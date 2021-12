Michelle Hunziker in versione femme fatale: il ritorno in Svizzera è con abito scintillante e maxi spacco Michelle Hunziker è tornata in Svizzera, la sua terra natale, lo ha fatto per un’apparizione televisiva locale. Ha documentato tutto sui social, mostrando con orgoglio il suo outfit da femme fatale che si rivelerà perfetto per le feste.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è una delle donne più amate della tv italiana ma la cosa che in pochi sanno è che è conosciuta anche nel resto dell'Europa, soprattutto in Germania e Svizzera. Nelle ultime ore è tornata nella sua terra natale per un'esclusiva apparizione televisiva locale e si è servita dei social per documentare l'esperienza. Oltre a essersi mostrata tra "le grinfie" della make-up artist Laura Barenghi, che ha "sfidato" le sue capacità truccandola al buio, ha anche rivelato il look glamour e iper femminile scelto per la serata. Non è forse perfetto per questo periodo pre-natalizio?

L'abito lurex di Michelle Hunziker

Dopo aver festeggiato il compleanno della figlia Aurora Ramazzotti in abiti casual, Michelle Hunziker è tornata a lavorare e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fato di stile. Per un impegno professionale in Svizzera ha puntato sull'argento, sfoggiando un principesco abito in jersey lurex di Elisabetta Franchi, un modello plissetato con maniche a palloncino, maxi scollatura sulla schiena e una sinuosa gonna lunga dal vertiginoso spacco laterale. Ha posato sullo sfondo di un camino acceso, mettendo in mostra la gamba lunga e snella. In quante prenderanno ispirazione dal suo look scintillante durante le prossime feste natalizie?

Abito lurex di Elisabetta Franchi

Tacchi a spillo e rossetto rosso per completare l'outfit

Nella didascalia la Hunziker ha reso omaggio alla stilista che ha firmato l'outfit scrivendo: "Ogni tanto….giochiamo alla “femme fatale”. È tutta “colpa” di Elisabetta Franchi che fa vestiti che ci fanno sentire DONNE fino al midollo". A completare il look silver non potevano mancare due ulteriori dettagli iper femminili, ovvero un paio di pumps col tacco a spillo tempestate di cristalli e un audace rossetto rosso fuoco. Michelle ha poi messo in risalto il suo nuovo caschetto con una piega extra liscia, dando prova di essersi ormai abituata a questo taglio netto.