Il mascara per capelli è un prodotto per make-up utilizzato per coprire la ricrescita e mantenere la chioma sempre in ordine.

Se amate avere un colore impeccabile, non potrà mancare nel vostro beauty case. Il mascara per i capelli è molto simile a quello per gli occhi, con tanto di scovolino, e serve a ridurre lo stacco tra radice e chioma in pochi istanti.

Un rimedio veloce e temporaneo per contrastare la comparsa dei primi capelli bianchi, tingendoli nella colorazione desiderata, senza macchiare. Può essere applicato su tutti i tipi di capelli e il risultato durerà fino al successivo shampoo. Oltre a colorare il capello bianco, riesce a dare un tono definito alla chioma, tenendo a bada i capelli spezzati, che danno una sensazione di disordine all'acconciatura.

In situazioni d'emergenza, il mascara per capelli è una soluzione rapida e molto efficace, da usare poco prima di uscire da casa, come ritocchino last-minute a ricrescite indesiderate, senza dover correre dal parrucchiere.

In commercio esistono diverse tipologie che sapranno soddisfare le vostre esigenze. Potete scegliere se acquistare un mascara per capelli bianchi biondo, castano o rosso, dal colore più vicino al vostro, un rimmel trasparente per disciplinare i capelli spezzati e tenere in ordine la capigliatura, oppure un mascara colorato dai toni vivaci per un look glamour che non passa inosservato.

Ecco i migliori mascara per capelli e la guida su come scegliere quello giusto per le vostre esigenze.

I 10 migliori mascara per capelli

Di seguito abbiamo individuato i 10 mascara per capelli più venduti. Nella nostra classifica troverete sia i rimmel migliori per ritoccare in modo veloce la ricrescita, sia quelli colorati da usare per tingere alcune ciocche dei capelli, che quelli trasparenti pensati per fissare i capelli indisciplinati.

1. Schwarzkopf Hair mascara temporaneo per capelli castani

Il rimmel Schwarzkopf on-the-go per capelli bianchi è un mascara per color castano ad azione istantanea che copre la ricrescita fino allo shampoo successivo.

Può essere applicato con il pratico scovolino sia sulle ciocche che sulle radici della chioma. Un colore uniforme per ottenere un effetto molto naturale.

2. L'Oréal Paris mascara istantaneo castano per ritocco capelli bianchi

Il mascara per capelli L'Oréal Paris ad asciugatura rapida è ideale per coprire in modo preciso e veloce capelli bianchi radi e tempie.

Si fonde con il colore castano dei capelli e si applica in pochi istanti grazie allo scovolino. Per rimuoverlo basterà lavare la chioma normalmente.

3. K pour Karité Mascara bio biondo scuro

Se siete in cerca di un mascara per capelli bio potete optare per il rimmel K pour Karitè.

Potrete truccare i capelli con un prodotto realizzato con ingredienti bio, delicato sulla pelle che vi aiuterà a nascondere i capelli bianchi e a coprire la ricrescita con una meravigliosa nuance biondo scuro.

4. Extreme Makeup hair mascara per capelli biondi dorati

Il Ritocco Flash di Extreme MakeUp è un mascara per capelli color biondo dorato, copre in pochi minuti i capelli bianchi e risolve il problema della ricrescita dei capelli tinti.

Il rimmel va applicato sui capelli con l'apposito scovolino, non sporca la cute né secca il capello. Può essere utilizzato anche dagli uomini su barba e baffi in modo da coprire i primi peli bianchi del viso.

5. Nuonove mascara colorato per capelli

Colori vibranti e vivaci per il kit di mascara colorati Nuonove, sei rimmel a base di gesso per un look unico, che non passa inosservato.

Argento, verde, viola, rosso vino, giallo e blu sono le nuance. Basterà bagnare la chioma e usare l'applicatore per tingere in pochi istanti intere ciocche di capelli e cambiare colore ogni volta che vi va. Questi mascara per capelli colorati possono essere lavati via con acqua e shampoo e sono prodotti con materiali atossici e anallergici.

Ideali per le occasioni speciali come feste a tema, Halloween o Carnevale.

6. Schwarzkopf Hair Mascara per capelli mogano

L'hair mascara Schwarzkopf per capelli mogano va applicato sulla chioma in modo da coprire i primi capelli bianchi o la ricrescita dei capelli tinti.

Regala una bellissima colorazione rosso mogano e va applicato in modo semplice e veloce con lo scovolino. Può essere lavato facilmente con shampoo e acqua.

7. Nuonove Set 2 mascara trasparenti per rifinire l'acconciatura

Il set 2 mascara Hair Finishing Stick è pensato per la rifinitura dei capelli, ideale per tenere in ordine la capigliatura disciplinando i capelli rotti.

Realizzato con oli vegetali naturali permette un facile styling della pettinatura ed è utile per tutti i tipi di acconciature. Lunga tenuta e mantiene i capelli asciutti, senza ungerli. Azione idratante che rende i capelli spezzati più lucenti ed elastici.

Il pennello del rimmel per capelli è molto simile a quello del classico mascara e agevolerà l'applicazione del prodotto.

8. L'Oréal Paris Mascara Istantaneo Biondo Scuro

Con il L'Oréal Paris hair mascara per capelli biondi sarà facilissimo coprire la comparsa dei primi capelli bianchi e della ricrescita dei capelli tinti.

Il prodotto va applicato sulla radice del capello con lo scovolino e si asciuga rapidamente, dando un effetto tintura istantaneo che andrà via allo shampoo successivo.

9. Schwarzkopf Hair mascara temporaneo castano scuro

Precisione nell'applicazione, grazie allo scovolino, e colore uniforme e naturale rendono l'hair mascara Schwarzkoft per capelli castano scuro molto utile e funzionale.

Colorazione castano scuro per coprire in modo istantaneo e temporaneo i capelli bianchi e la ricrescita.

10. Samnyte Stick per rifinitura capelli spezzati

Lo stick Samnyte è un mascara trasparente per la rifinitura dei capelli che permette di rifinire i capelli spezzati, rendendo qualsiasi pettinatura ordinata.

La confezione include due rimmel da 18ml realizzati con ingredienti naturali, delicati e non irritanti, tutti materiali che non danneggiano il cuoio capelluto.

Come scegliere il mascara per capelli

Il mascara per i capelli va scelto innanzitutto in base al risultato desiderato: coprire la ricrescita, tenere i capelli in ordine o cambiare look.

Se l'obiettivo è di coprire i capelli bianchi o tingere temporaneamente la chioma per ridurre lo stacco tra ricrescita e capello tinto allora dovrete optare per un mascara per capelli bianchi. In questo caso scegliete la nuance di colore che più si avvicina al vostro per un risultato naturale: castano, biondo o rosso. Se però avete un cuoio capelluto sensibile optate per un mascara bio per i capelli, con ingredienti naturali.

Nel caso in cui ci fosse bisogno di fissare la pettinatura ed evitare che i capelli spezzati svolazzino e diano un aspetto disordinato all'acconciatura optate per un mascara trasparente. La sua azione fissante terrà i capelli in ordine e farà durare più a lungo la capigliatura realizzata.

In ultimo, se volete un look unico e amate avere ogni giorno capelli diversi preferite un mascara colorato, disponibile in diversi colori: blu, rosa, rosso, verde, giallo e addirittura argento.

Quando applicare il mascara per capelli

Il mascara per i capelli è un prodotto di make-up davvero utilissimo da usare comodamente a casa per nascondere i capelli bianchi. Una tintura temporanea da applicare quando inizia la ricrescita del capello, prima di ricorrere a una vera e propria tintura.

Potete applicarlo rapidamente prima di uscire da casa, se non avete tempo di recarvi dal parrucchiere o per allungare i tempi tra una colorazione e l'altra. Inoltre è una soluzione molto economica da utilizzare quando iniziano a comparire i primi capelli bianchi e non sentite ancora l'esigenza di tingerli.

Quello trasparente può essere usato quando volete mantenere più a lungo una pettinatura o impedire ai capelli spezzati di farla apparire disordinata.

Per finire potete usarlo quando volete cambiare look per dare un tocco glamour alla chioma, tingendo temporaneamente i capelli di un colore brillante e vivace ogni volta che lo desiderate.

Come usare il mascara per capelli

L'applicazione del mascara sui capelli è davvero facilissima, potrete procedere autonomamente a casa in poche e semplici mosse.

Per truccare al meglio i capelli è bene che la chioma sia asciutta. Dividetela poi in ciocche in modo da stendere il mascara con lo scovolino partendo dalla radice e procedendo verso le punte.

Il consiglio è di effettuare una doppia passata, se avete qualche minuto in più per farlo asciugare al meglio.

Un altro suggerimento: stendete il prodotto anche leggermente oltre la ricrescita in modo da rendere il colore omogeneo e naturale.

Per concludere spazzolate i capelli in modo da distribuirlo al meglio.