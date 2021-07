Martina Miliddi di Amici, la svolta di stile è acqua e sapone: “Come facevo a truccarmi così?” Martina Miliddi continua a essere molto seguita sui social nonostante siano passati mesi dalla fine di Amici di Maria De Filippi. Nelle ultime ore ha reso ufficiale la sua svolta di stile in fatto di make-up, dicendo addio ai trucchi marcati sfoggiati al talent per passare a dei look decisamente più naturali.

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi 2021 è terminato da diversi mesi ma i suoi protagonisti sono ancora seguitissimi sui social. Tra i talenti più amati dell'ultima edizione c'è Martina Miliddi, la ballerina spesso presa di mira dalla maestra Alessandra Celentano che, nonostante le critiche, è riuscita ad andare avanti con forza e determinazione. Ad oggi conta quasi 400mila followers e ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria influencer. Il dettaglio che ha attirato l'attenzione dei fan? Rispetto a quando era al talent di Canale 5 ha avuto una svolta acqua e sapone, cambiando radicalmente stile in fatto di make-up.

La svolta di stile di Martina Miliddi

Era da tempo che Martina Miliddi appariva un tantino trasformata sui social, basti pensare al fatto che qualche giorno non aveva avuto paura di mostrarsi senza neppure un filo di trucco sul viso, ma è solo nelle ultime ore che ha reso ufficiale la svolta di stile in fatto di make-up. Tra le Stories di Instagram ha infatti condiviso alcune foto di Amici nelle quali appare in primo piano con un audace rossetto rosso fuoco e una linea di eye-liner nera molto marcata. Nella didascalia ha poi scritto: "Mi sto chiedendo ancora come facevo a truccarmi così. Ho rimosso", facendo riferimento al fatto che la "trasformazione" sarebbe definitiva e non legata semplicemente al caldo estivo.

Martina Miliddi con dei make–up marcati ad Amici

Martina, la trasformazione dai make-up marcati ai look "al naturale"

Martina di Amici si è distinta per fascino e bellezza fin da quando ha fatto il suo debutto su Canale 5 lo scorso settembre, con il caschetto con la frangia, la passione per il rossetto rosso e i look sportivi ma allo stesso tempo trendy è diventata subito una delle concorrenti più amate del talent. I make-up marcati su bocca e occhi sono stati considerati a lungo il tratto distintivo del suo stile ma ora le cose sono cambiate. La ballerina lascia la bocca al naturale o al massimo usa dei rossetti color nude e, fatta eccezione per un tocco di mascara sulle ciglia, preferisce rimanere acqua e sapone. Non è forse meravigliosa anche con questi look "al naturale"?