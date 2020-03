L'emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio non solo l'Italia ma l'intera Europa e i governi stanno facendo il possibile per ridurre al minimo il rischio contagio. Nel nostro paese è stato chiuso praticamente tutto e i cittadini sono stati esortati a rimanere in casa, evitando ogni tipo di spostamento non necessario. Le star naturalmente non sono escluse da questi provvedimenti e stanno passando le loro giornate tra le mura delle loro dimore, documentando tutto sui social, così che anche i followers seguano il loro esempio. Tra queste c'è anche Michelle Hunizker che, dopo aver organizzato una festa casalinga per il compleanno della figlia Celeste, ha pensato bene di darsi all'attività fisica.

Per rendere produttiva la quarantena ha cominciato ad allenarsi in una camera adibita a palestra ma la cosa particolare è che ha puntato tutto su degli esercizi per i glutei. Li ha praticati stesa sul pavimento, alternando delle serie con una delle due gambe alzata ad altre con entrambi i piedi piantati a terra. Ha puntato tutto sulla comodità, indossando un completino sportivo con mini shorts di tua grigi, top rosa e reggiseno rosso, il tutto abbinato a un paio di sneakers bianche. Nella didascalia ha poi scritto "Alleniamo le ciapet", consigliando dunque a tutte quelle che la seguono di sfruttare in questo modo il tempo passato in casa, in maniera tale da non ingrassare e da tonificare una parte del corpo tanto "difficile". A giudicare dal corpo impeccabile che la conduttrice si ritrova a 43 anni, il risultato sembra essere assicurato. In quante seguiranno il tutorial sportivo della Hunziker?