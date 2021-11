Maria Monsè ieri e oggi: com’è cambiata la showgirl al GF Vip 6 Ricordate Maria Monsè, la showgirl che ha raggiunto il successo negli anni ’90 ai tempi di Non è la Rai? Oggi è tra i concorrenti del GF Vip 6 e il suo aspetto è un tantino cambiato rispetto agli esordi: ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto in tv a oggi.

Maria Monsè, nome d'arte di Maria Concetta La Rosa, è uno dei volti più amati della tv italiana: ha debuttato da giovanissima a Non è la Rai e da allora non ha mai più abbandonato il mondo dello spettacolo. Sebbene siano passati decenni dall'esordi di fronte i riflettori, ancora oggi continua a essere sulla cresta dell'onda, tanto da essere tra i nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Questa non è la sua prima volta al reality di Canale 5, ci aveva già partecipato qualche anno fa, ma a quanto pare non riesce proprio a stare lontana dalle telecamere. In quante ricordano com'era da giovanissima? Da allora di tempo ne è passato: ha sposato Salvatore Paravia, è diventata mamma di Perla Maria e ha avuto moltissime esperienze professionali. Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione.

Maria Monsè, la trasformazione dagli anni '90 a oggi

Era il 1992 quando Maria Monsè ha preso parte alla seconda edizione di Non è la Rai, aveva appena 18 anni ma vantava già la bellezza mozzafiato che ancora oggi la contraddistingue. Da quel momento in poi la sua carriera è stata in continua ascesa: ha avuto innumerevoli esperienze televisive, ha recitato per il grande schermo e ha pubblicato anche dei libri. Com'è cambiata nel tempo? Ha mantenuto invariato il suo splendore, non ha neppure un segno del tempo sul viso e, fatta eccezione per l'espressione più matura e le piccole rivoluzioni nell'hair look, sembra non invecchiare mai.

Maria Monsè nel 2004

Maria Monsè è rifatta?

Maria Monsè è rifatta? Pare proprio di no, tanto da essersi dichiarata assolutamente contraria alla chirurgia estetica. Fino a qualche tempo fa dichiarava: “Sono contraria al bisturi e convinta che se ne possa fare a meno. Sono nata e cresciuta in una famiglia con un padre cardiologo e una sorella che fa la nutrizionista. Le mie curve sono frutto di sano movimento ed esercizi mirati. Non faccio come tante colleghe che ricorrono sempre più spesso a punturine e bisturi, salvo poi ritrovarsi gonfie come gommoni”.

Maria Monsè oggi

Nel 2020, però, sembra aver "tradito" i suoi principi, visto che ha portato la figlia Perla Maria a rifarsi il naso a 14 anni, cosa che ha generato non poche polemiche. Qual è stata la giustificazione della showgirl? Ha semplicemente spiegato di aver voluto soddisfare la figlia che intendeva correggere un piccolo difetto estetico.