Luciano Punzo ieri e oggi: com’era il tentatore prima di Temptation Island Luciano Punzo è il tentatore di Temptation Island che sta mettendo a rischio la storia d’amore di Manuela e Stefano. Oggi siamo abituati a vederlo bellissimo e sicuro di sé su Canale 5 ma com’era prima del programma? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Luciano Punzo è uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island, ha attirato le attenzioni del pubblico dopo aver fatto tentennare Manuela Carriero, la fidanzata di Stefano Sirena. I due sono diventati sempre più intimi puntata dopo puntata e, tra bagni nelle cristalline acqua della Sardegna, romantiche notti in spiaggia e coccole, tra loro c'è stato anche un bacio "rubato". Al di là di come andrà a finire questa storia, è certo che per il modello questa esperienza televisiva sarà un vero e proprio trampolino di lancio. Oggi siamo abituati a vederlo bellissimo e sicuro di sé nel programma di Canale 5 ma in quanti sanno com'era prima del successo? Ecco cosa ha fatto prima del reality e com'è cambiato il suo aspetto dagli esordi a oggi.

L'evoluzione dell'hair look di Luciano Punzo

Il pubblico lo ha conosciuto a Temptation Island come il tentatore che ha messo a rischio la storia d'amore di Manuela ma la verità è che Luciano "bazzica" già da tempo nel mondo della tv. Oggi siamo abituati a vederlo con i capelli lunghi, la barba incolta, gli addominali scolpiti in mostra e la pelle abbronzata ma fino a qualche tempo fa era un tantino diverso. Agli esordi il modello portava la chioma corta e con la fila laterale, non aveva neppure un filo di barba sul viso e sulla sua pelle non c'era neppure un tatuaggio. Col tempo ha aggiunto qualche tocco rock e ribelle al suo stile ma non ha perso il fascino irresistibile, le labbra carnose, lo sguardo penetrante e il fisico da urlo.

Luciano prima di Temptation Island

Lo stile di Luciano Punzo dentro e fuori Temptation Island

Se c'è una cosa che non è assolutamente cambiata negli anni, quella è la passione di Luciano per le foto a petto nudo. Da sempre vanta un fisico mozzafiato, dei bicipiti muscolosi e un addome super scolpito e non esita a lasciarsi immortalare senza maglietta. Certo, i numerosi impegni da modello rendono la cosa non così tanto insolita ma basta spulciare il suo profilo social per capire che, al di là degli shooting ufficiali. A Temptation Island ha spaziato tra camicie, jeans, t-shirt aderenti, puntando tutto su uno stile casual e comodo, mentre nella vita reale non perde occasione per lasciare spazio all'eleganza tra completi total white e smoking. Insomma, Luciano sembra avere tutte le carte in regola per diventare influencer.