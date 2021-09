Michelle Hunziker rivela l’età di mamma Ineke: a 78 anni è ancora bellissima Michelle Hunziker si è concessa un pranzo con la mamma lo scorso weekend e non ha esitato a farla diventare protagonista di alcune Stories social. Quanti anni ha Ineke Hunziker? È stata la conduttrice in persona a rivelarlo, lasciando senza parole i followers.

Michelle Hunziker non si ferma un attimo e, dopo aver sconvolto tutti con il suo nuovo caschetto, ha ripreso a lavorare a pieno ritmo alla prossima edizione di All Together Now, il programma musicale di Canale 5 che da anni la vede protagonista. Finite le registrazioni all'inizio dello scorso weekend, è tornata a casa a Bergamo e ha approfittato di qualche ora di pausa per pranzare con la mamma Ineke Hunziker. Sebbene le due sembrino essere sorelle, hanno una grossa differenza di età. Quanti anni ha Ineke? È stata la stessa conduttrice a rivelarlo, lasciando i fan senza parole.

Michelle e Ineke Hunziker sembrano sorelle

Cosa c'è di meglio di un pranzo con la mamma per concedersi qualche ora di relax dopo il lavoro? È proprio quanto fatto di recente da Michelle Hunziker, che non ha esitato a documentare tutto sui social, rendendo la madre protagonista di alcune Stories. Il motivo per cui è riuscita ad attirare le attenzioni dei followers in pochi secondi? Nonostante abbia superato da tempo gli "anta", vanta una bellezza mozzafiato.

Ineke Hunziker, la mamma di Michelle

Ineke ha dei profondi occhi azzurri, i capelli biondi, folti e ondulati, un sorriso raggiante. Fatta eccezione per qualche ruga che le segna il viso, non ha segni del tempo evidenti. Non sorprende, dunque, che Michelle abbia giocato con i fan, chiedendo di indovinare l'età della mamma. Alla fine è stata lei stessa a rivelare che la nonna di Aurora, Sole e Celeste ha 78 anni ed è chiaro il motivo per cui la notizia ha sconvolto tutti. La mamma di Michelle è così bella da poter essere tranquillamente scambiata per la sorella della conduttrice.