Maria De Filippi compie 60 anni, l’evoluzione di stile è rock: festeggia ad Amici con il look total black Maria De Filippi ha compiuto ieri 60 anni e ha celebrato l’importante traguardo sul palco di uno dei suoi programmi iconici, Amici. In total black e con gli stivaletti chelsea, ha dimostrato che la sua nuova evoluzione di stile è rock.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata importante per Maria De Filippi: la signora della tv ha compiuto 60 anni e ha ricevuto auguri e omaggi da innumerevoli fan e colleghi, primi tra tutti Luciana Litizzetto e Fabio Fazio (che durante la diretta di Che Tempo che Fa hanno provato a chiamarla sbagliando numero). Come ha festeggiato? Naturalmente sul palco di uno dei suoi programmi più amati, Amici. Per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo rock e glamour in total black.

Il look di Maria De Filippi per i 60 anni

È in corso l'edizione 2021-22 di Amici di Maria De Filippi e, al di là dei talenti in gara, la vera protagonista è la "padrona di casa". Non sorprende che abbia voluto celebrare i suoi 60 anni proprio sul palcoscenico del programma, presentandosi in studio in versione rock e glamour. Per il compleanno ha puntato sull'eleganza del total black, abbinando una giacca monopetto leggermente over di Saint Laurent (1.690 euro) a un top di raso con un dettaglio gold sul colletto e a un aderentissimo leggings di pelle. Per completare il tutto ha scelto i soliti occhiali tondi con la montatura oro e le scarpe must-have di stagione, i chelsea boots (per la precisione quelli firmati Saint Laurent da 895 euro).

Maria De Filippi con Giulia Stabile ad Amici

Maria De Filippi, l'evoluzione di stile della signora della tv

Qual è il segreto del successo di Maria De Filippi? Ha saputo evolversi non solo dando vita a programmi che riescono a parlare alle nuove generazioni ma anche rivoluzionando il suo stile. Agli esordi indossava solo completi formali e rigorosi, mentre negli ultimi anni ha stravolto il suo guardaroba, dando spazio a capi e accessori glamour. Tacchi a spillo, giacche griffate, leggings, top animalier: la signora della tv italiana ha tutte le carte in regola per essere considerata icona fashion. In quante prenderanno ispirazione dal suo nuovo look dall'animo rock?