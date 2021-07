Amici di Maria De Filippi 2021 è stato tra i programmi più amati e seguiti dell'ultimo anno e non sorprende che i suoi protagonisti siano considerati vere e proprie star ancora oggi. Martina Miliddi, ad esempio, vanta quasi 400.000 followers su Instagram e, nonostante sia uscita nelle prime puntate dopo essere stata duramente criticata dalla maestra Alessandra Celentano per il presunto poco talento da ballerina, continua a dedicarsi alla sua più grande passione, la danza. Al di là degli allenamenti e delle prove, l'ex allieva del talent attira l'attenzione dei fan anche con i suoi look. In quanto hanno mai visto una sua foto senza trucco?

La foto senza make-up di Martina di Amici

Ci ha pensato Martina stessa a soddisfare le curiosità dei seguaci, mostrandosi con orgoglio in versione acqua e sapone. Tra le Stories di Instagram ha infatti condiviso un selfie "al naturale" realizzato in sala prove. La ballerina appare stesa sul pavimento con indosso una camicia scura e le Cuccarini, le iconiche scarpe da ballo a cui non rinuncia mai sul palco, ha il caschetto spettinato portato con la fila laterale e sul viso neppure un filo di trucco. Nonostante non sfoggi blush, fondotinta, eye-liner e rossetto, la Midilli è sempre bellissima, a prova del fatto che il suo splendore non è legato a filtri o artifici.

in foto: Martina di Amici senza trucco

Martina Miliddi e la passione per i rossetti marcati

Vedere Martina Miliddi senza trucco è non poco insolito e i fan lo sanno bene, visto che fin dal debutto ad Amici non ha mai rinunciato ai make-up marcati su bocca e occhi. Al di là del caschetto con la frangia diventato iconico proprio grazie a lei, la ballerina ha la passione per la linea di eye-liner total black e per i rossetti, primi tra tutti quelli rosso fuoco e bordeaux scuro. Insomma, sul palco di Canale 5 si è sempre mostrata in una versione tutt'altro che acqua e sapone ma, complice il caldo estivo, ora Martina preferisce rimanere "al naturale".