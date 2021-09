Met Gala 2021: dopo la pandemia si celebra la moda americana, attese Jennifer Lopez e Beyoncé Inizia il conto alla rovescia per il Met Gala: quest’anno è stato posticipato da maggio a settembre per via della pandemia, ma promette comunque di far sognare con un red carpet in piena regola. La serata avrà ben 4 host (tra cui Billie Eilish e Timothée Chalamet) e tre presidenti onorari: ecco tutti i dettagli sull’evento.

A cura di Beatrice Manca

Lady Gaga al Met Gala 2019

Lo scorso 3 maggio il Met Gala, l'evento fashion dell'anno, è saltato a causa della pandemia. Ma ora il conto alla rovescia è iniziato: il 13 settembre il Metropolitan Museum di New York ospiterà la tradizionale serata di gala con il suo parterre di celebrità e abiti stravaganti. Quest'anno l'evento avrà dei "padroni di casa" d'eccezione: l'attore Timothée Chalamet, idolo della Generazione Z, la popstar Billie Eilish, la poetessa Amanda Gorman e la tennista Naomi Osaka. Ma come nasce il Met Gala? Perché ogni anno le star si ritrovano a questa serata così speciale? E soprattutto: come si vestiranno quest'anno? Ecco tutto quel che sappiamo sul Met Gala 2021.

Come nasce e a che cosa serve il Met Gala

Il Met Gala (o Met Ball) è una serata di Gala organizzata per raccogliere fondi a favore del Costume Institute , la "costola" dedicata alla moda del celebre Metropolitan Museum of Art di New York. Ogni anno si svolge in concomitanza con l'inaugurazione di una nuova mostra del museo: tradizionalmente si svolge a maggio, ma per via della pandemia quest'anno è stato posticipato a settembre. L'evento ha una supervisione d'eccezione: quella di Anna Wintour, direttrice di Vogue America. Alla serata sono invitati stilisti, modelle, celebrità di ogni tipo che devono vestirsi interpretando il tema in modo originale: per questo viene definito"la notte degli Oscar della moda".

Zendaya con l’abito cenerentola al Met Gala

Il tema del Met Gala 2021

Il Met Gala è legato alla mostra annuale del Costume Institute del Met: per questo il "dress code" della serata ricalca un tema ben preciso, a seconda del tema della mostra. Il punk, la tecnologia, la Chiesa e così via. Nel 2019 il Met Gala diede il meglio di sé con una memorabile serata a tema "camp", dedicata alla stravaganza, prima che la pandemia spazzasse via ogni evento in presenza. La mostra che verrà inaugurata tra pochi giorni si intitola “In America: A Lexicon of Fashion". Quindi il galà sarà una celebrazione della moda americana, dalla sua identità fino alle spinte sociali che la stanno trasformando: la diversità, l'inclusione, la fluidità di genere. “Credo davvero che la moda americana stia vivendo una rinascita", ha detto Andrew Bolton, il curatore della mostra.

Emily Ratajkowski al Met Gala del 2019

Gli ospiti vip del Met Gala 2021

Quest'anno tornerà il red carpet in presenza, ma l'evento sarà comunque ripensato in una forma più intima, che rispetti le norme di sicurezza anti-Covid. Ogni anno il Met Gala ha degli "host" vip e quest'anno sono ben quattro: la popstar Billie Eilish, la poetessa Amanda Gorman (che ha debuttato anche nel mondo della moda) l'attore Timothée Chalamet e la star del tennis Naomi Osaka. L'evento ha anche tre presidenti onorari: lo stilista Tom Ford, il capo di Instagram Adam Mosseri e, naturalmente, Anna Wintour. Ma l'attesa ora è tutta per il red carpet di lunedì: chi ci sarà?

Rihanna al MEt Gala nel 2015

Sicuramente Rihanna, che ha annunciato di avere il compito di organizzare l'after party. La lista degli invitati è top secret, ma secondo i tabloid vedremo la popstar Beyoncé, che ha da poco compiuto 40 anni, Jennifer Lopez (forse in coppia con Ben Affleck) e Lady Gaga. Spazio ai giovani: rumors dicono che è attesa anche Olivia Rodrigo e la tiktoker Addison Rae. Ma spiccano anche i grandi assenti: secondo i bene informati non vedremo Zendaya né Harry Styles. Ora non resta che puntare la sveglia e godersi gli abiti indossati dalle star!