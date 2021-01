Donald e Melania Trump hanno abbandonato la Casa Bianca a poche ore dalla cerimonia dell'Inauguration Day che segnerà l'insediamento ufficiale di Joe Biden, il nuovo Presidente degli Stati Uniti. I due hanno snobbato il suo giuramento e, dopo aver preso parte alla cerimonia di addio tenutasi alla base militare di Andrews, ora stanno per trasferirsi nella residenza di Mar-a-Lago. Se da un lato la nuova First Lady Jill per il suo primo impegno nei panni di "Prima donna" ha puntato sul viola, un colore simbolo di unità nel mondo politico, dall'altro la Trump ha detto addio al ruolo che ha ricoperto negli ultimi 4 anni in total black. Non ha rinunciato alle griffe e ai tacchi a spillo, due dettagli che hanno contraddistinto tutti i suoi look da First Lady.

Melania Trump con borsa e scarpe di lusso

Per la sua ultima volta da First Lady Melania Trump ha puntato sul lusso, in perfetta linea con lo stile sfoggiato in questi 4 anni alla Casa Bianca. Si è presentata in pubblico tenendo per mano il marito Donald con indosso una giacca firmata Chanel, un modello corto con dei grossi bottoni dorati sul lato e il colletto irregolare. Lo ha abbinato a un tubino nero aderente e lungo fino al ginocchio firmato Dolce&Gabbana, a dei guanti di raso e a un paio di occhiali grossi e scuri. Non potevano mancare i tacchi a spillo, per la precisione gli iconici décolleté neri con la suola rossa di Christian Louboutin da 575 euro, e una borsa di lusso, ovvero una Birkin bag di Hermès in pelle di coccodrillo total black, il cui valore supera i 12.000 euro.

in foto: Melania Trump con scarpe Louboutin e borsa Birkin di Hermès

Il look nero ricorda il completo azzurro dell'Inauguration Day

Il dettaglio che gli appassionati di moda hanno notato è che il look total black scelto da Melania Trump per l'addio alla Casa Bianca sembra essere un deja-vu del completo azzurro sfoggiato all'Inauguration Day di 4 anni fa.

in foto: Il primo look da First Lady

Era il suo primo impegno da First Lady e, dopo una serie di polemiche che la coinvolsero, visto che per settimane molti stilisti di fama internazionale si rifiutarono di firmare il suo outfit, si affidò all'eleganza di Ralph Lauren, che realizzò per lei un outfit personalizzato che ricordava vagamente lo stile di Jackie Kennedy. Oggi come allora Melania ha scelto un blazer-bolero ma in un colore decisamente opposto, vista la diversa natura dell'evento. Al di là delle critiche che le sono state rivolte negli ultimi anni, la Trump continua a essere sofisticata e glamour, una vera e propria icona di stile, anche se il sorriso smagliante che ha rivolto ai fotografi "strideva" con il look funereo.