Meghan Markle, il suo patrimonio cresce sempre più: ora si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro Meghan Markle ha stravolto la sua vita da quando ha sposato il principe Harry e non solo perché ha messo su famiglia, ha anche visto crescere il conto in banca in modo spropositato. Oggi, nonostante l’addio ai Royals, il patrimonio continua a crescere: ecco a quanto ammonterebbe la parte appartenente alla Duchessa.

A cura di Valeria Paglionico

La vita di Meghan Markle è cambiata in modo drastico da quando ha incontrato il principe Harry e non solo perché ha messo su famiglia diventando mamma di due splendidi bambini, la Duchessa ha anche visto crescere il suo patrimonio in modo spropositato. Prima del Royal Wedding vantava già un conto in banca di tutto rispetto, era infatti un'attrice di successo ed è chiaro che i suoi guadagni non fossero paragonabili a quelli dei "comuni mortali". Dopo aver pronunciato il fatidico sì ha avuto un ulteriore upgrade e, sebbene ad oggi abbia detto addio a una serie di privilegi economici legati alla Royal Family, continua a essere molto ricca: ecco quale sarebbe il valore complessivo del suo patrimonio.

Meghan aveva un patrimonio da 4 milioni di euro prima di sposare Harry

Quando non era ancora la moglie di un principe, Meghan Markle faceva l'attrice e aveva un ruolo fisso all'interno della serie Suits. Quanto guadagnava? Stando alle stime del portale Celebrity Net Worth, incassava 50.000 dollari a puntata, arrivando a un totale di 4 milioni di dollari a stagione (ovvero circa 3,3 milioni di euro). Il blog, invece, le garantiva circa 80.000 dollari all'anno. Il suo patrimonio netto nel momento in cui è entrata nella Royal Family era di circa 5 milioni di dollari (poco più di 4 milioni di euro) ma quando ha sposato il principe le cose son cambiate e la cifra è salita vertiginosamente a 20 milioni di dollari grazie all'eredità di Diana appartenente al marito.

I libri bomba sono la sua maggiore fonte di guadagno

Oggi, nonostante la Duchessa abbia rinunciato a ogni tipo di privilegio reale, il suo conto in banca continua a crescere e il motivo è molto semplice: lontana dagli obblighi di corte è libera di firmare contratti con i colossi della comunicazione, da Netflix a Spotify, ottenendo accordi da milioni di euro. La principale fonte di guadagno? I libri bomba che le garantirebbero circa 40 milioni di dollari di entrate ogni anno. Certo, l'addio ai Windsor ha provocato non poche spesse alla coppia, dalla nuova villa a Montecito agli stipendi per la security, ma nulla riuscirebbe a intaccare il loro patrimonio. La parte di Meghan, in particolare, si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro e sarebbe in continua crescita.