Marcell Jacobs, la romantica proposta di nozze a Nicole Daza: l’anello di fidanzamento vale una fortuna Marcell Jacobs e Nicole Daza diventeranno marito e moglie il prossimo anno. Il campione olimpico ha organizzato una proposta di nozze super romantica per chiedere la mano alla compagna e non ha rinunciato all’anello di fidanzamento scintillante e prezioso: ecco quanto vale.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2021 è davvero un anno speciale per Marcell Jacobs: dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, ha vissuto un altro momento super emozionante. Ha deciso di sposare la compagna Nicole Daza, la mamma dei suoi ultimi 2 figli,e per celebrare l'incredibile amore che prova nei suoi confronti ha organizzato nei minimi dettagli una romantica proposta di nozze. Qual è stata la risposta? Naturalmente un convinto "sì", anche se non è mancata l'ironia. Nicole ha infatti commentato il post dedicato all'evento con queste parole "Ho detto più velocemente sì io che lui a fare 100 metri", scatenando così l'ilarità dei fan.

La proposta di matrimonio sulla pista d'allenamento

Marcell Jacobs e Nicole Daza si sposano, nelle ultime ore si sono fidanzati ufficialmente dopo una proposta di matrimonio da sogno. A organizzarla è stato il campione olimpico, che ha approfittato di una ricorrenza importante come il suo 27esimo compleanno per rendere la festa ancora più speciale. Mentre era sulla pista su cui si è allenato durante il lockdown si è inginocchiato, mostrando alla compagna un enorme anello di diamanti. La risposta è stata sì e a quel punto sono partiti applausi e giochi d'artificio. Quando si terranno le nozze? L'anno prossimo nel giorno dl compleanno di Nicole, ovvero il 17 settembre 2022.

Quanto vale l'anello di fidanzamento di Nicole Daza

In una proposta di matrimonio tanto romantica poteva mai mancare l'anello super prezioso? Assolutamente no. È ormai risaputo che Marcell ami i gioielli brillanti e costosi ma questa volta ha dato davvero il meglio di lui. Il solitario regalato a Nicole ha fatto letteralmente impazzire il web. Si tratta di un anello con un brillante centrale dal taglio ovale e una fascia tempestata di micro diamanti. A firmarlo è stata la gioielleria Rodrigo Risivi ma, considerando che non è tra i modelli in vendita, probabilmente è stato l'atleta in persona a chiedere un prezioso personalizzato. Il prezzo? Non lo si conosce con precisione ma delle varianti simili completamente ricoperte di diamanti naturali sul sito ufficiale del marchio costano 13.500 euro. In quante sognano di ricevere un regalo tanto scintillante ed esclusivo durante la proposta di nozze?