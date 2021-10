Melissa Satta lancia il trend dell’autunno 2021: l’abito di pizzo si abbina agli anfibi Credevate che i sofisticati abiti da sera in pizzo potessero essere abbinati solo a dei vertiginosi tacchi a spillo? Vi sbagliavate e a dimostrarlo è stata Melissa Satta, che con i suoi anfibi total black ha aggiunto un tocco rock al look bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Melissa Satta, l'ex velina mora di Striscia La Notizia? Nonostante siano passati anni da quando calcava l'iconico bancone di Canale 5, continua a essere molto amata, tanto da essere diventata protagonista di due diversi programmi sportivi di Sky, Goal Deejay e Sky Calcio Club. Sui social non perde occasione di documentare la sua quotidianità tra giornate passate con il figlio e impegni professionali, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico sono soprattutto i suoi look glamour. Di recente ha proposto l'abbinamento più rock dell'autunno 2021: ecco come si è mostrata su Instagram.

Il look per l'autunno di Melissa Satta

Per annunciare che sarebbe stata al timone della nuova edizione di Goal Deejay Melissa Satta ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Si è lasciata immortalare in una versione rock ma allo stesso tempo super sofisticata, dando prova di essere una vera e propria icona fashion. Ha sfoggiato un abito di pizzo azzurro di Ermanno Scervino, un modello aderente e strapless con la gonna al ginocchio che le ha fasciato la silhouette da urlo. La cosa particolare è che non lo ha abbinato ai soliti décolleté con il tacco a spillo, ha preferito dei più comodi anfibi con la suola chunky, aggiungendo così un tocco casual all'outfit bon-ton.

Melissa Satta in Ermanno Scervino

Gli anfibi sono il must-have di stagione

Sebbene all'apparenza il look di Melissa Satta sembri un tantino audace (soprattutto per le amanti dell'eleganza senza tempo), in verità è più trendy che mai. I suoi stivali con la suola chunky, ovvero "a carrarmato", sono le calzature must-have dell'autunno 2021 e stanno bene praticamente su tutto, di leggings ai pantaloni skinny, fino ad arrivare alle minigonne e agli shorts. Insomma, chi vuole essere alla moda durante le prime giornate fredde dell'anno farebbe bene a indossare gli anfibi: sono rock, fashion e soprattutto comodissimi.