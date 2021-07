in foto: Marion Cotillard in Chanel, Cannes 2021

Dopo un anno di stop a causa dell'emergenza sanitaria quest'anno Cannes torna ad ospitare le star del cinema mondiale, dal 6 al 17 luglio. Il red carpet è pronto a veder sfilare attrici del calibro di Jodie Foster (che riceverà la Palma d'Oro alla carriera), Lea Seydoux, Tilda Swinton, Catherine Deneuve, Elisabeth Moss, Dylan Penn (figlia di Sean Penn), Marion Cotillard. Proprio la 45enne francese è stata la grande protagonista della giornata di apertura della kermesse, giunta alla 74esima edizione e presieduta quest'anno in giuria da Spike Lee. La Cotillard è in concorso con il film Annette di Leos Carax interpretato assieme ad Adam Driver. Al photocall ha sfoggiato un look moderno e rivoluzionario.

Il look moderno di Marion Cotillard a Cannes 74

Marion Cotillard non è certo nuova al Festival di Cannes. Nel 2004 ha vinto il Chopard Trophy per la miglior rivelazione femminile e vi ha preso nuovamente parte anche nel 2018 per la premiere del film Angel Face, quando è stata suo malgrado protagonista di uno spiacevole incidente. In quell'occasione indossava un completo jumpsuit total white di Armani Privé con gioielli Chopard. Al suo arrivo, perse uno dei due orecchini sul red carpet: parliamo di pendenti di alta gioielleria con un valore di circa un milione di dollari!

Questa volta il look dell'attrice era completamente diverso, più moderno e rivoluzionario, ma ugualmente capace di risaltare la sua innata eleganza. Nessun abito da sera, niente gioielli vistosi e brillanti, niente sandali gioiello dal tacco a spillo vertiginoso. L'attrice ha optato per un look Chanel. Tra l'altro, proprio nel 2020 è stata scelta dalla Maison come testimonial del celeberrimo profumo Chanel N°5. Del marchio ha una profonda stima e lo indossa spesso sui red carpet: "Mi ha sempre affascinata e fatta sognare, è difficile descrivere un sogno che si realizza. Nella Maison regna il dono dello stupore e, quindi, il dono di saper stupire" ha detto.

Per la 74esima edizione della kermesse cinematografica ha optato per un outfit black and white dalla testa ai piedi. Se nel 2019 la scelta era caduta su un paio di shorts, stavolta è toccato ai pantaloni midi: i cosiddetti ciclisti! Li ha abbinati a una blusa Chanel con collo alto e fiocco, stivaletti alla caviglia con punta e tacco basso. Non è mancato il tocco di colore: una borsa Chanel di un acceso arancione. A completare il look pochi gioielli: l'attrice aveva due bracciali d'oro al polso destro con un anello sottilissimo all'anulare e degli orecchini al lobo sinistro.

Proprio i cerchietti alle orecchie erano messi in risalto dall'acconciatura scelta dalla 45enne, che ha optato per un semi raccolto con riga laterale. La chioma castana era tutta portata a sinistra del viso, incorniciato quindi da un unico ciuffo laterale lungo fino al mento. Dietro, dei piccoli torciglioni a tenere fermo il tutto. Il look rivoluzionario dell'attrice ha rotto i canoni di una manifestazione che tradizionalmente desta interesse non solo per il talento delle attrici in gara, ma anche per le loro scelte stilistiche, per ciò che indossano sul red carpet e ai photocall: resta un momento capace di catalizzare l'attenzione del pubblico. In questo caso la Cotillard con la sua bellezza d'altri tempi non ha deluso le aspettative, incantando col suo sorriso e dimostrando di poter essere raffinata ed elegante anche con un paio di ciclisti, senza dover necessariamente sottostare a certi dress code.