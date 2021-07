Maryna, l’influencer che della quotidianità fa una parodia: “Se ti diverti fa ridere chi ti guarda” La commessa di Zara, Temptation Island, Casa Ferragniz, Anni ’90 Vs oggi, Mamma: sono alcuni dei video di successo di Maryna. L’influencer è popolarissima sui social grazie a imitazioni e parodie. Si è cimentata anche come attrice, doppiatrice e come cantante (Que calor, Lontano da te) superando la paura di scrivere canzoni: “Ragazzi mettetevi sempre alla prova” ha detto a Fanpage.it, rispondendo a Le domande di Google.

Maryna deve la sua popolarità a Youtube, Instagram e TikTok, tre piattaforme che ama moltissimo e che utilizza quotidianamente, proprio perché le danno la possibilità di esprimere al 100% tutta la sua personalità e creatività. In passato ha tentato di entrare nella scuola di Amici, superando le selezioni ma senza mai arrivare al programma. Ha conseguita la laurea in Comunicazione, media e pubblicità e attualmente ha fatto dei social il suo lavoro. Le sue parodie e imitazioni sono diventate virali perché ironizzano su aspetti della quotidianità comuni a tutti, su quelle situazioni in cui è possibile riconoscersi oppure hanno come punto di riferimento personaggi famosi. Per Fanpage.it ha risposto alle domande che gli utenti rivolgono a Google sul suo conto, raccontando qualcosa in più sia della Maryna che tutti conoscono come influencer, che della Marina nella sua quotidianità e vita privata. Ha rivelato, per esempio, di essere fidanzata con Salvatore e di avere dei piccoli tatuaggi di cui si è un po' pentita: "Sto attraversando una fase di ribellione: vorrei eliminarli tutti per vari motivi".

Maryna: il perché della "y" nel nome

Anche se sui social tutti la conoscono come Maryna, il vero nome dell'influencer è Marina Valdemoro Maino: "Spesso mi chiedono: perché hai messo la y? Per differenziare il mio nome reale da quello del personaggio". Nata e cresciuta a Torino, da 10 anni vive a Milano, ma nelle sue vene non scorre solo sangue italiano: infatti è per metà spagnola, dalla parte paterna: "Parlo sia spagnolo che italiano ovviamente, amo la Spagna ma anche l'Italia. Il mio cuore è diviso in due" ha detto a Fanpage.it.

Non solo influencer: doppiatrice, attrice e cantante

Benché siano i social il suo lavoro principale, Maryna non ha esitato a mettersi in gioco anche in altri modi. Si è innanzitutto cimentata come cantante. Que calor è la sua ultima canzone, scritta durante il lockdown: "La adoro, mi fa venire una voglia di ballare pazzesca. Quando l'ho scritta ho detto: deve far divertire le persone". Si tratta della sua terza pubblicazione e l'ha affrontata con molta più sicurezza in se stessa: "All'inizio avevo paura di scrivere canzoni, pensavo di non esserne in grado. Negli ultimi anni, da quando ho iniziato a pubblicarle, ho capito riesco. Prima dicevo: non ce la posso fare. Quindi ragazzi mettetevi sempre alla prova e spingetevi oltre i vostri limiti, perché tante volte è una roba della testa. Invece se si vuole si può fare tutto". Proprio per mettersi alla prova, consapevole di non essere un'attrice, ha comunque voluto cimentarsi anche in questa veste: "Ho avuto la possibilità di partecipare alle riprese del mio primo film. Non vedo l'ora che lo vediate, dovete aspettare ancora un po'. Ho cercato di dare il massimo" ha detto. E Maryna ha anche ricordato con piacere la sua esperienza di doppiatrice di un personaggio Disney: "È stata un'emozione pazzesca entrare negli studi, vere come si lavora e vedermi soprattutto sullo schermo, un personaggio con la mia voce".

Il segreto del successo di Maryna

Tra i video più popolari di Maryna ci sono: La commessa di Zara, La commessa di H&M, Temptation Island, Casa Ferragniz, Anni '90 Vs oggi, Mamma. Quest'ultimo, per esempio, è uno dei format che chi la segue ama di più come ha spiegato: "Ci sono sempre due tipi di mamme: quella che ti sgrida e quella che ti lascia un po' più libero di fare le cose". Non sono scampati alle sue parodie neppure Fedez e Chiara Ferragni: "Proprio all'inizio della loro storia ho iniziato a fare dei video sulla coppia. Adesso forse devo fare il seguito con Leone e Vittoria". Tutta questa creatività e fantasia deriva dal grande amore che Maryna mette in quello che fa, ha trovato la dimensione in cui riesce a esprimersi al meglio e il segreto del successo è proprio quello di conservare nel tempo la passione e l'entusiasmo nel proprio lavoro: "Mi sto specializzando, mi piace molto questo mondo e soprattutto mi diverto a farlo che credo sia la cosa più importante. Se ti diverti a fare un'imitazione o una parodia, automaticamente piace alla gente, fa ridere chi ti guarda".