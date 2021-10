Michelle e Barack Obama festeggiano 29 anni di matrimonio: la dedica con la foto da giovani Gli Obama hanno festeggiato 29 anni di matrimonio. Entrambi hanno condiviso delle dediche social per l’occasione: la foto li ritrae prima agli esordi della loro storia d’amore e poi oggi, più uniti e innamorati che mai, dopo aver superato tante avversità.

A cura di Giusy Dente

Michelle e Barack Obama

Un tuffo nel passato, esattamente indietro di quasi tre decenni: Michelle e Barack Obama hanno festeggiato 29 anni di matrimonio ed entrambi hanno voluto condividere una dedica per l’occasione. 57 anni lei e 60 lui, Barack e Michelle Obama hanno pronunciato il fatidico sì il 3 ottobre 1992 e hanno due figlie, la 23enne Malia e la 20enne Sasha.

La dedica d'amore di Michelle Obama

L'ex first lady ha condiviso una dedica a suo marito, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, in occasione del loro 29esimo anniversario di matrimonio."Come è iniziata e come sta andando": questa la didascalia, a corredo di una foto che ritrae prima i due giovanissimi, agli esordi della loro storia e oggi, più uniti e innamorati che mai. "Buon anniversario, Barack ti amo!” ha concluso. Il primo scatto vede i due seduti l’uno accanto all’altra su un divano: a distanza di 29 anni il divano è cambiato, sicuramente la foto attuale è stata scattata in un salotto più lussuoso, ma quella luce nei loro occhi è ancora la stessa.

Michelle e Barack Obama, foto via Instagram @barackobama

Barack Obama, innamoratissimo della moglie Michelle

Anche Barack Obama ha voluto festeggiare sui social l’anniversario di matrimonio, pubblicando a sua volta delle foto assieme alla sua compagna di vita, Michelle Obama. Più volte si è riferito a lei elogiandone le qualità di donna, la donna che lo ha amato quando non era nessuno, che gli è stato accanto nelle difficoltà, che ha saputo farsi amare come first lady entrando nei cuori dell’intero Paese (che difatti l’avrebbe addirittura voluta come candidata alle elezioni). "Buon anniversario, Miche! Negli ultimi 29 anni ho adorato guardare il mondo mentre ti conosceva non solo come figlia del South Side, ma come madre, avvocato, dirigente, autrice, first lady e mia migliore amica. Non riesco a immaginare la vita senza di te" ha scritto un innamoratissimo Barack Obama.

In questi anni non sono mancate le difficoltà nella coppia, momenti difficili di cui hanno anche parlato apertamente. In un’intervista rilasciata a People a inizio anno Michelle Obama è stata molto sincera su questi aspetti, ammettendo anche di aver fatto ricorso a un consulente matrimoniale in passato, per far capire che non c'è nulla di sbagliato nel chiedere aiuto: "Ai nostri genitori, alla loro generazione è stato insegnato che non si parla di matrimonio e sicuramente non si parla dei tempi difficili. Quindi, quando sei giovane e stai crescendo una famiglia insieme, nessuno ti prepara al fatto che ci saranno momenti in cui dovrai dedicare le tue energie ad altre cose".

E di ‘altre cose’ ce ne sono state tante, inevitabilmente ci sono stati imprevisti e difficoltà che si sono mezzi di mezzo, ma che hanno saputo fronteggiare senza che intaccassero mai il cuore della coppia. "Prima della Casa Bianca, prima dei bambini, prima delle carriere, eravamo solo io e Barack insieme a dare forma alle nostre vite, costruendo un'amicizia, essendo il tutto l'uno dell’altra. Questo è ciò a cui siamo stati in grado di tornare una volta che la Casa Bianca era finita e i bambini erano cresciuti" ha spiegato. Ed eccoli qui, 29 anni dopo: "Sono felice di dire che ora se alzo lo sguardo dall'altra parte della stanza vedo ancora il mio compagno", ha detto.