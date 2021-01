Matilda De Angelis è la rivelazione del mondo dello spettacolo dell'ultimo anno: dopo aver raggiunto il successo con il film di Netflix "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose", è stato annunciato che sarà tra le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus nella 71esima edizione del Festival di Sanremo. Attrice talentuosa, icona di bellezza, musicista, paladina di body positivity: nonostante abbia solo 25 anni, ha già un curriculum di tutto rispetto alle sue spalle e, a quanto pare, sentiremo parlare di lei ancora a lungo. In quanti, però, ricordano com'era agli esordi? All'epoca non aveva neppure 20 anni, portava i capelli corti e scuri e aveva l'aria da ragazzina: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Matilda De Angelis, dalla musica al cinema

Matilda De Angelis è nata a Bologna nel 1995, ha un fratello maggiore di nome Tobia e fin da piccola ha sempre avuto la passione per l'arte. Si è diplomata al liceo scientifico Enrico Fermi ma, contemporaneamente alla scuola, si è avvicinata anche alla musica, studiando chitarra e violino a partire dagli 11 anni. Dopo aver cominciato a comporre canzoni, è entrata in un gruppo musicale chiamato Rumba de Bodas a 16 anni ed è arrivata a incidere e pubblicare un album nel 2014. Se in un primo momento aveva deciso di girare Italia ed Europa per esibirsi live, le cose sono cambiate nel giro di qualche mese, per la precisione nel momento in cui si è presentata al provino per un film di Stefano Accorsi. Era il 2014 e, dopo una brillante audizione, è stata scritturata dal regista Matteo Rovere per il ruolo della protagonista femminile in "Veloce come il vento".

La nomination ai David e le apparizioni nei video musicali

Il debutto nel mondo del cinema non poteva darle soddisfazioni più grandi, visto che nel 2016 grazie al suo primo ruolo, quello di Giulia De Martino, si è aggiudicata il premio miglior rivelazione al Taormina Film Fest e successivamente anche il Premio Guglielmo Biraghi. L'anno successivo è stata nominata nella categoria migliore attrice protagonista ai David di Donatello, ottenendo una nomination anche per la migliore canzone originale con "Seventeen", la colonna sonora del film che lei stessa ha firmato. È apparsa nel videoclip dei Negramaro "Tutto qui accade", ha preso parte alla serie "Tutto può succedere", è stata scelta come protagonista del film "Youtopia", nel quale ha interpretato una ragazza che decide di mettere all'asta online la sua verginità. Nel 2018 ha inoltre ricoperto i panni della fidanzata di Tommaso Paradiso nel video "Felicità puttana" dei Thegiornalisti.

in foto: Matilda agli esordi

Da "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose" a Sanremo

Nonostante sia giovanissima, Matilda ha già un curriculum di tutto rispetto alle sue spalle. Ha lavorato con Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann, ha ottenuto molti e ambiti ruoli cinematografici, anche se è nel 2020 che si è fatta conoscere al grande pubblico: ha partecipato al film Netflix "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose", nel quale ha recitato al fianco di Elio Germano, ed è diventata protagonista della serie HBO "The Undoing – Le verità non dette". Ora per lei si è avvicina un nuovo e ambito traguardo: a marzo calcherà il palcoscenico dell'Ariston al fianco di Amadeus, visto che sarà tra le co-condutrici del Festival di Sanremo 2021, e di sicuro metterà in mostra il suo talento e la sua bellezza mozzafiato.

Il suo primo red carpet

Matilda De Angelis è paladina di body positivity

Matilda De Angelis è cambiata molto dagli esordi a oggi, aveva meno di 20 anni quando ha debuttato nello spettacolo e, sebbene sia rimasta sempre naturale al 100%, è cresciuta, diventando molto più sensuale e sofisticata col passare del tempo. Se agli esordi portava i capelli cortissimi e scuri con una mini frangia, ora è passata a un long bob che supera le spalle in rosso fuoco e spesso lo abbina a un iper femminile rossetto in tinta. Se da un lato sul set e nei servizi fotografici appare curatissima e impeccabile, nella vita reale rimane una ragazza "normale" che non ha paura di mettere in mostra le sue imperfezioni. La De Angelis si scatta spesso dei selfie acqua e sapone in cui mostra i brufoli, a prova del fatto che si piace così com'è. Attrice talentuosa, icona di bellezza e di stile, musicista, paladina di body positivity e prossimamente anche conduttrice: Matilda è in assoluto l'astro nascente del mondo dello spettacolo.