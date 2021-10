Michelle Hunziker imita Emma Marrone: alla vigilia di All Together Now indossa la sua stessa giacca crop Michelle Hunziker sta per dare il via a una nuova edizione di All Together Now e sui social ha dato una piccola anteprima dei look che sfoggerà. Il dettaglio che ha attirato le attenzioni del pubblico? Per il servizio fotografico ha “imitato” Emma Marrone, indossando la sua stessa giacca crop con le catene.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta per tornare in tv: il prossimo 31 ottobre darà il via alla nuova edizione di All Together Now, il talent musicale di Canale 5, e sui social sta dando delle piccole anteprime dei look che sfoggerà sul palco. La conduttrice sembra essere prontissima per lanciarsi in questa esperienza, sarà la sua prima volta con l'inedito caschetto in televisione, e non vede l'ora di declinarlo nelle più svariate versioni glamour. L'unico piccolo "inconveniente"? In uno shooting realizzato per il debutto della trasmissione ha peccato in fatto di originalità, prendendo un po' troppa ispirazione da Emma Marrone.

Michelle Hunziker con la giacca crop di lusso

Alla vigilia della nuova edizione di All Together Now Michelle Hunziker ha conquistato la copertina di F e ne ha approfittato per immortalarsi alle prese con la scelta dei look per la trasmissione. Sui social ha condiviso alcuni scatti realizzati nel backstage, rivelando un completo "già noto" ai fashion addicted più incalliti. La clip postata, infatti, comincia con lei che posa con indosso pantaloni ampi e a vita bassa, cop top total black che lascia gli addominali in vista e un giacchino corto decorato con righe e catene, tutto firmato Louis Vuitton. Chi lo ha sfoggiato prima di lei? Emma Marrone, che sul palco di X-Factor qualche settimana fa era apparsa proprio con questa "chicca" a stampa chains, il cui prezzo è di 2.200 euro.

La giacca chains di Louis Vuitton

Il nuovo stile di Michelle Hunziker ad All Together Now

La cosa che tutti si chiedono a pochi giorni dall'inizio di All Together Now è: cosa indosserà Michelle sul palco? Il servizio fotografico realizzato per F ha lasciato intendere che stravolgerà il suo stile. Complice il nuovo caschetto fresco e sbarazzino, potrebbe lasciare nell'armadio i lunghi abiti da sera bon-ton, preferendo tubini aderenti, completi mannish, leggings "seconda pelle" e sensuali crop top. Insomma, pare propio che la Hunziker stia per diventare protagonista di una svolta fashion: a partire dalla prossima domenica confermerà le aspettative dei fan? L'unica cosa certa al momento è che è meravigliosa in ogni versione.