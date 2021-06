La crema depilatoria sta diventando un cosmetico sempre più utilizzato anche dagli uomini, utile per eliminare i peli superflui da gambe, braccia, petto, schiena e parti intime senza avvertire dolore, indispensabili per avere una pelle liscia e morbida.

La crema depilatoria per uomo è un prodotto che consente un trattamento cosmetico indolore attraverso il quale è possibile eradicare in maniera temporanea e non definitiva i peli superflui. Al suo interno sono contenute sostanze chimiche in grado di sciogliere il pelo alla radice senza irritare la pelle. A differenza delle creme depilatorie femminili, infatti, hanno una concentrazione maggiore di sostanze distruttive dei peli, proprio perché questi, sono più folti, spessi e robusti di quelli femminili. Non per questo, però, mancano di delicatezza perché hanno comunque INCI ricchi di principi attivi emollienti ed idratanti.

Si tratta di un prodotto davvero facile da usare e con pochissime controindicazioni. Per questo, è un ottimo metodo di depilazione, apprezzato per la sua praticità e per il fatto di essere assolutamente indolore. Una soluzione perfetta quando si ha poco tempo a disposizione perché è più veloce di una ceretta e più duraturo ed efficace del rasoio.

Oggi esistono in commercio tanti tipi diversi di crema depilatoria da uomo, per il viso, per il corpo, e specificatamente creati per le parti intime, in spray o in gel. Diverse aziende producono creme depilatorie maschili e in commercio se ne possono trovare sia alcune low cost come Veet e Nivea, che altre più professionali come Nuonove.

In questo articolo parliamo delle migliori creme depilatorie per uomo del 2021, abbiamo stilato una classifica tenendo in considerazione le recensioni dei clienti che le hanno testate, una pratica guida all'acquisto e anche qualche informazione e consiglio utile per utilizzarle al meglio.

Come agisce la crema depilatoria per uomo

Le creme depilatorie per uomo contengono delle sostanze chimiche particolarmente forti e aggressive in grado di sciogliere le proteine dei peli con cui vengono a contatto. Queste sostanze rompono i legami chimici che garantiscono la stabilità e la robustezza del pelo, cioè i ponti di zolfo che formano la cheratina (la proteina dei peli). Quindi le creme depilatorie maschili agiscono, sostanzialmente indebolendo la struttura dei peli, e proprio questo consente, applicazione dopo applicazione, anche di assottigliare i peli e ritardarne la ricrescita.

Perchè scegliere una crema depilatoria? I vantaggi

Fra tutti i trattamenti per la depilazione maschile, la crema depilatoria concede diversi vantaggi. Innanzitutto, a differenza di altri metodi di depilazione, come la ceretta o la lametta, la crema depilatoria è indolore. Si tratta di un trattamento pratico e veloce e poco invasivo, che si può fare comodamente a casa. Basta applicarla, lasciarla in posa per pochi minuti e poi rimuoverla per dire addio ai peli, anche a quelli più robusti.

Un ulteriore vantaggio della crema depilatoria è dato anche dal fatto che oltre a durare per più di una o due settimane, in base al pelo, queste creme contengono sostanze che inibiscono e ritardano la crescita. Infine, a differenza della ceretta che facilmente irrita la pelle, la crema depilatoria maschile soprattutto quelle formulate più recentemente hanno INCI molto delicati e sono arricchite di principi attivi, emollienti ed idratanti, che lasciano non solo la pelle liscia ma anche morbida.

Gli svantaggi, invece, sono molto pochi. Il primo è che le creme depilatorie talvolta hanno odori un po' forti che però svaniscono una volta rimossa la crema. L'altro contro è che, se non utilizzate seguendo le istruzioni presenti sulla confezione, potrebbero sorgere dei problemi di irritazioni o rossori.

Come usare la crema depilatoria per la depilazione maschile

Utilizzare la crema depilatoria maschile è semplicissimo, basta infatti eseguire alcuni semplici passaggi, che potete trovare elencati qui sotto:

La prima cosa da fare è leggere attentamente le istruzioni per fare in modo che si utilizzi il prodotto solo sulla zona del corpo per cui è indicato. Un’avvertenza necessaria è quella di non applicare la crema sulla pelle irritata o arrossata. Un buon suggerimento è quello di testare un po’ di prodotto su una piccola zona di pelle prima di effettuare il trattamento, per assicurarsi di non essere intolleranti alla composizione o ad alcuni ingredienti contenuti nella sostanza. Dopo il patch test, bisogna attendere almeno 24 h. Una volta fatto questo, è possibile applicare il prodotto sulla pelle pulita e completamente asciutta. Attendere il tempo indicato sulla confezione. Anche nel caso in cui non dovessero essere estirpati tutti i peli dopo il primo utilizzo, sarà possibile eseguire nuovamente l’applicazione. Si sconsiglia sempre di prolungare la posa oltre il limite di tempo stabilito dalle istruzioni. Una volta trascorso il tempo di posa, rimuovere il prodotto con una spatolina o con un panno di cotone sciacquare con abbondante acqua tiepida e poi asciugare senza strofinare. Applicare una crema o un gel idratante, utile per ristabilire l'equilibrio e l'idratazione naturale della pelle. Esistono molti prodotti, idratanti e lenitivi; meglio se con ingredienti naturali. Molto consigliato è il gel di aloe ma anche le creme e gli oli emollienti di camomilla o c'era d'api. Si tratta di uno step indispensabile per evitare la comparsa di peli sottopelle o infiammazioni di diverso tipo. Dopo la depilazione è fondamentale anche non esporsi alla luce diretta del sole.

Quale crema utilizzare per la depilazione delle parti intime maschili?

Sicuramente per gli uomini, che hanno nella zona inguinale peli molto spessi e robusti, utilizzare una crema depilatoria per l'epilazione è la soluzione più semplice e indolore. Il trattamento depilatorio delle parti intime però richiede comunque delle attenzioni in più rispetto alle altre zone del corpo.

È fondamentale prima di procedere alla depilazione con crema, assicurarsi infatti, di avere la pelle pulita e asciutta. Importantissimo poi, anche affidarsi a marchi noti e utilizzare solo prodotti specifici per questa parte del corpo, meglio se arricchiti con ingredienti naturali ed estratti lenitivi come lavanda, camomilla, malva, oppure aloe vera.

Le 8 migliori creme depilatorie uomo del 2021 per corpo e parti intime

Se volete acquistare una crema depilatoria da uomo e siete ancora indecisi su quale comprare, qui di seguito troverete la classifica delle 8 migliori creme depilatorie maschili del 2021 disponibili attualmente in commercio. Per aiutarvi nella scelta sono state selezionate in base a diverse esigenze, alla qualità, al prezzo e anche alle recensioni dei clienti Amazon.

1. Nivea, crema depilatoria maschile per tutti i tipi di pelle

La crema depilatoria Luckyfine di Nivea è una delle creme per depilazione maschile più diffuse e conosciute. Questo perché oltre ad essere un ottimo prodotto, di un marchio leader nel settore della cura della pelle, ha un'efficacia garantita e si adatta ad ogni tipo di pelle. Unisce anche molteplici vantaggi in uno: scioglie i peli appena sotto la superficie della pelle in modo uniforme, dona per giorni una pelle liscia e rallenta la ricrescita. Può essere utilizzata su tutte le parti del corpo ma si sconsiglia l'utilizzo sul viso.

Pro: quasi tutti i clienti che la hanno provata sono rimasti estremamente soddisfatti dall'efficacia e soprattutto dalla mancanza di irritazioni; pur tenendo in alcuni casi il prodotto più tempo del dovuto in posa, infatti, non si segnalano arrossamenti o irritazioni.

Contro: bisogna attenersi scrupolosamente alle istruzioni altrimenti potrebbe essere necessaria una seconda applicazione per rimuovere completamente i peli della zona prescelta.

2. Veet For Men, crema depilatoria uomo per pelli delicate

La crema depilatoria Veet For Man è un prodotto formulato specificatamente per le pelli sensibili. Questa crema ha una formulazione appositamente creata per rimuovere peli spessi, folti e robusti in modo delicato e senza irritare la pelle. Grazie alla combinazione di tioglicolato di potassio e idrossido di calci e alla tecnologia Silk & Fresh, questa formula è incredibilmente potente e garantisce una pulizia e una rimozione dei peli totale in pochissimo tempo. Bastano 5 minuti per sbarazzarsi dei peli e avere una pelle perfettamente morbida e liscia a lungo. Può essere utilizzata su tutte le aree, incluse gambe, braccia, schiena e petto.

Pro: la maggior parte dei clienti che hanno acquistato questo prodotto lo ha apprezzato per l'efficacia, e perché, a differenza di altre creme dello stesso tipo, ha un odore piacevole e non permane a lungo sulla pelle.

Contro: alcuni clienti avrebbero preferito un formula più ricca di sostanze naturali, ma non trattandosi di un prodotto biologico non può essere considerato un problema.

3. NO HAIR CREW, crema depilatoria maschile per le parti intime

La crema depilatoria uomo NO HAIR CREW FOR MAN è specificatamente formulata per la depilazione delle parti intime maschili. Ha una composizione a base di alghe lenitive ed estratti idratanti che evita che la pelle si secchi durante l'epilazione, e dura fino a 24 ore. Ideale sulle zone più delicate come inguine, testicoli e natiche è in grado di rimuovere anche i peli più spessi e robusti. Richiede 5 minuti di posa e si sconsiglia di andare oltre; superato questo tempo si rischia di irritare e arrossare la pelle.

Pro: specifica per le zone intime efficace in pochissimo tempo anche sui peli più spessi e difficili da estirpare. Nella maggior parte dei casi i clienti che hanno acquistato questo prodotto si sono detti soddisfatti.

Contro: il prodotto è efficace ma può rivelarsi un po' aggressivo su peli più delicate, per questo, si consiglia di non superare i 5 minuti di posa.

4. Veet for Men, crema depilatoria maschile per petto e corpo

La crema depilatoria Veet Man per petto e corpo è la soluzione ideale per velocizzare la depilazione perché è utilizzabile sotto la doccia. La speciale formulazione per pelli delicate, inoltre, lascia la pelle liscia e super idratata. Questo prodotto ha il pregio di essere facilissimo da usare; basta applicarla e attendere pochi minuti e risciacquarla, si può anche fare la doccia nel frattempo evitando che il getto d'acqua colpisca la zona coperta dal prodotto. Perfetta per rimuovere i peli da petto, spalle, gambe, schiena, braccia e ascelle e lascia una piacevole profumazione.

Pro: Per molti utenti Amazon che hanno acquistato questo prodotto è più che promosso. Apprezzato per la facilità di utilizzo e per la sua efficacia testata già in pochissimi minuti.

Contro: in alcuni casi i clienti lo hanno trovato poco efficace, tuttavia bisogna seguire scrupolosamente le istruzioni riportate sulla confezione per ottenere il risultato.

5. Veet for Men, crema depilatoria per uomo in spray

Lo spray depilatorio maschile di Veet ha una formula a base di tioglicolato di potassio e idrossido di calcio, il che la rende ideale per chi non ha specifiche esigenze ma vuole comunque una depilazione veloce, efficace che non secchi la pelle. In un tubetto da 150 ml e in una innovativa formula spray, una volta applicato agisce in dieci minuti e lascia la pelle non soltanto liscia e senza peli ma anche piacevolmente profumata. A differenza di altre creme depilatorie in commercio, infatti, non ha una profumazione pungente o chimica e questo la rende ancora più apprezzata. la stessa formulazione è disponibile anche in formula gel.

Pro: il punto di forza di questo prodotto è sicuramente nella formulazione in spray che lo rende facile da applicare senza sporcarsi le mani e anche in assenza di strumenti accessori.

Contro: non si segnalano importanti problematiche relative all'uso di questo prodotto.

6. Nuonove, crema depilatoria maschile per tutto il corpo

La crema depilatoria maschile di Nuonove è un trattamento professionale e delicato per rimuovere anche i peli più spessi e robusti. La sua formula dermatologicamente testata, delicata sulla pelle, garantisce una depilazione efficace, senza irritare la cute. Può essere usata praticamente su tutte le zone del corpo; gambe, braccia, petto, spalle, schiena e persino su viso e inguine. In soli 5 minuti regala la sensazione di una pelle liscia come la seta. Una volta trascorso il tempo di posa necessario basterà rimuovere il prodotto con un po' di cotono e di acqua calda.

Pro: ottima per la presenza di principi idratanti e lenitivi come la malva, la cera d'api o l'olio di jojoba. Può rimanere a contatto con la pelle anche dieci minuti senza creare arrossamenti o irritazioni significative.

Contro: pur essendo ricca di principi idratanti e lenitivi non è formulata specificatamente per le zone intime.

7. Nad's, crema depilatoria uomo emolliente

La crema depilatoria maschile di Nad's è perfetta per trattare efficacemente i peli più spessi e robusti. La sua formulazione è ricca di principi e ingredienti lenitivi come burro di karitè e l'aloe vera che assicurano un effetto delicato ed emolliente. Nad's è un marchio leader nel settore della depilazione di uomo e donna. Con questa crema extra forte per peli robusti e molto spessi garantisce il massimo dell'efficacia e anche della delicatezza. Funziona in soli 4 minuti e si adatta ad ogni tipo di pelle e ad ogni zona del corpo; dalle spalle alle braccia, dall'inguine alla schiena e al petto, eccetto inguine e viso.

Pro: la maggior parte dei clienti che hanno acquistato e recensito questo prodotto su Amazon si dicono soddisfatti dall'efficacia e dell'ottimo rapporto qualità prezzo per questo lo consigliano e lo riacquisterebbero.

Contro: il tempo di posa potrebbe variare. Se si hanno zone di peli molto folte, infatti, potrebbero essere necessari più di soli 4 minuti di posa.

8. Collistar, crema depilatoria delicata per uomo

La crema depilatoria uomo di Collistar è uno dei prodotti con il miglior rapporto qualità prezzo presente sul mercato. Si tratta infatti di un prodotto tanto efficace quanto delicato. Questo, probabilmente, è dovuto alla sua speciale formulazione che unisce le proprietà lenitive ed idratanti sia dell'olio di jojoba, della cera d'api e della Malva, e dall'altro, di tioglicolato. Bastano pochi minuti, o comunque non più di dieci per risultati degni di un salone di bellezza. Oltre ad essere completamente made in Italy, inoltre, questa crema rallenta la crescita dei peli, li rende più morbidi e sottili e infine lenisce la pelle.

Pro: il punto di forza di questo prodotto è sicuramente nel rapporto qualità prezzo, inoltre, pur non essendo formulato e pensato per le zone intime, molti uomini riferiscono di averlo testato e con ottimi risultati.

Contro: in alcuni casi dopo mesi di inutilizzo la crema nel tubetto è diventata più liquida (senza avere effetti sulla sua efficacia). Si consiglia, per questo, di seguire le istruzioni sulla conservazione.

Come scegliere la migliore crema depilatoria maschile

Per scegliere la migliore crema depilatoria per uomo vanno tenuti presenti alcuni importanti fattori come il tipo di pelle, il tipo di pelo, la zona da trattare. Vediamoli insieme uno ad uno.

Tipo di pelle

Quando si sceglie una crema depilatoria per uomo bisogna tenere soprattutto presente il tipo di pelle che si ha. Le creme attualmente in commercio sono adatte a quasi tutti i tipi di pelle ma nel caso in cui si si abbia bisogno di più delicatezza a causa di una pelle particolarmente secca, ad esempio, sono sconsigliate le composizioni troppo aggressive che potrebbero produrre irritazioni, arrossamenti e pruriti. In questi casi bisogna avere un occhio di riguardo per gli ingredienti e prediligere quelli lenitivi ed idratanti.

Ingredienti

Gli ingredienti che ci sono in quasi tutte le creme depilatorie per uomo sono i sali di tioglicolato e i solfuri. In alcuni casi nella lista degli ingredienti si può trovare anche il tioglicolato di potassio, e il solfuro di bario o di stronzio, oppure l'idrossido di calcio, molto più delicato sulla pelle. Di norma non provocano allergie ma è bene informarsi prima di utilizzare il prodotto. Altri ingredienti importantissimi sono gli estratti naturali emollienti, lenitivi ed idratanti, quelli che ricorrono più spesso sono l'aloe, l'olio di Jojoba, la camomilla, la malva e la cera d'api.

Tipo di pelo

Anche il tipo di pelo è fondamentale. Se il pelo è ad esempio, biondo, o comunque molto chiaro, sottile e corto, sarà più facile estirparlo rispetto a una peluria folta, spesso e robusto. In questi casi, poichè la crema depilatoria agisce dissolvendo e rompendo la struttura del pelo, potranno bastare anche prodotti che richiedono tempi di posa più rapidi, soprattutto per evitare che si creano arrossamenti e irritazioni.

Tipo di zona da trattare

Nel caso della zona da trattare vale la regola di attenrsi a quanto dicono confezioni e produttori. Si sconsiglia sempre di utilizzare un prodotto formulato per le pelli normali e per le gambe e le braccia, sul viso o magari sull'inguine. Perchè potrebbe contenere eccipienti troppo aggressivi per le zone in cui a pelle è più sottile e sensibile.

Marche

Sul mercato esistono prodotti molto validi di diverse aziende. Fra le creme depilatorie per uomo, le più gettonate e le più diffuse sono quelle di marchi Low cost come Nivea e Veet, ma ve ne sono tante altre anche più professionali e specifiche come Nad's e Nuonove.

Prezzo

Il costo di una crema depilatoria uomo può ovviamente variare in rapporto a diversi fattori. In media per un buon prodotto il prezzo giusto si aggira intorno ai 15- 20 euro, ma i prezzi possono subire un'impennata quando contengono dei principi attivi biologici o siamo di fronte a creme formulate per zone specifiche.

Dove acquistare la migliore crema depilatoria maschile

Per acquistare la migliore crema depilatoria maschile, basta dare un'occhiata su Amazon, dove è presenta un' ampia gamma di prodotti. Nella pagina dedicata del noto marketplace americano, infatti, è possibile trovare tutte le migliori marche e tutte le migliori formulazioni specifiche per ogni parte del corpo: per gambe, braccia, petto ma anche per il viso e le parti intime. Potrete scegliere fra prodotti in spray, in gel o in crema e utilizzabili sotto la doccia, e trovare quella più adatta alle vostre esigenze aiutati dalle utilissime recensioni dei clienti che le hanno testate.

In alternativa, è possibile acquistare le creme depilatorie per uomo anche nelle profumerie, nei negozi specifici o nelle farmacie.