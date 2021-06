La lavatrice è un elettrodomestico indispensabile nella vita di tutti i giorni, sia per una famiglia numerosa che per chi vive da solo o in coppia. Negli anni si è evoluta sempre di più con lo sviluppo delle nuove tecnologie e, ad oggi, è in grado di offrire molti più vantaggi.

Quando si parla di lavatrici, sicuramente Bosch è uno dei primi marchi a cui si pensa. Questo brand tedesco, infatti, vanta più di un secolo di esperienza nella produzione di elettrodomestici e si impegna, da sempre, a garantire elevati standard di qualità.

Le lavatrici Bosch sono tra le migliori sul mercato, perché studiate nei minimi dettagli per garantire efficienza e facilità di utilizzo, in totale accordo con la filosofia aziendale del brand. Le lavatrici in vendita prodotte da Bosch di nuova generazione, sono dotate di innumerevoli funzionalità, come il motore Eco Silence, il design anti-vibrazione, la funzione di dosaggio automatico, per il detersivo e l'ammorbidente, la funzione smart per un controllo da remoto, tramite l'app, e tanto altro ancora.

Per aiutarvi a conoscere al meglio le lavatrici prodotte da questo brand tedesco, abbiamo stilato una classifica delle 8 migliori lavatrici Bosch attualmente in commercio, suddividendole per serie di appartenenza, tipo di carico, modalità di installazione e con la funzione lavasciuga.

Inoltre, troverete anche una pratica guida all'acquisto in cui sono evidenziati i principali elementi che caratterizzano questo elettrodomestico.

Classifica delle migliori lavatrici Bosch di giugno 2021

Di seguito abbiamo selezionato le 8 migliori lavatrici Bosch attualmente in commercio, valutate in base alle principali caratteristiche distintive, alle opinioni degli utenti e al miglior rapporto qualità/prezzo. Ecco quali sono.

1. Bosch WAJ20068IT Serie 2

La lavatrice Bosch WAJ20068IT è la migliore Serie 2 con carico frontale da 8 kg e 1000 rpm. È dotata di un motore silenzioso e di una funzione Speed Perfect per un pulito efficiente in tempi ridotti. Ha un display LED grazie al quale si può programmare l'inizio e la fine del lavaggio. Ha un design lineare studiato per rendere questa lavatrice silenziosa e stabile. È dotata della funzionalità Active Water che riconosce anche i carichi ridotti e si autoregola sulla quantità di acqua. Appartiene alla classe energetica C.

Pro: è una lavatrice base con le principali funzionalità di lavaggio. Ha un costo contenuto.

Contro: consuma di più per la classe di appartenenza, ma consente anche di effettuare lavaggi più brevi.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 54.6 x 59.8 x 84.8 cm

54.6 x 59.8 x 84.8 cm Classe di efficienza energetica: C

C Capacità di carico: 8 kg

8 kg Numero di giri al minuto: 1000 rpm

1000 rpm Rumorosità: 72 dB

2. Bosch WAN24058IT Serie 4

La lavatrice Bosch WAN24058IT è la migliore Serie 4. È a carica frontale da 8 kg. Dispone della classe energetica C e ha una potenza di 240 Volt con 1200 rpm. È dotata di un motore Eco Silence Drive, silenzioso ed affidabile e di un sistema Acti Water Plus che garantisce un utilizzo efficiente dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al sistema di riconoscimento automatico del carico. Ha un design anti-vibrazioni che consente una maggiore stabilità, anche durante la centrifuga. È dotata di diversi programmi di lavaggio: mix, risciacquo, scarico dell'acqua, aggiungere il bucato anche quando è già in funzione. Si regola facilmente tramite il display LED che consente di visualizzare le fasi di lavaggio e il tempo residuo, avvisando con un segnale acustico il termine del lavaggio. Infine, questa lavatrice è dotata di una funzione di sicurezza per i bambini.

Pro: è possibile personalizzare il lavaggio. Ha un utilizzo efficiente dell'acqua, adattandosi al peso del carico. Ha un buon rapporto qualità/prezzo.

Contro: ha una classe energetica più bassa, ma dispone di tutte le funzionalità.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 55 x 59.8 x 84.8 cm

55 x 59.8 x 84.8 cm Classe di efficienza energetica: C

C Capacità di carico: 8 kg

8 kg Numero di giri al minuto: 1200 rpm

1200 rpm Rumorosità: 76 dB

3. Bosch WAU28T29IT Serie 6

La lavatrice Bosch WAU28T29IT è la migliore Serie 6 a carica frontale da 9 kg con 1400 Giri/min. Appartiene alla classe energetica A++, ideale per le famiglie più numerose. Ha un motore Eco Silence Drive, estremamente silenzioso. È dotata di una funzione Vario Perfect che consente di selezionare, tramite il display LED, l'impostazione Speed Perfect o Eco Perfect, per velocizzare il lavaggio e ridurre fino al 65% il consumo di energia. Il design anti-vibrazione delle pareti laterali rende questo elettrodomestico più stabile, riducendo la vibrazione, soprattutto durante il ciclo di centrifuga. Bosch WAT28439IT consente di aggiungere altro bucato, anche quando è in funzione, semplicemente bloccando il lavaggio con un tasto. Infine, è dotata di un programma Allergy Plus, specifico per tutelare chi soffre di allergie.

Pro: ha tutti i programmi specifici per facilitare il lavaggio. Consuma poco perché appartiene alla classe energetica A++.

Contro: non sono state identificate particolari criticità da parte degli utenti che l'hanno acquistata.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 84.8 x 59.8 x 59 cm

84.8 x 59.8 x 59 cm Classe di efficienza energetica: A+++

A+++ Capacità di carico: 9 kg

9 kg Numero di giri al minuto: 1400 rpm

1400 rpm Rumorosità: 72 dB

4. Bosch WAV28MA9II Serie 8

La lavatrice Bosch WAV28MA9II è la migliore Serie 8 a carica frontale da 9 kg con 1400 rpm. Ha una classe di efficienza energetica A e un sistema 4D Wash, che consente di lavare il bucato tramite una distribuzione più uniforme e profonda del detersivo sui tessuti. Ha un sistema anti macchia, che rimuove efficacemente fino a 4 tipi di macchie tra le più ostinate, senza l'azione di pretrattamento a mano. Si collega tramite app allo smartphone per un controllo da remoto e consente di programmare l'attivazione del lavaggio. A seconda del programma selezionato, la speciale conformazione del cestello e dei trascinatori, consente di posizionare al centro il bucato, per un lavaggio più delicato ma al tempo stesso efficiente.

Pro: ha una capacità molto elevata. È dotata di tutti i programmi di lavaggio dei tessuti. Si può controllare da remoto tramite la connessione con app da smartphone. Consente di risparmiare sui consumi grazie alla classe di appartenenza A.

Contro: è costosa, ma tutte le funzionalità aggiuntive studiate nei minimi dettagli, ne giustificano il prezzo.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 59 x 59.8 x 84.8 cm

59 x 59.8 x 84.8 cm Classe di efficienza energetica: A

A Capacità di carico: 9 kg

9 kg Numero di giri al minuto: 1400 rpm

1400 rpm Rumorosità: 69 dB

5. Bosch WAN28268II a carica frontale

La lavatrice Bosch WAN28268II è la migliore a carica frontale Serie 4 da 8 kg con una classe energetica A+++. Ha una carica frontale standard che consente di caricare al massimo il cestello e sfruttare questa capienza anche per lavaggi frequenti. Infatti, la classe energetica di appartenenza è la top di gamma, che garantisce minori consumi. Ha un motore silenzioso ed efficiente, con un programma specifico per proteggere i soggetti allergici. È dotata di un programma di pulizia del cestello che assicura igiene e sicurezza. Le pareti con design anti-vibrazioni assicurano una maggior stabilità e silenziosità durante la centrifuga.

Pro: è dotata di un riconoscimento automatico del carico con sistema Active Water, per un corretto risparmio di acqua. Ha un buon rapporto qualità/prezzo.

Contro: secondo alcuni utenti, durante la centrifuga è leggermente rumorosa.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 59.8 x 55 x 84.8 cm

59.8 x 55 x 84.8 cm Classe di efficienza energetica: A+++

A+++ Capacità di carico : 8 kg

: 8 kg Numero di giri al minuto: 1400 rpm

1400 rpm Rumorosità: 55 dB

6. Bosch WIW28442 da incasso

La lavatrice Bosch WIW28442 è la migliore da incasso Serie 8 con carica frontale 8 kg, 1400 giri/min, con classe energetica A+++, che consente un ingente risparmio energetico. Ha la funzione Eco Silence, che rende il funzionamento silenzioso, e la funzione Speed Perfect che garantisce un bucato pulito, più veloce del 65%. Ha tutti i programmi per il lavaggio per ogni tipo di tessuto e si regola automaticamente in base al peso del carico. Il display a LED e il controllo touch, consentono di attivare le funzioni e visualizzare il tempo residuo.

Pro: lavatrice silenziosa con classe energetica A+++ che consente un ingente risparmio. È dotata di tutti i programmi di lavaggio.

Contro: è abbastanza costosa, ma la serie e la classe energetica concedono ottime prestazioni di lavaggio.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 54.4 x 59.6 x 81.8 cm

54.4 x 59.6 x 81.8 cm Classe di efficienza energetica: A+++

A+++ Capacità di carico: 8 kg

8 kg Numero di giri al minuto: 1400 rpm

1400 rpm Rumorosità: 41 dB

7. Bosch WAT28639IT a libera installazione

La lavatrice Bosch WAT28639IT è la migliore a libera installazione Serie 6 con caricamento frontale da 9 kg con 1400 Giri/min e classe di efficienza energetica A+++. È dotata di un sistema di dosaggio automatico che misura la giusta quantità di acqua, detersivo e ammorbidente, necessari per ogni lavaggio. Ha un motore Eco Silence, silenzioso ed efficiente con le pareti laterali anti vibrazione che garantiscono migliore stabilità, anche durante la centrifuga. È dotata di un programma per le allergie, che consente una pulizia accurata, di un programma per il lavaggio veloce, per ridurre i tempi e una funzione per il lavaggio delicato, grazie alla speciale struttura del cestello.

Pro: ha un dosaggio automatico intelligente. La classe energetica garantisce risparmio di energia e la funzione speed, il risparmio di tempo. Essendo ad installazione libera, può essere posizionata dove si preferisce.

Contro: non sono stati identificati particolari aspetti negativi.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 59.8 x 59 x 84.8 cm

59.8 x 59 x 84.8 cm Classe di efficienza energetica: A+++

A+++ Capacità di carico: 9 kg

9 kg Numero di giri al minuto: 1400 rpm

1400 rpm Rumorosità: 75 dB

8. Bosch WVG30422IT lavasciuga

La migliore lavasciuga è Bosch WVG30422IT Serie 6 con capacità di carico da 7 kg e classe di efficienza energetica A++. La centrifuga consente di effettuare 1500 giri al minuto garantendo un bucato pulito e asciutto. Ha un motore silenzioso e un lavaggio regolabile grazie alla struttura a goccia, che permette di ottimizzare l'utilizzo dell'acqua ed evitare gli sprechi. Ha un sistema di controllo della schiuma e di bilanciamento del carico. Per l'asciugatura si può impostare il tempo di attivazione.

Pro: è completa perché consente di asciugare anche il bucato velocemente. È dotata di tutte le funzioni di trattamento dei capi, da attivare semplicemente tramite il display LED.

Contro: gli utenti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato problemi, anche a lungo termine.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 60 x 59 x 85 cm

60 x 59 x 85 cm Classe di efficienza: A++

A++ Capacità di carico: 7 kg

7 kg Numero di giri al minuto: 1500 prm

1500 prm Rumorosità: 59 dB

Quali sono le serie delle lavatrici Bosch?

La serie delle lavatrici Bosch indica la differenziazione delle prestazioni, delle tecnologie utilizzate e, di conseguenza, il costo. Si definisce in ordine crescente: al numero più basso corrisponde un costo minore. Le serie delle lavatrici Bosch sono:

Serie 2 : si tratta del modello basico dotato di tutte le funzioni necessarie, più altre extra come l'Acrive Water, che consente il risparmio di acqua grazie al sensore di riconoscimento automatico del carico. I prezzi sono contenuti e non superano i 300 euro .

: si tratta del modello basico dotato di tutte le funzioni necessarie, più altre extra come l'Acrive Water, che consente il risparmio di acqua grazie al sensore di riconoscimento automatico del carico. I prezzi sono contenuti e . Serie 4 : fanno parte i modelli più semplici, ma che comunque sono caratterizzate da un sensore di carico e diverse opzioni di lavaggio. Anche per quanto riguarda i consumi elettrici, quasi tutte si collocano nella classe energetica A+++. Il prezzo varia dai 300 euro ai 600 euro .

: fanno parte i modelli più semplici, ma che comunque sono caratterizzate da un sensore di carico e diverse opzioni di lavaggio. Anche per quanto riguarda i consumi elettrici, quasi tutte si collocano nella classe energetica A+++. Il prezzo varia . Serie 6 : è quella intermedia, che comprende modelli molto accessoriati, dotati di un display touch, di un sensore di carico e un sensore di flusso per il dosaggio dell'acqua. I consumi sono inferiori del 30% rispetto a quelle di Serie 4. Il prezzo varia dai 350 euro ai 900 euro .

: è quella intermedia, che comprende modelli molto accessoriati, dotati di un display touch, di un sensore di carico e un sensore di flusso per il dosaggio dell'acqua. I consumi sono inferiori del 30% rispetto a quelle di Serie 4. Il prezzo varia . Serie 8: sono quelle più avanzate, che hanno sia le funzioni delle precedenti serie, che altre aggiuntive, come il sensore di rilevamento dello sporco, che consente di non dover pre-trattare a mano le macchie. I programmi sono completamente automatizzati, e i sensori consentono di regolare ogni aspetto, come anche il dosaggio del detersivo. Inoltre, alcuni modelli sono anche smart, ovvero dotati di connettività wi fi, per collegarsi tramite app allo smartphone e programmare il lavaggio, anche da remoto. Il prezzo oscilla dai 600 euro ai 1400 euro.

Le caratteristiche delle lavatrici Bosch rispetto ai marchi concorrenti

Di seguito abbiamo elencato le caratteristiche principali da tenere in considerazione per poter compiere la migliore scelta d'acquisto come le dimensioni, la classe energetica, le funzioni e tanto altro. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Dimensioni

Le lavatrici sono un elettrodomestico molto ingombrante, le cui misure si aggirano solitamente intorno ai 60 x 59 x 85 cm. È importante sapere che le dimensioni esterne non corrispondo alla grandezza e alla capacità del cestello, per cui è necessario prestare ben attenzione, quando si acquista, alla capacità del carico massimo. Inoltre, il nostro consiglio è quello di controllare se nel posto dove volete installarla, sia da incasso o a libera installazione, c'è spazio a sufficienza. Anche il peso è elevato, quindi, vi suggeriamo di assicurarvi che ci sia un trasporto fino al piano e che comprenda anche il montaggio.

Classe energetica

Molto importante quando si acquista un elettrodomestico è considerare la classe energetica di appartenenza. Da essa, infatti, dipende il consumo energetico, che non solo consente di risparmiare sulle bollette della luce, ma anche tutelare l'ambiente con un utilizzo dell'elettricità più consapevole. La migliore lavatrice Bosch appartiene alla classe energetica più elevata, ovvero A+++, che consente di ridurre al minimo i consumi, anche per lavaggi frequenti. Sicuramente, ad una classe energetica elevata corrisponde anche un costo maggiore. Bisogna, però, valutare sia i costi immediati che i costi di utilizzo a lungo termine.

Funzioni

Ogni lavatrice Bosch ha le principali funzioni utili e un numero di programmi adeguato ad ogni esigenza. Le funzioni necessarie sono sicuramente il display LED, dal quale poter visualizzare e attivare i diversi programmi di lavaggio, lo Speed Perfect, che consente di velocizzare i tempi di lavaggio, il sensore di peso, che offre funzioni come il dosaggio del detersivo, e la regolazione dell'acqua a seconda del carico. Inoltre, ci sono anche dei modelli dotati della funzione di asciugatrice.

Il nostro consiglio è quello di optare per un modello di fascia medio-alta, affinché si possano personalizzare le funzioni e trarre maggior beneficio dal suo utilizzo, sia in termini di lavaggio che di consumi.

Programmi

I programmi presenti su una lavatrice Bosch sono numerosi e adatti ad ogni tipo di lavaggio e di tessuto. I principali sono quelli specifici per il cotone, con le temperature dai 20° ai 90°, quelli per i capi sintetici, dai 40° ai 60°, i lavaggi per i capi delicati, con temperature più basse, e quelli per la lana, a 30°. Inoltre, vi è anche l'opzione per i lavaggi extra rapidi, per i capi che non necessitano di particolari trattamenti. Le lavatrici Bosch, infine, sono dotate anche di uno speciale programma di risciacquo, che consente di regolare il numero di giri.

Facilità di manutenzione

La facilità di manutenzione è un altro aspetto da considerare. Infatti, tutte le lavatrici Bosch sono dotate di un motore inverter con garanzia decennale, che indica sicuramente affidabilità. Quasi tutti i modelli, inoltre, sono dotati di un programma di pulizia del cestello, che consente di mantenere intatte le qualità della lavatrice e, anche di programmi a basso consumo idrico, che riducono le incrostazioni e la formazione di calcare, garantendo una durata maggiore nel tempo di questo elettrodomestico.

Rumorosità

La rumorosità è un fattore molto importante, soprattutto se si ha intenzione di azionare la lavatrice nelle ore serali. Le lavatrici Bosch sono dotate di un motore Eco Silence, che ne assicura la silenziosità, anche durante la centrifuga. Inoltre, il design anti-vibrazioni, garantisce una stabilità ottimale. Infine, le lavatrici Bosch sono anche dotate di un motore inverter, ovvero un motore digitale senza spazzole, che le rende maggiormente silenziose.

Prezzo

I costi di una lavatrice Bosch, come già anticipato, variano a seconda della serie di appartenenza, della classe energetica e delle funzionalità. Si parte quindi, per i modelli più basici, da un minimo di 300 euro, per arrivare ad un massimo di 1400 euro, per i modelli smart. Il nostro suggerimento è quello di affidarvi ad una lavatrice Bosch con una classe energetica e una serie abbastanza elevata, per una maggiore affidabilità e durabilità.

Quali sono i concorrenti di Bosch?

Come già anticipato, Bosch è uno dei brand più conosciuti ed efficienti nella produzione di lavatrici. Questo perché da anni è specializzato in elettrodomestici, e si è evoluto sperimentando sempre nuove tecnologie. Nel mondo delle lavatrici, nella produzione della fascia di mercato medio-alta, si trova a competere con altri brand come Hotpoint Ariston, Whirlpool, AEG, Samsung e Smeg.

Mentre, tra i prodotti della fascia bassa, ha come principali competitor Candy, Beko e Indesit. Infine, nella fascia top di gamma, ha un solo competitor, ovvero il brand tedesco Miele, conosciuto per la qualità e il design dei suoi prodotti.

Dove si producono le lavatrici Bosch?

La produzione di riferimento delle lavatrici Bosch è in Germania, nella città di Noen, vicino Brandeburgo. Da lì provengono tutte le lavatrici contrassegnate WAS, WLX, WAY, WIS e WKD. Infatti, questo codice identificativo, definisce la città di appartenenza e di assemblaggio.

Vi sono, poi, quelle provenienti dalla Polonia, con la dicitura WAA, WAB, WAE, WOR. Quelle dalla Francia, con il codice WOT, dalla Spagna, con WAQ e, quelle dalla Turchia e dall'Europa, con WAA e WAB.

Come utilizzare una lavatrice Bosch

Come utilizzare una lavatrice è sicuramente una delle domande che più spesso ci si pone, per paura di rovinare i capi con lavaggi sbagliati. Le lavatrici Bosch facilitano molto in questo compito perché sono dotate di innumerevoli funzioni in grado di guidare gli utenti. Innanzitutto, grazie al display LED, semplice ed intuitivo, è possibile attivare le diverse funzioni e modalità di lavaggio. Inoltre, in alcuni modelli, vi sono dei speciali sensori, che consentono il dosaggio automatico del detersivo e dell'ammorbidente. In questo modo, utilizzare la lavatrice Bosch sarà un gioco da ragazzi.

L'importante è poi seguire solo dei piccoli accorgimenti, come preferire di lavare il bucato alle basse temperature per gli indumenti delicati, ovvero quelli realizzati in tessuti naturali come il cotone, la viscosa e la lana, e quindi, dividere il bucato in base alla tipologia di capi da lavare, e per colore.

Il nostro suggerimento, infine, è quello di attenersi al carico massimo del cestello, per evitare che non lavi bene e che non si riesca ad attivare la centrifuga.

Dove acquistare una lavatrice Bosch: offerte online

Le lavatrici Bosch si possono acquistare online su Amazon, che ha una vasta categoria dedicata a questo brand. Inoltre, è possibile approfittare delle lavatrici in offerta e delle spedizioni gratuite, quando previsto, molto convenienti soprattutto su questo elettrodomestico, molto pesante ed ingombrante. In alternativa, è possibile acquistarle nei negozi di elettrodomestici come Unieuro.