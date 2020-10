Meghan Markle è tornata a essere una cittadina americana a tutti gli effetti, da qualche mese ha acquistata una mega villa a Santa Barbara dove vive con Harry e Archie e la vecchia vita da principessa sembra essere solo un lontano ricordo. Certo, per il momento preferisce le videoconferenze agli incontri "di presenza", ma è chiaro che ha definitivamente preso le distanze dalla Royal Family. Ne ha data l'ennesima prova durante un evento online chiamato Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, durante il quale si è riferita alla monarchia britannica in modo molto particolare. Cosa avrà pensato lo regina Elisabetta II? Si sarà indignata o sapeva già che sarebbe andata a finire così?

Meghan Markle indossa il top scollatissimo

In occasione del Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, Meghan Markle è stata intervistata dalla direttrice della rivista, Emma Hichliffe, e ha dedicato il suo intervento sul tema leadership e social alle nuove generazioni. L'ex Duchessa ha rotto tutti gli schemi con questo intervento pubblico e non solo perché per partecipare all'evento gli spettatori hanno dovuto pagare 1.750 dollari, ovvero quasi 1.500 euro, ma anche perché si è distaccata ancora di più dalla Royal Family. Ha innanzitutto dimostrato di essersi lasciata alle spalle le regole dell'etichetta reale indossando un top scollato e, come se non bastasse, ha anche definito i Windsor in modo particolare. Parlando del vecchio profilo social dedicato ai Sussex, ha rivelato che a gestirlo era un ufficio interno "all'istituzione", termine con cui ha indicato con freddezza la casa reale.