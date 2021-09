Marta Fascina imita Kate Middleton: gli auguri a Silvio Berlusconi con l’abito da quasi 2mila euro Silvio Berlusconi ha compiuto 85 anni e la compagna Marta Fascina gli ha fatto una dolce dedica social. Nella foto di coppia postata indossato un elegante abito a pois, il cui prezzo è da capogiro. L’unico piccolo “inconveniente”? Prima di lei lo aveva già sfoggiato Kate Middleton.

A cura di Valeria Paglionico

Silvio Berlusconi ha appena compiuto 85 anni e per l'occasione la compagna Marta Fascina, 31 anni, gli ha fatto una dolcissima dedica social. Su Instagram ha infatti postato uno scatto di coppia sullo sfondo di uno splendido giardino gremito di fiori colorati e nella didascalia ha scritto: "Buon compleanno amore mio". Il post è diventato in poche ore virale sia per le parole della 31enne che per i ritocchi fotografici che avrebbero "ringiovanito" il Cavaliere in modo abbastanza evidente. Gli appassionati di moda, inoltre, avranno di sicuro notato un dettaglio molto originale: la Fascina ha "imitato" Kate Middleton indossando il suo stesso abito di lusso.

Il look di Marta Fascina per gli 85 anni di Berlusconi

Per un evento importante come gli 85 anni di Silvio Berlusconi Marta Fascina non poteva che curare il suo look nei minimi dettagli. Ha puntato sul lusso con un adorabile ed elegante abito a pois in azzurro e bianco firmato Alessandra Rich. Si tratta di un modello in seta dal taglio svasato, con dei bottoncini sul davanti, le maniche leggermente a palloncino e il colletto lungo decorato con un dettaglio in pizzo macramè. Qual è il suo prezzo? Sul web è possibile trovarlo a 1.690 euro. Per completare il tutto Marta ha deciso di non indossare i tacchi, ha preferito dei sandali borchiati raso terra. Per quanto riguarda i capelli, invece, li ha tenuti legati in una coda di cavallo alta.

Marta Fascina in Alessandra Rich

Il polka dress lanciato da Kate Middleton

Il motivo per cui l'abito di Marta Fascino sembra essere "già visto"? Non è stata la prima a indossarlo, negli anni scorsi era diventato un vero e proprio must-have grazie a Kate Middleton, che in più di un'occasione l'aveva riciclato, rendendolo così iconico. La principessa ne ha sempre sfoggiato uno identico di Alessandra Rich ma in blu scuro e con i pois bianchi: tanto è bastato per trasformarlo in uno dei capi più trendy ed eleganti di tutti i tempi. Oggi il polka dress della Duchessa è il vestito da avere quando si vuole vantare uno stile raffinato e bon-ton: la compagna di Berlusconi si sarà ispirata alla reale inglese per apparire impeccabile?

