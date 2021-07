Meghan Markle da piccola: nella foto dell’infanzia somiglia in modo impressionante al figlio Archie Le foto di Baby Archie rilasciate da Meghan Markle ed Harry sono pochissime ma di recente il bimbo è apparso nella docuserie The Me You Can’t See. Il dettaglio che molti hanno notato? Se da un lato ha gli stessi capelli del papà, dall’altro sembra avere lo stesso sorriso e lo stesso sguardo della mamma.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle non è solo un'ex attrice hollywoodiana e la moglie del principe Harry, è anche una mamma amorevole. Certo, le sue apparizioni pubbliche si contano sulle dita di una mano da quando si è trasferita in America con la famiglia, ma nel momento in cui è stata paparazzata con Archie tra le braccia ha incantato tutti con la sua tenerezza. Al momento non ha mai mostrato la piccola Lilibet Diana in pubblico ma del primogenito esistono diverse foto. Se da un lato quest'ultimo sembra avere i capelli rossi del papà, quando si parla di espressioni e lineamenti è identico alla mamma. A non lasciare adito a dubbi è una vecchia foto della Duchessa: il primo figlio è praticamente la sua fotocopia da piccola.

La foto di Meghan Markle da piccola

Meghan Markle ha dovuto rinunciare a ogni tipo di blog e di profilo social nel momento in cui ha deciso di entrare nella Royal Family per sposare il principe Harry e ancora oggi, sebbene si sia allontanata dai Windsor, continua a non usare account personali. Sul web, però, le sue vecchie foto continuano a circolare. Ad attirare le attenzioni del pubblico di recente è stato uno scatto in particolare: risale all'infanzia della Duchessa e la ritrae da bambina in primissimo piano. All'epoca aveva i capelli corti e ricci, il sorriso smagliante e gli occhi scuri e profondi che ancora oggi la contraddistinguono. Il dettaglio che in molti hanno notato? Da piccola era praticamente identica ad Archie.

Meghan e Archie hanno lo stesso sorriso

Le apparizioni pubbliche di Baby Archie sono state pochissime da quando è nato ad oggi, addirittura da quando con i genitori si è trasferito in America si sono ridotte ancora di più. Nella docuserie The Me You Can’t See, però, lo si vede di sfuggita mentre corre sulla spiaggia e mentre gioca con l'altalena. Se da un lato ha gli stessi capelli rossi di papà Harry (come già era stato notato nei suoi primi mesi di vita), dall'altro ha i tratti del viso identici a quelli della mamma. Il bimbo sembra avere gli stessi occhi scuri, gli stessi lineamenti e lo stesso sorriso della Markle, anche se per il momento è impossibile parlare di somiglianze "definitive", visto che continua a crescere a vista d'occhio. La sorellina gli somiglierà?