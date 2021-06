I cappelli da sole per neonati e bambini sono dei copricapo estivi, freschi e leggeri che proteggono il viso, il collo e la testa dei più piccoli dai raggi UV. Si tratta di indumenti indispensabili per permettere ai bambini di giocare al sole in sicurezza, che sia al mare, in montagna o in giardino, e contemporaneamente assicurarsi una protezione ottimale dai raggi ultravioletti. Infatti, tra i fattori decisivi che senz'altro condizionano la scelta di un modello piuttosto che un altro, c'è la protezione UV: ovvero il fattore UPF (Ultraviolet Protection Factor) specifico per i tessuti, tra i primi elementi da considerare.

Tra i cappelli estivi per bambini o bambine, neonate o neonati, dunque, occupano un ruolo centrale i modelli anti-UV, capaci di garantire un'ottima protezione contro i raggi ultravioletti. Ne esistono, però, anche corredati di visiera, parasole, cordino sottogola regolabile o cinturini: si tratta di tutti elementi che aumentano il grado di vestibilità dei prodotti.

Oltre a cautelare la pelle delicata e sensibile dei più piccoli con creme solari specifiche per neonati e bambini, ci si può direzionare anche verso l'acquisto di berretti protettivi per i più piccoli. I cappelli mare disponibili in commercio sono diversi: tra fantasie, colorazioni e modelli differenti, capiamo quali sono i migliori prodotti in commercio, disponibili anche su Amazon.

Classifica dei 10 migliori cappelli anti UV per neonati e bambini

Per far sì che i neonati e i bambini siano protetti dai raggi ultravioletti è importante anche far riferimento a capi d'abbigliamento adatti allo scopo. In primis ci sono i cappelli da sole per neonati e bambini, in grado di proteggere occhi, viso, collo e nuca dai raggi UVA o UVB. Vediamo, di seguito, la classifica dei migliori copricapo per i più piccoli disponibili su Amazon.

1. Cappello da sole per neonati Chicco

Il cappello da sole per neonati della Chicco è il primo prodotto della nostra classifica. Il brand è ormai una garanzia nel settore: infatti è presente in oltre 120 paesi in tutto il mondo con oltre 60 anni di storia. L'articolo in questione è un copricapo per neonate morbido e delicato: infatti è realizzato in cotone 100% ipoallergenico sia l'esterno sia la fodera interna dal momento che deve stare a contatto con la pelle. È ideale per neonate dai 0 ai 24 mesi e non può essere stirato.

Pro: gli utenti si ritengono ampiamente soddisfatti dell'articolo della Chicco non solo in termini di affidabilità del marchio ma anche per i tessuti delicati.

Contro: non si riscontrano particolari criticità in merito al cappello da sole Chicco.

Protezione UV: non specificata

2. Cappello mare per neonati Ami&Li tots

Tra i più venduti su Amazon c'è il cappellino per neonati unisex di Ami&Li tots, un copricapo adattabile sia a femminucce sia a maschietti. La vestibilità è il suo punto forte dal momento che è dotato di una fibbia staccabile, ideale per non far volare il copricapo a causa del vento e, in generale, per questioni di sicurezza: infatti in questo modo il bambino non potrà perderlo. Il cinturino regolabile nella parte posteriore del cappello, inoltre, dà la possibilità di adattare con facilità il copricapo alla forma e alla grandezza della testa. Realizzato in trama di cotone 100% traspirante ha una protezione UV di 50+ UPF.

Pro: come fattori positivi gli utenti evidenziano la qualità dei materiali, specie perché non fanno sudare, e l'alto grado di vestibilità del prodotto.

Contro: nonostante fibbia e cinturino regolabili, consigliamo comunque di scegliere la taglia giusta tra quelle disponibili.

Protezione UV: 50+ UPF

3. Cappello anti uv per bambini Dreshow

Disponibile in oltre 40 fantasie diverse, il cappellino estivo per neonati anti UV di Dreshow è realizzato in poliestere di alta qualità. Dotato di cinghia regolabile per adattarsi perfettamente alla forma e alle dimensioni della testa dei più piccoli, si caratterizza anche per la protezione contro i raggi UV di 50+ UPF. Oltre a proteggere la testa, infatti, difende anche gli occhi e il collo dall'azione dei raggi UVA e UVB fino al 98%. Infine, si può scegliere tra quattro misure differenti: per 3-6 mesi, per 6-12 mesi, per 12-24 mesi e per 4-7 anni.

Pro: oltre alla varietà di fantasie da preferire, i commenti positivi si concentrano anche sulla morbidezza dei tessuti e il grado di vestibilità del prodotto.

Contro: consigliamo di leggere attentamente l'etichetta dei simboli per il lavaggio in modo da non rovinare i tessuti.

Protezione UV: 50+ UPF

4. Cappello mare neonate Sterntaler

Con un design lineare e delicato, il cappello estivo per neonate e bambine di Sterntaler è realizzato in 100% cotone di alta qualità e indicato per bambini non oltre i 18 mesi. Inoltre, i tessuti sono elastici in modo da adattarsi facilmente alle dimensioni e alla forma della testa. Disponibile solo in un'unica colorazione, in bianco, è dotato di nastrini appositamente pensati per una tenuta maggiore e sicura. Con una protezione contro i raggi UV di 50+ UPF, infine, è lavabile in lavatrice fino a 40° e non si deforma.

Pro: gli utenti apprezzano il buon rapporto qualità-prezzo e la facilità con cui si adatta perfettamente alla testa dei più piccoli.

Contro: nonostante la colorazione unica in bianco, questo modello è molto quotato, specie per le bambine.

Protezione UV: 50+ UPF

5. Cappello estivo per bambini Eozy

Disponibile nelle colorazioni blu, grigio, nero e rosso, il cappello da sole per neonati di Eozy è una taglia unica su misura 46-50 cm ma adattabile. Questo perché esiste la possibilità di conformarlo alla testa dei più piccoli grazie alla presenza di una chiusura regolabile posteriore in velcro; tipica dei cappellini con visiera. Realizzato in cotone, è pensato per una fascia d'età dai 6 ai 18 mesi e la visiera, essendo morbida, non risulta essere aggressiva per la pelle delicata dei bambini. Infine, è facilmente lavabile in lavatrice senza probabilità che i colori scoloriscano.

Pro: i commenti positivi degli utenti si concentrano sulla leggerezza e qualità dei tessuti, oltre che sull'eccellente rapporto qualità-prezzo.

Contro: nonostante non sia dotato di cordoncino sottogola, il modello di Eozy risulta comunque stabile grazie alla chiusura regolabile posteriore.

Protezione UV: non specificata

6. Cappello da mare per bambini Lacofia

Il cappello estivo per neonati proposto da Lacofia è uno tra i prodotti più venduti su Amazon. Questo perché si tratta di un copricapo dalle caratteristiche molto apprezzate. Con più di 15 fantasie differenti tra animali, fiori e motivi astratti, è realizzato con un tessuto in 100% poliestere anti-sole e traspirante che impedisce anche la sudorazione eccessiva. Inoltre, grazie al cordino sottogola intuitivo e regolabile, è possibile adattarlo in maniera ottimale alle teste dei più piccoli in modo da evitare che possa cadere, volare o perdersi. Dal momento che è disponibile da 48 cm, 50 cm, 52 cm o 54 cm si adegua facilmente ai bambini dai 6 mesi fino ai 6 anni.

Pro: gli utenti apprezzano principalmente il diametro della visiera in grado di proteggere gli occhi e il collo dei più piccoli dai raggi solari.

Contro: non si evidenziano particolari aspetti negativi in relazione al prodotto di Lacofia.

Protezione UV: non specificata

7. Cappello anti sudore per neonati Boomly

Il cappello da sole per neonati di Bloomy offre una protezione ampia contro i raggi solari. Questo perché copre in maniera ottimale testa, collo e occhi. Grazie a dei nastrini, inoltre, si lega facilmente al collo dei più piccoli così da evitare che cada o si perda. Realizzato in poliestere ad asciugatura rapida, è morbido e delicato sulla pelle grazie anche a cuciture ricercate. La particolarità di questo modello si rintraccia nella presenza della fascia antisudore e nella leggerezza dei tessuti: infatti è possibile ripiegarlo facilmente e trasportarlo in qualsiasi borsa o tasca. Disponibile in una varietà di colorazioni differenti, è lavabile solo a mano.

Pro: l'articolo della Bloomy soddisfa le aspettative ed è apprezzato per i tessuti leggeri e antisudore.

Contro: dal momento che è lavabile solo a mano, si consiglia di seguire le indicazioni dell'etichetta relativa ai lavaggi e di evitare il ciclo in lavatrice.

Protezione UV: non specificata.

8. Cappello da sole Paw Patrol per bambini

Il cappello anti UV Paw Patrol, che riprende i temi e tutti i personaggi del celebre cartone animato per bambini, è dotato di grande visiera e copricollo per proteggere in maniera ottimale i più piccoli dai raggi solari. Realizzato in poliestere e con tessuti flessibili caratterizzati da protezione UV 50+ UPF, riesce a proteggere testa, occhi, collo e nuca dall'azione dei raggi UV con il massimo del comfort. È adatto ai bambini dai 2 ai 4 anni dal momento che è una taglia unica elasticizzata: si tratta di un'ottima idea regalo per gli amanti dei Paw Patrol ed è ideale in spiaggia, ma anche in piscina, in montagna o anche solo per una passeggiata al sole.

Pro: i commenti positivi sull'articolo si concentrano principalmente sulla capacità coprente dei tessuti e sulla qualità dei materiali, resistenti a acqua e raggi solari.

Contro: dal momento che è disponibile in taglia unica, si consiglia di analizzare bene le misure complessive del cappello prima di procedere all'acquisto.

Protezione UV: 50+ UPF

9. Cappello mare Snyemio per bambini

Disponibile in due fantasie e con sfondi bianco o blu, il cappello da sole per neonati di Snyemio è in 100% cotone, quindi estremamente delicato sulla pelle. Difatti non provoca arrossamenti e non è aggressivo nemmeno sulle pelli più sensibili. La visiera circolare, che circonda interamente il copricapo, protegge occhi e nuca dai raggi solari e può essere anche ripiegata grazie all'ausilio di due bottoncini. Dotato di cordino sottogola per mantenere il copricapo ben saldo alla testa, è traspirante, facile da piegare e trasportare. Per quanto riguarda le misure, invece, si può scegliere tra: 42 cm da 0 a 6 mesi, 46 cm da 6 a 12 mesi, 48 cm da 12 a 24 mesi, 50 cm da 2 a 3 anni, 52 cm da 3 a 4 anni, 54 cm da 4 a 8 anni.

Pro: gli utenti apprezzano molto la precisione delle misure, la comodità del laccetto sottogola e la qualità dei tessuti, specie per quanto riguarda il fattore traspirante.

Contro: consigliamo di selezionare la taglia con accuratezza, analizzando bene i cm disponibili così da non sbagliare misure.

Protezione UV: non specificata

10. Cappello da sole Funnycokid per neonate e bambine

Con più di 20 fantasie e colorazioni differenti, il cappello da mare per neonati e bambini di Funnycokid è ideato per i più piccoli da 1 a 6 anni. Realizzato in 100% poliestere, i tessuti risultano confortevoli e traspiranti, in grado di proteggere neonati e bambini dagli effetti dell'esposizione ai raggi solari. Difatti, si caratterizza anche per la protezione UV 50+ UPF, oltre al cinturino regolabile capace di adattarsi perfettamente alle diverse dimensioni della testa. Grazie al cinturino sottogola, inoltre, il cappellino non potrà cadere ma resterà ben saldo alla testa. Si tratta di un copricapo dal design elegante, disponibile nelle taglie: 6-24 mesi, 2-3 anni e 4-5 anni.

Pro: grazie ai tessuti elastici e al cordoncino sottogola, gli utenti si ritengono soddisfatti in merito all'adattabilità del cappellino. Inoltre, anche le diverse fantasie disponibili sono molto apprezzate.

Contro: si consiglia di effettuare cicli di lavaggio brevi con detergenti non troppo aggressivi allo scopo di salvaguardare colori e tessuti.

Protezione UV: 50+ UPF

Come scegliere i cappelli da sole per neonati e bambini: guida all'acquisto

L'attenzione ai tessuti, così come alla protezione UV sono solo alcuni dei fattori da considerare per l'acquisto del migliore cappello da sole per neonati e bambini. Bisogna senz'altro cautelare la pelle sensibile e delicata dei più piccoli, così come porre attenzione al grado di vestibilità o al design del copricapo. Vediamo insieme quali sono gli elementi da non sottovalutare per la scelta dei cappelli da sole per neonati e bambini.

Tessuti

I tessuti rappresentano l'elemento da non sottovalutare mai quando si parla di indumenti per bambini e, in questo caso, di copricapo. Dal momento che il cappello sta direttamente a contatto con la testa e la fronte del bambino o del neonato è necessario, se non indispensabile, che i tessuti siano sicuri. La maggior parte dei cappelli da sole per bambini sono realizzati in cotone 100%, materiale naturale ideale perché è ipoallergenico, resistente, permeabile all'aria e riesce a contenere i cattivi odori e il sudore. In linea generale possiamo affermare che i tessuti migliori a contatto con le pelli più delicate sono senz'altro le fibre naturali: oltre il cotone anche il lino, la seta o il bambù. In estate sono da prediligere in ogni caso tessuti freschi, leggeri e soprattutto traspiranti.

Alcuni prodotti, inoltre, possono essere realizzati in poliestere che si adatta perfettamente alle forme e alle dimensioni della testa dei più piccoli perché elastico. Inoltre, il poliestere si apprezza anche per un buon isolamento termico e per l'asciugatura rapida. In ogni caso, però, c'è da sottolineare che le fibre sintetiche potrebbero essere causa di arrossamenti o reazioni allergiche, per cui è sempre bene tenerne conto.

Vestibilità

La vestibilità di un indumento è determinata, oltre che dal tipo di tessuto, anche dal modello e dalle misure (o taglie disponibili). Nel caso in cui si ha a che fare con tessuti elastici, la vestibilità potrebbe cambiare perché si tratta di materiali che si modellano alle forme. Nel caso dei cappelli da sole per neonati o bambini la vestibilità si considera, oltre che in relazione ai cm di circonferenza che determinano poi la taglia, anche da eventuali cordoncini sottogola o fibbie regolabili. Questi, infatti, oltre ad assicurare l'ottima stabilità del copricapo sulla testa, sono elementi in grado di adattare il cappello alle forme e alle dimensioni della testa dei più piccoli.

Taglie

Le taglie sono essenziali per comprendere in anticipo il grado di vestibilità del prodotto che intendiamo acquistare. Per adattare i cappelli da sole alle dimensioni della testa dei neonati o bambini, è fondamentale tener conto delle misure in cm e dei relativi range d'età corrispondenti. Difatti, in base alla circonferenza in cm del cappello si determina la fascia d'età associata (solitamente da 0-24 mesi a 8 anni).

Protezione UV

Quando si parla di cappelli estivi per neonati o bambini, altro fattore importante è la protezione UV. I raggi solari, in particolare gli UVA e UVB, sono estremamente pericolosi per la pelle sensibile e delicata dei bambini. Per evitare scottature o arrossamenti, dunque, bisogna tenere conto del parametro UPF (Ultraviolet Protection Factor). Si tratta della sigla con cui si misura la protezione dei tessuti dai raggi ultravioletti e dipende, ad esempio, dalla densità dell'intreccio, dalla natura dei materiali e anche dai colori. Più il fattore UPF è alto, nello specifico la misura migliore è 50+, più la protezione è assicurata. Anche la presenza di visiera o copricollo può incidere sul livello di protezione anti-UV generale del copricapo.

Marca

Infine, non bisogna tralasciare la marca del cappello da sole per neonati o bambini. Si tratta di un elemento rilevante in relazione alla garanzia, alla sicurezza e all'affidabilità del prodotto. Tra i brand più famosi bisogna menzionare Chicco, Prenatal o Brums.

Dove comprare i cappelli da sole per neonati e bambini

Comprare i cappelli da sole per neonati o bambini significa dover tenere conto di tutti i fattori che abbiamo analizzato nella guida all'acquisto. Una volta che si hanno le idee chiare sulla qualità dei tessuti, la protezione anti-UV e la vestibilità, si può procedere all'acquisto. Online, nella sezione dedicata di Amazon ad esempio, è possibile prendere in esame tantissimi modelli di cappelli estivi per neonati, da quelli con visiera a quelli con copricollo o sottogola fino alle classiche bandane. In alternativa è possibile acquistare questi capi d'abbigliamento anche in negozi specializzati, oppure in store come Decathlon o Oviesse.