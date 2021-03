La mania diventata gettonatissima tra le star negli ultimi anni? Quella di postare delle foto dell'infanzia, così da lasciare i fan senza parole con la propria tenerezza. L'ultimo a non aver resistito al trend è stato Mahmood, che ha approfittato del compleanno della mamma per riaprire un vecchio album dei ricordi. Oggi siamo abituati a vederlo elegantissimo e glamour sui palcoscenici italiani più ambiti, all'ultimo Sanremo, ad esempio, ha riscritto le regole della moda contemporanea presentandosi all'Ariston con la gonna, ma la cosa che in pochi sanno è che fin da bambino aveva stile da vendere. Oltre a non essere praticamente cambiato con il passare degli anni, l'artista sfoggiava già dei capi d'abbigliamento iconici e super originali.

La foto di Mahmood da bambino

Qualche giorno fa Mahmood ha reso omaggio a mamma Anna in occasione del suo compleanno e, complice la lontananza, ha deciso di rispolverare una vecchia foto dell'infanzia in cui appare al suo fianco. Nella didascalia ha scritto: "Oggi è il tuo primo compleanno che non festeggiamo insieme. Ora sono qui in Sardegna a registare ma è un po’ come stare lì con te. Buon compleanno ma". Ad aver attirato le attenzioni, però, non poteva che essere il look del cantante: all'epoca il, complice probabilmente il successo di "Titanic", sfoggiava con orgoglio una t-shirt bianca con su stampato il viso di Leonardo Di Caprio in versione anni '90, ovvero con i capelli lunghi e la fila centrale. Per quanto riguarda l'aspetto estetico di Mahmood, invece, il dettaglio che balza subito all'occhio è che, sebbene sia cresciuto, non è assolutamente cambiato

in foto: Mahmood da bambino con mamma Anna

Mahmood e la passione per la moda

Non è una novità che Mahmood abbia la passione per i look originali, basti pensare al fatto che negli ultimi anni ha fatto parlare di lui sia per la sua incredibile voce che per le sue scelte di stile sopra le righe. Quando ha visto Sanremo con "Soldi" ha spopolato con pantaloni oversize e camicie trendy, nei mesi successi ha dimostrato di non aver paura di osare con tagli e colori di capelli estremi, di recente si è addirittura trasformato in un "demone". La t-shirt che ha fatto storia più di qualsiasi altro capo d'abbigliamento che ha indossato? Non è quella di Leonardo Di Caprio ma il modello sfoggiato qualche anno fa al Giffoni con la sua foto da bambino stampata sul petto. Insomma, Mahmood ha sempre avuto stile da vendere e oggi non può che essere considerato una vera e propria icona fashion.