L'intervista bomba rilasciata da Meghan Markle e dal principe Harry a Oprah Winfrey è andata in onda il 7 marzo sulla CBS e ad oggi non si fa altro che parlare di loro e di tutto ciò che li ha spinti a dire addio alla famiglia reale. L'ex principessa ha rivelato che, sebbene inizialmente fosse stata accolta nel migliore dei modi a corte, giorno dopo giorno si è accorta di essere stata "silenziata", di non aver ricevuto nessuno "scudo" contro i pettegolezzi (spesso falsi) dei tabloid e di non essere stata ben vista da alcuni Windsor. Quando è rimasta incinta di Archie, le cose si sono fatte ancora più difficili: non solo venne annunciato che il piccolo non avrebbe avuto nessun titolo (e dunque nessuna protezione reale) ma qualcuno si preoccupò anche del presunto colore della sua pelle, viste le origini afro-americane della mamma. Tutto ciò ha fatto sì che Meghan cominciasse a soffrire di depressione in piena gravidanza. "Scappare" dall'Inghilterra era dunque l'unica soluzione possibile e, a quanto pare, è stata la scelta giusta: ad oggi i Sussex sono felicissimi e presto avranno un secondo figlio.

Meghan Markle, la cara amica la difende dopo l'intervista a Oprah Winfrey

Meghan Markle è finita al centro delle polemiche dopo l'intervista shock, soprattutto perché il compenso ricevuto per i diritti sarebbe stato da capogiro, cosa che avrebbe fatto storcere il naso ai sostenitori della corona, che da sempre non hanno creduto alla "buona fede" della moglie di Harry. La regina non ha commentato la questione, limitandosi a parlare di "unità" e "dedizione" durante il suo ultimo discorso pubblico. A difendere la Duchessa prima ancora che andasse in onda il programma è stata una sua cara amica, la produttrice Silver Tree, che sui social ha condiviso un post in cui ha dichiarato: "Questa è Meg. Una persona reale, non una storia di copertina. È una delle mie più vicine e care amiche. È l’amica che insiste per ascoltare sempre i dettagli della tua vita, della tua giornata, prima della sua".

in foto: Meghan con Archie da piccolo

Archie e la "normale" infanzia lontano dai Royals

Ad accompagnare queste dichiarazioni toccanti, una serie di foto che documentano la preziosa amicizia, da scatti che mostrano Meg e Silver in primo piano a quella in cui la Duchessa appare incinta durante la sua prima gravidanza. La cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che nell'album sarebbe comparso "a sorpresa" anche il piccolo Archie. Attualmente lo scatto è stato rimosso ma dai social ma nelle ore precedenti aveva già fatto il giro del web. Il bimbo ha i capelli ricci sui toni del rosso come papà Harry (anche se decisamente più scuri) e indossa una t-shirt a righe con le maniche lunghe. È cresciuto, a quasi 2 anni è diventato ormai un piccolo ometto e, a giudicare dalla tranquillità con cui gioca con l'amichetta, non sente affatto il peso della lontananza dai Royals. Insomma, Archie sta avendo un'infanzia assolutamente "normale" e non potrebbe essere più felice.