Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti senza trucco, la vacanza mamma e figlia è “al naturale” Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono concesse una vacanza mamma-figlia e non hanno potuto fare a meno di documentare tutto sui social. Non hanno avuto paura di mostrarsi al naturale, postando alcuni selfie senza trucco.

A cura di Valeria Paglionico

Quale miglior modo di dire addio all'estate se non con una rilassante vacanza mamma e figlia? È proprio quanto fatto da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, che negli ultimi giorni hanno documentato sui social il weekend "tutto al femminile" passato fianco a fianco in una location da sogno sul lago di Garda. Hanno lasciato a casa il resto della famiglia, da Tomaso Tussardi a Goffredo, fino ad arrivare alle piccole Sole e Celeste e, tra spa, pranzi all'aria aperta e balletti divertenti in camere, hanno dimostrato di essere affiatate e adorabili.

Il selfie acqua e sapone di Michelle e Aurora

A documentare la vacanza di Michelle e Aurora sono state innumerevoli Stories condivise su Instagram ma ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati soprattutto dei selfie "al naturale". Le due, probabilmente al termine di una giornata passata tra massaggi e trattamenti di bellezza, non hanno avuto paura di immortalasi in versione acqua e sapone. Sono apparse fianco a fianco con indosso lo stesso accappatoio di spugna bianco, delle originali acconciature raccolte (un tantino spettinate) e il viso completamente libero dal trucco. Nonostante l'assenza di eye-liner, rossetto e fondotinta, le due sono assolutamente splendide.

Mamma e figlia sono più unite che mai

La prova tangibile del rapporto profondo che lega Aurora e Michelle è la didascalia che compare al fianco dell'album di foto al naturale. Ad accompagnare gli scatti postati dalla Hunziker ci sono queste parole: "Mia figlia è la migliore del mondo!!!! Non l’ha scritta lei questa frase. Tutta farina del mio sacco". Nelle Stories, poi, è emerso "l'arcano": la Ramazzotti aveva rubato lo smartphone alla mamma, facendole ritrovare quelle dolci immagini sul profilo. La presentatrice non si è affatto arrabbiata, anzi, è stata felice di rivelare la sua bellezza acqua e sapone, a prova del fatto che non è legata a filtri, ritocchi e artifici.