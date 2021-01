La cucina a gas è un elettrodomestico con piano cottura a gas ideale per qualsiasi tipo di cucina, a prescindere dallo spazio di cui si dispone proprio perché poco ingombrante.

Questi elettrodomestici sono alimentati a gas e possono presentare un diverso numero di fuochi, da scegliere in base alle esigenze e allo spazio a disposizione. Possono avere il forno elettrico, facile da mettere in funzione e con più programmi di cottura, più forni, oppure un buon forno a gas.

Tra i migliori brand di cucine alimentate a gas troverete DeLonghi, Smeg, Lofra, Glem e Bertazzoni La Germania che sapranno sicuramente soddisfare le vostre esigenze d'acquisto.

In commercio sono disponibili diversi modelli che si caratterizzano per stile, retro' o moderno, materiali impiegati, dimensioni, tipologia di forno -elettrico o a gas, e numero di fornelli.

Per scegliere una buona cucina a gas bisogna perciò considerare alcuni importanti fattori come qualità dei materiali, sicurezza, design, prezzo e marca.

Di seguito abbiamo selezionato i modelli più validi di cucine a gas a libera installazione per aiutarvi ad effettuare una giusta scelta d'acquisto.

Le 13 migliori cucine a gas

Per la sua praticità d'uso e le dimensioni, la cucina a gas, viene spesso preferita alle cucine classiche per arredare ambienti più piccoli, completare una cucina su misura oppure arredare, in modo pratico e funzionale, la cucina di una seconda casa. In effetti il prezzo è più competitivo, la qualità è ugualmente eccellente e il trasporto è sicuramente più semplice.

Di seguito potrete consultare la classifica delle 13 migliori cucine a gas in base a caratteristiche tecniche, le opinioni degli utenti che hanno acquistato il prodotto e il rapporto qualità-prezzo.

1. De'Longhi cucina a gas con forno elettrico

Il modello De'Longhi DEMX96ED è una cucina a gas con forno elettrico ventilato e multifunzione classe energetica A, realizzata in acciaio inox.

Questo elettrodomestico è caratterizzato da 5 fuochi a gas, due su ciascun lato e uno più grande posto al centro del piano cottura. I fornelli a gas hanno accensione elettronica e la fiamma può essere regolata attraverso le pratiche manopole.

Il forno ha funzione grill, cottura con ventilazione, opzione scongelamento, luce interna, griglie incluse e timer. Al di sotto, si trova il comodo cassetto scaldavivande.

Le dimensioni sono piuttosto compatte 90 cm x 60 cm.

Pro:

forno elettrico multifunzione

buona classe energetica

qualità dei materiali impiegati

cassetto scaldavivande

Contro:

piano cottura in acciaio inossidabile delicato

2. Smeg SX91SV9 – Cucina, 90×60 cm, Forno Elettrico, A

La cucina Smeg SX91SV9 , design moderno dalle linee essenziali per un modello realizzato in acciaio inox e porta in vetro per il forno.

Il piano cottura a gas si compone di 5 fuochi, griglie smaltate e valvola di sicurezza. Il forno è elettrico e ha 6 tipi di funzioni, cuoce anche in modalità forno ventilato o grill, dotato di timer ed ha una temperatura massima di 260°.

I piedini sono inoltre regolabili e le dimensioni della cucina a gas sono le seguenti: 90 cm di larghezza, 85 cm di altezza e 60 cm di profondità.

Completano il modello 1 teglia da forno, una griglia da forno e una per moka, da utilizzare sui fornelli.

3. Lofra M76MF/C Cucina a Gas, Acciaio

La cucina Lofra M76MF/C è un modello con fornelli a gas, forno elettrico e piedini regolabili, per l'altezza.

Il piano cottura è rifinito in acciaio inossidabile lucidato a specchio, possiede 5 fuochi a gas con valvole e accensione integrata alla manopola. Le griglie sono in ghisa e i fornelli hanno un sistema di sicurezza totale gas-stop per assicurare la massima sicurezza possibile in cucina.

Il forno è elettrico e multifunzione, permette di scegliere tra ben 9 differenti programmi. La sua capacità è di 66lt e le misure interne sono 45x36x40 cm, la sua porta è in triplo vetro, di cui due strati riflettenti -in modo da non creare dispersioni di calore. In più i vetri interni possono essere smontati per facilitare al meglio la pulizia.

4. Bertazzoni La Germania Americana

La cucina a gas Bertazzoni La Germania nel modello Americana AMN965GXV ha scelto un design essenziale, dalle linee moderne e materiali di alta qualità. Il piano cottura a gas è in acciaio, i fornelli sono 5 -tra cui un bruciatore a doppia corona per il controllo della fiamma.

Molto utile anche il coperchio in vetro per proteggere i fornelli quando la cucina non è in funzione, in questo modo si impedisce alla polvere di poggiarsi sul piano cottura.

Il forno è elettrico con capienza extra-large (142 lt) e possiede una doppia ventola per realizzare cotture omogenee. La porta forno in doppio vetro isolante, per assicurare le migliori prestazioni di cottura dei cibi in forno.

5. Beko FSE62110DX CUCINA INOX, Senza installazione

Il modello Beko FSE62110DX in acciaio inox è una cucina a gas a 4 fuochi, 60 cm x 60 cm, molto compatta ed essenziale. Design semplice che abbina colori come l'acciaio e il nero.

Si caratterizza per 4 bruciatori a gas dal design innovativo, vetro per coprire il piano cottura quando non è in uso, e forno elettrico.

Inoltre è dotata di sistema di spegnimento automatico del gas per assicurare la massima sicurezza in casa, anche quando non si è ai fornelli.

6. Smeg CX68M8-1 Piano cottura a gas A Acciaio inossidabile cucina

Il modello SMEG CX68M8-1 4 fuochi ha forno elettrico ventilato e piano cottura a gas in acciaio inossidabile, una cucina a gas classica adatta ad ogni tipo di arredo.

Le dimensioni 60 cm x 60 cm la rendono poco ingombrante e dunque adatta anche per arredare cucine più piccole. Il piano di cottura è a gas con 4 fuochi, oltre che un comodo piano vetro per coprire i fornelli una volta finito di cucinare.

La cucina a gas Smeg CX68M8-1 ha forno elettrico con 5 livelli di cottura e funzione Vapor Clean per facilitare la pulizia attraverso il vapore.

7. Lofra PR66MFT/C Cucina a Gas stile retro' Burgundy

Il modello Lofra PR66MFT/C in stile vintage con verniciatura burgundy. La cucina a gas Lofra ha un piano cottura in acciaio inossidabile con 4 fuochi a gas valvolati e 1 tripla corona.

Le griglie del fornello sono in ghisa e la cucina ha un sistema di protezione gas-stop per assicurare la massima sicurezza.

Il forno è elettrico, ha 9 programmi, tra cui grill e programmatore digitale. In più ha una porta con triplo vetro, due dei vetri sono riflettenti per evitare la dispersione di calore.

Inoltre quelli interni possono essere smontati in modo da poter effettuare una corretta pulizia senza troppi sforzi.

8. ALPHA Cucina a gas Vulcano GOLD-90 Rustica

La cucina a gas dal design retro' e le linee vintage ALPHA Vulcano ha le seguenti dimensioni 90 x 60 x 77 cm e gambe regolabili. Il materiale impiegato è l'acciaio inox, le griglie sono in ghisa e il colore principale è il nero -ravvivato da alcuni dettagli oro opaco. Il sistema di sicurezza interrompe il flusso di gas se rileva che la fiamma non è accesa, evitando pericoli e sprechi.

In questo modello il forno è a gas, ha una capienza di 101 litri e ventola per la corretta distribuzione del calore. Inoltre ha il termostato integrato, girarrosto per il pollo e il timer per lo spegnimento del forno.

Completano i 2 vassoi e la griglia, inclusi nell'acquisto.

9. Smeg TR93P Cucina Victoria Panna

Design vintage anche per il modello Victoria di Smeg, una cucina a gas dallo stile retro' in una delicata nuance panna. Questa cucina è caratterizzata da 6 fuochi a gas, braciere ultra veloce e due forni con griglia.

Un modello pensato per chi ama cucinare e ha bisogno di spazio a sufficienza per la cottura delle pietanze, sia in padella che in forno.

Proprio per questo la cucina a gas Victoria di Smeg possiede ben 3 forni, quello principale è multifunzione e termo-ventilato con funzioni di cottura come grill, ventilato, turbo e ECO. Inoltre ha la funzione timer, allarme acustico al termine della cottura e la temperatura massima fino a 260° gradi.

Il piano cottura ha 6 fornelli e 3 griglie in ghisa, resistenti alle alte temperature.

Il modello prevede anche la funzione vapor clean, per una pulizia più semplice e veloce.

10. Indesit I6TMH2AF(W)/I, Cucina 60X60cm con Forno elettrico

Il modello con piano cottura 4 fuochi a gas una classica cucina a gas in acciaio laccato bianco a 4 fuochi.

Uno dei quattro fornelli ha una tripla corona, il sistema safe flame assicura la massima sicurezza in cucina e il forno è elettrico.

Il design è davvero essenziale ma il forno multichef compensa con i suoi 10 programmi, rendendo il modello molto completo.

11. Lofra PBIG96MFT/C Piano cottura Beige Gas A

Cucina in stile retro' Lofra modello PBIG96MFT/C, linea Rainbow, color panna con forno elettrico multifunzione e classe energetica A5.

Cucina a GasLinea RainbowClasse Energetica: A5 Zone Cottura Serie IIIForno Elettrico Multifunzione da 94 Lt100% Made in Italy

Lofra PBIG96MFT/C Tipo di prodotto: fornello.Colore del prodotto: beige.Tipo di controllo: girevole. Tipo di piastra: gas.Tipo di superficie esterna (superiore): acciaio inossidabile.Posizione del bruciatore Wok: al centro. Dimensioni del forno: grande.Fonte di alimentazione del forno: elettrico.Capacità lorda del forno: 94 l. Tipo di timer: digitale. Classe di efficienza energetica: A.

12. De Longhi Cucina SGW-854N a Gas 4 Fuochi e Forno a Gas

La linea smart di De'Longhi offre una soluzione perfetta per chi cerca una cucina completamente a gas. Questa opzione infatti prevede 4 fuochi e forno alimentato a gas, inoltre ha un comodissimo vano laterale per ospitare l'eventuale bombola esterna.

Linea Smart – SGW 854 N – Cucina a Gas 4 Fuochi con Forno a Gas Larghezza x Profondità 86×50 cm con Coperchio in Cristallo Colore Bianco. Cucina dall’estetica bianca, dotata centralmente di un’ampia zona di lavoro libera su cui appoggiare tutto il necessario per cucinare. Ai lati sono presenti 4 fuochi su cui sono posizionate 2 griglie smaltate. Presenta un forno a gas ed un ampio vano porta bombola all’interno del quale si ha la possibilità di montare dei comodi ripiani mensola. Coperchio in cristallo sfumato chiaro, doppio vetro interno porta forno e manopole smaltate bianche, rendono questa cucina la scelta giusta per chi cerca semplicità e convenienza.

13. Beko CSG42001FW cucina Piano cottura Bianco Gas, Senza installazione

La Cucina a libera installazione Beko CSG42001FW è dotata di forno a gas, piano cottura in acciaio smaltato con 4 bruciatori a gas e sistema di sicurezza safety gas,.

Le dimensioni compatte la rendono perfetta anche per piccole cucine e sono 50 x 50 cm e l'altezza è di 85 cm.

Il forno è alimentato a gas ed ha controlli meccanici e porta vetro in cristallo con controporta smontabile.

Come scegliere la cucina a gas migliore

Se intendete acquistare una buona cucina a gas, un modello completo e che duri nel tempo eccovi qualche suggerimento sui fattori di scelta più importanti.

Prima di effettuare la scelta finale potreste trovarvi di fronte ad alcuni interrogativi: se è preferire una cucina a gas con forno elettrico o meno, quanti fornelli sono necessari, quali sono i materiali migliori per il piano cottura oppure che design scegliere, se una cucina a gas in stile retro', una più classica o una dalle linee più moderne.

Nella nostra guida vi forniremo tutte le informazioni più utili su come scegliere il modello che fa per voi e che riuscirà a soddisfare tutti i vostri bisogni.

Numero dei fornelli

Una delle prime cose da valutare è proprio il numero dei fuochi, oltre che al tipo di corona di ciascun fornello -standard, doppia o tripla.

Naturalmente avere più fornelli vi permetterà di cucinare più pietanze contemporaneamente e un miglior utilizzo della cucina a gas. D'altro canto più sono i fuochi e più grande sarà il piano cottura, dunque, se possedete una cucina piccola meglio optare i modelli con 3-4 bruciatori.

Al contrario se la cucina è spaziosa e offre la possibilità di avere una bella cucina a gas con più fornelli e un bel forno grande, allora optate per quelle che hanno più fuochi (potete trovare modelli da 5, 6 o 7 fornelli).

Proprio per questioni di spazio, i più scelti, sono quelli da 4 fuochi, adatti anche a cucine più piccole.

Tipologia di forno e caratteristiche

Esistono sia cucine a gas con forno elettrico che quelle con forno a gas, la scelta potrà essere valutata in base a consumi, allacci per l'installazione o funzionalità.

In linee generali entrambe le topologie offrono buone prestazioni di cottura, quelli elettrici, però, sono caratterizzati da più funzioni e diversi programmi. Oltre alla classica funzione grill e cottura con forno ventilato possono consentire di programmare la cottura, alcuni hanno il timer e il termostato integrato, altri ancora possiedono la funzione "pulizia con vapore" -giusto per citarne alcune.

Oltre alla tipo di alimentazione valutate anche le dimensioni del forno e la porta. Prediligete forni con porta vetro a più strati, in modo da esser certi che non vi siano dispersioni di calore, e valutate se la cucina a gas scelta permette di rimuovere il vetro interno per facilitare la pulizia del forno.

In ultimo gli accessori. Le cucine a gas dei migliori brand sono tutte dotate di griglia per forno e 1 o 2 teglie per infornare -in questo modo potrete esser certi che le dimensioni delle teglie saranno perfette per la vostra nuova cucina.

Dimensioni

Come già accennato, valutate bene le dimensioni dell'elettrodomestico considerando lo spazio di cui disponete. Se avete una cucina piccola allora sarà bene optare per un modello più compatto con 3-4 fuochi, più essenziale e meno ingombrante -generalmente misura 60×60 cm. Se l'ambiente è più ampio o si tratta di un open space allora potete acquistarne una con piano cottura a gas più grande in modo da avere più spazio per cucinare.

Marca

Quando acquistate un prodotto come la cucina a gas è bene scegliere un modello di qualità e non badare a spese. Per esser certi che l'elettrodomestico abbia un'ottima resa prediligete quelli realizzati da brand affidabili.

In questo settore la scelta è ampia e ci sono molte marche italiane che realizzano cucine a gas di qualità come quelle di De'Longhi, Lofra, Smeg, Bertazzoni La Germania o ancora le cucine Glem.

Prima di procedere all'acquisto date uno sguardo alle opinioni dei clienti che hanno già acquistato. Le recensioni delle cucine, infatti, sono molto preziose perché possono mettervi in guardia rispetto ad eventuali punti deboli del prodotto oppure confermare la qualità della cucina a gas scelta.

Se non sapete dove acquistare la nuova cucina con piano cottura a gas, una volta individuato il brand e il modello potete provare a recarvi in uno dei negozi specializzati nella vendita di grandi elettrodomestici e articoli per la casa come Ikea, Unieuro e Mediaworld. Oppure trovare le offerte più vantaggiose online, su Amazon ad esempio, in modo da scegliere il prodotto, leggere le opinioni di chi ha già acquistato e farvelo consegnare direttamente a casa.

Design

Lo stile da preferire dipende dal resto dell'arredamento che intendete mettere in cucina.

In base al mobilio potete optare per un modello moderno dalle linee semplici, uno classico, o per una cucina a gas stile retro' dal design vintage.

Le prime sono generalmente color acciaio o bianche, le seconde, invece, si caratterizzano per colori come il panna, il bordeaux o il verde oliva -tutte nuance più particolari che ricordano uno stile d'arredo vintage.

Praticità di pulizia

Un fornello da cucina è sicuramente fatto per sporcarsi e, dunque, è bene conoscere tutti i trucchi per tenerlo sempre pulito.

In base al tipo di materiale della cucina a gas potrete acquistare prodotti specifici per l'acciaio o il vetro. Se, però, temete che possano essere troppo aggressivi provate alcuni efficaci rimedi casalinghi per pulire la cucina a gas.

Alcuni piani cottura si mantengono splendidi più a lungo grazie al vetro di copertura del piano cottura, una volta abbassato impedirà alla polvere di depositarsi su griglie e bruciatori.

Anche il forno necessita di essere pulito, per facilitarvi questo compito ci sono alcuni piccoli accorgimenti da mettere in pratica. Cercate, ad esempio, di pulire il forno subito dopo averlo utilizzato in modo da non rendere le macchie persistenti. Prediligete i forni elettrici con vetro rimovibile, in questo modo potrete smontare il vetro interno per pulire il forno molto più facilmente.

Interessante anche la funzione vapor clean, che però non tutte le cucine a gas hanno, che permette di effettuare una buona pulizia del forno attraverso il vapore. In questo modo il forno si pulirà da solo e le macchie più ostinate potranno essere rimosse successivamente senza alcuno sforzo.

Sicurezza

La maggior parte delle cucine alimentate a gas hanno un sistema di sicurezza per lo spegnimento automatico del gas, caratteristica da non sottovalutare perché vi permette di star sempre sicuri anche quando non siete ai fornelli. Questa funzione fa sì che la cucina, quando rileva che la fiamma non è accesa, interrompa la fuoriuscita del gas.

Altro elemento sono sicuramente le valvole con sistema safety, se non viene dato l'impulso elettrico, la valvola pur se girata non disperde il gas nell'ambiente.

Per concludere un piccolo avvertimento sul collegamento della cucina al gas. Se avete bisogno di collegare la vostra cucina al gas cittadino o ad una bombola esterna, rivolgetevi sempre ad uno specialista che saprà effettuare l'installazione in modo sicuro e corretto.