Festeggiano oggi 15 anni di matrimonio Mara Venier e il produttore cinematografico Nicola Carraro: si sono detti il fatidico sì il 28 giugno 2006, dopo sei anni insieme. La popolare conduttrice televisiva era già stata sull'altare due volte. Aveva sposato l'attore Francesco Ferracini e l'attore Jerry Calà. Tra le altre relazioni famose, quelle con gli attori Pier Paolo Capponi e Armand Assante e la lunga storia d'amore con Renzo Arbore. Con Carraro era uscita allo scoperto dopo essere stata paparazzata in sua compagnia. All'epoca frequentava un'altra persona, il loro era un sentimento clandestino, ma una volta reso noto non si sono più nascosti né separati.

Il matrimonio di Mara Venier

Il matrimonio tra i due si era svolto nella chiesa sconsacrata di Santa Maria nel Tempulo, a Caracalla. tra gli invitati, diversi personaggi noti amici della coppia: Pippo Baudo, Katia Ricciarelli, Carlo Verdone, Iva Zanicchi, Nancy Brilli, Jerry Calà, Paola Perego, Alba Parietti. Dopo il rito celebrato dall’ex sindaco di Roma Walter Veltroni gli sposi e i loro 500 invitati si erano sposati a Villa Vigna San Sebastiano, nel cuore della Roma archeologica, per una mega festa. Era stata poi la volta della romantica luna di miele ai Caraibi. La sposa indossava una creazione realizzata appositamente per lei da Valentino. Non un vestito qualsiasi per il matrimonio, bensì una giacca (capo da lei amatissimo che sfoggia in ogni occasione) impreziosita da strass e un abito bianco lungo, leggermente plissettato.

Mara Venier e Nicola Carraro: insieme da 15 anni

Per festeggiare il loro quindicesimo anniversario di matrimonio non si è badato a spese! Con i follower di Instagram Mara Venier ha condiviso il momento in cui ha ricevuto il regalo del marito Nicola Carraro: le sono state recapitate 101 rose rosse, gesto che pare essere di tradizione tra i due per celebrare ogni anno che trascorrono in più insieme. La conduttrice ha rivolto un dolce pensiero al suo compagno, riproponendo anche una foto che li immortala nel fatidico giorno, il 28 giugno 2006: lei è raggiante nel suo abito da sposa. Tantissimi amici della coppia hanno lasciato i loro auguri: da Ermal Meta e Ferzan Ozpetek, da Laura Pausini a Elisabetta Gregoraci e anche Valeria Marini. In realtà i festeggiamenti erano cominciati ieri, nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, dove era stato mandato in onda un video del matrimonio, lo stesso ricondiviso su Instagram dalla conduttrice. Oggi la coppia è senza dubbio una delle più inossidabili del mondo dello spettacolo e insieme sono più uniti e felici che mai.