscaldato, consigliamo di porre attenzione durante il curling per evitare il contatto con occhi e palpebre.

Lo consigliamo perché: è intuitivo e garantisce uno styling delle ciglia duraturo

Caratteristiche:

Due livelli di temperatura

Curling garantito fino a 24 ore

Display LCD ad alta risoluzione

10. Piegaciglia portatile di CathEU

L'ultimo prodotto della nostra classifica è un piegaciglia portatile di CathEU dalle dimensioni ridotte (58 x 36 mm), leggero e facilmente trasportabile. Grazie a una struttura "a gabbia aperta", rende sicuro il curling delle ciglia e non va a toccare palpebre o occhi. Inoltre, è adattabile a tutti i tipi di ciglia grazie la curvatura a arco e riesce a raggiungere anche gli angoli. Il gommino in silicone è liscio e sicuro, non spezza le ciglia ma permette uno styling perfetto in pochi minuti. Realizzato in plastica ABS, acciaio e resina di alta qualità, è ideale da trasportare in borsetta o durante i viaggi.

Pro: gli utenti sottolineano il vantaggio di poter trasportare questo attrezzo ovunque, grazie alle sue dimensioni ridotte. Anche il costo molto basso è apprezzato.

Contro: non si rivelano particolari aspetti negativi in relazione al prodotto di CathEU.

Lo consigliamo perché: è portatile e facile da utilizzare

Caratteristiche:

Struttura a gabbia aperta

Gommino in silicone

Portatile

Come scegliere i piegaciglia

Per scegliere i migliori piegaciglia è importante per prima cosa conoscere la tipologia di ciglia che si possiede. Esistono ciglia sottili, robuste, lunghe o corte: nella maggior parte dei casi qualsiasi piegaciglia si adatta facilmente a tutte le tipologie di ciglia, anche a quelle finte. Ma bisogna sempre controllare se l'oggetto che intendiamo acquistare specifichi questo elemento. Altri fattori da tenere in considerazione sono i seguenti: vediamoli nel dettaglio.

Tipologia

La tipologia di piegaciglia è un criterio di valutazione essenziale. In base alle esigenze personali, infatti, si può optare per:

Piegaciglia classico : si tratta del modello più popolare , solitamente in acciaio, strutturato con due leve che aprono e chiudono la parte superiore dell'attrezzo, ovvero quella dove si introducono le ciglia per il curling. Inserendo le dita nelle fessure delle leve e allargandole, si apre la parte superiore, e si posiziona poi in corrispondenza dell'occhio. Chiudendo le leve si chiude anche la parte destinata alle ciglia così da procedere con lo styling.

: si tratta del modello più , solitamente in acciaio, strutturato con che aprono e chiudono la parte superiore dell'attrezzo, ovvero quella dove si introducono le ciglia per il curling. Inserendo le dita nelle fessure delle leve e allargandole, si apre la parte superiore, e si posiziona poi in corrispondenza dell'occhio. Chiudendo si chiude anche la parte destinata alle ciglia così da procedere con lo styling. Piegaciglia elettrico : in questo caso il piegaciglia ha una struttura ergonomica che garantisce un'impugnatura sicura e all'estremità dello strumento è presente una sorta di pettinino ad arco riscaldato in grado di definire e modellare le ciglia, anche dopo l'utilizzo del mascara. Solitamente si riscalda in pochi secondi e per utilizzarlo basta premere su un pulsantino e scegliere il livello di temperatura ideale.

: in questo caso il piegaciglia ha una struttura che garantisce un'impugnatura sicura e all'estremità dello strumento è presente una sorta di in grado di definire e modellare le ciglia, anche dopo l'utilizzo del mascara. Solitamente si riscalda in pochi secondi e per utilizzarlo basta premere su un pulsantino e scegliere il livello di temperatura ideale. Piegaciglia portatile: quello portatile è una tipologia di piegaciglia dalle dimensioni ridotte, facilmente trasportabile in borsa e ideale da portare con sé durante i viaggi. Somiglia a una pinzetta da cucina: si apre facilmente con una levetta intuitiva e si richiude quando le ciglia vengono introdotte nella "gabbia" per il curling.

Materiali

I materiali utilizzati per la realizzazione dei piegaciglia sono importanti perché sono associati alla durata degli stessi e, quindi, all'efficienza sul lungo termine. Solitamente il materiale più utilizzato è l'acciaio, resistente, anti-corrosivo e durevole, o la plastica per alcune componenti, come ad esempio i manici. Alcuni prodotti possono presentarsi totalmente in plastica, indicati per chi soffre di allergie ai metalli.

Curvatura

La curvatura del piegaciglia è un elemento da non sottovalutare. Questo perché, in base al grado di curvatura dell'attrezzo, si può comprendere il raggio d'azione del piegaciglia e se questo riesca ad arrivare a modellare anche le ciglia più difficili da raggiungere, come ad esempio quelle agli angoli.

Cuscinetti

Un piegaciglia dotato di cuscinetto in silicone è l'ideale per proteggere le ciglia, per evitare che si spezzino o danneggino. Per tale motivo è importante tenere in considerazione questo elemento, soprattutto in relazione agli articoli che presentano nella confezione gommini di ricambio.

Livelli di temperatura

I livelli di temperatura di un piegaciglia riguardano esclusivamente i piegaciglia elettrici. In questo caso è bene tenerne conto per comprendere l'efficienza dello strumento che intendiamo acquistare. Solitamente si può scegliere tra tre gradi di temperatura: 60°, 70° o 80° ma esistono modelli che ne presentano solo due: 65° o 85°.

In base alla temperatura che andremo a impostare, si potranno ottenere risultati diversi e più duraturi. Bisogna sempre tenere conto, comunque, della fragilità delle ciglia e non andare a riscaldare eccessivamente questi strumenti.

Tempo di riscaldamento

Il tempo di riscaldamento è un fattore da valutare nel caso in cui si avesse a che fare con un piegaciglia elettrico. Questo perché consente di conoscere, prima dell'acquisto, la velocità con cui si riscalda e, di conseguenza, la rapidità con cui può essere utilizzato. Solitamente i piegaciglia elettrici hanno tempi di riscaldamento che variano di molto, dai 5 ai 60 secondi.

Autonomia

Anche nel caso dell'autonomia di un piegaciglia ci si indirizza verso il campo dei modelli elettrici. Questo perché si ricaricano tramite USB solitamente in un'ora, un'ora e mezza: quando il piegaciglia elettrico è completamente carico può essere utilizzato senza cavo di alimentazione. L'autonomia di uno strumento del genere può durare fino a un massimo di due ore.

Marche

Le marche rappresentano uno dei fattori principali nella scelta dei migliori piegaciglia. Quasi tutti i brand che si occupano di beauty e make-up realizzano piegaciglia classici da sempre apprezzati. Tra i migliori marchi sui quali fare affidamento ci sono Kiko, Shu Emura, Shiseido o Diego Dalla Palma.

Come utilizzare un piegaciglia

Usare un piegaciglia è più semplice di quanto si possa pensare. L'importante è porre estrema attenzione durante la procedura e essere precisi, in modo che non si vada a pizzicare la pelle sottile e delicata delle palpebre. Per utilizzare in maniera corretta un piegaciglia bisogna seguire i seguenti step:

Impugna il piegaciglia inserendo pollice e indice nelle fessure delle due leve

Avvicina lo strumento all'occhio tenendolo aperto

A questo punto bisogna adagiare le ciglia sul cuscinetto in silicone e chiudere le leve, esercitando una leggera pressione e facendo attenzione a non catturare anche la pelle delle palpebre

Infine, rilascia le leve e prosegui con l'applicazione del mascara

Come utilizzare un piegaciglia elettrico

Utilizzare il piegaciglia elettrico significa prima di tutto andare a leggere attentamente il libretto di istruzioni contenuto in ogni confezione. Questo perché la procedura potrebbe subire delle variazioni da strumento a strumento. In linea generale possiamo dare le seguenti indicazioni:

Tenere premuto il pulsante di accensione e aspettare i secondi necessari affinché il piegaciglia elettrico si riscaldi

Scegliere il grado di temperatura

Avvicinare il piegaciglia elettrico all'occhio e cominciare con il curling delle ciglia, prestando sempre attenzione a non toccare la pelle delle palpebre

Infine si può procedere con l'applicazione del mascara. Alcuni utenti segnalano anche la possibilità di utilizzare lo strumento dopo aver applicato il mascara: su questo punto teniamo a raccomandare la lettura delle istruzioni in modo da essere sicuri che si tratti di un'operazione possibile e sicura.

Perché usare un piegaciglia

Usare un piegaciglia significa dare una piega diversa alle ciglia. Quando lo sguardo appare stanco e spento e le ciglia non aiutano a far risaltare gli occhi, il piegaciglia rappresenta lo strumento ideale. Per ottenere ciglia curve e modellate, infatti, il piegaciglia, che sia classico o elettrico, può diventare il migliore alleato prima del make-up.

Si tratta di un attrezzo molto utile, ma è importante che sia utilizzato con delicatezza, attenzione e precisione: evitate di utilizzarlo in modo frettoloso e di strattonare eccessivamente le ciglia.