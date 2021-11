Madalina Ghenea con i capelli biondi alla prima di House of Gucci: sul red carpet incanta col nuovo look Madalina Ghenea ha preso parte alla prima londinese di House of Gucci, l’atteso film di Ridley Scott in cui ricoprirà i panni di Sophia Loren. Sul red carpet ha incantato tutti con un pomposo abito total black, completando il tutto con degli inediti capelli biondi.

A cura di Valeria Paglionico

House of Gucci, il film firmato da Ridley Scott dedicato alla storia di Patrizia Reggiani, la donna accusata di aver assassinato il marito Maurizio Gucci, è il più atteso dell'anno. Arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 novembre e sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di vedere sullo schermo la controversa storia della famiglia fondatrice della nota Maison fiorentina. Ieri sera è andata in scena la prima londinese e i protagonisti si sono riuniti sul red carpet, sfidandosi a colpi di stile. Se ad attirare tutti i riflettori è stata Lady Gaga col suo splendido abito viola che ha lasciato le autoreggenti in vista, a farle concorrenza è stata Madalina Ghenea. Nel film ricoprirà i panni di Sophia Loren e non poteva perdersi un evento tanto ambito come la première che ha dato il via al tour promozionale.

L'abito nero di Madalina Ghenea alla prima di House of Gucci

Madalina Ghenea è stata tra le dive che hanno partecipato alla prima première del film House of Gucci. Per un appuntamento tanto atteso non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile, dimostrando ancora una volta di essere una vera e propria icona di bellezza. L'attrice si è presentata sul red carpet londinese in total black, ha indossato un pomposo abito firmato Moschino, per la precisione un modello bustier custom made in moiré di seta. A caratterizzarlo, una ampia gonna strutturata, delle spalline in tulle e una scollatura generosa che ha messo in risalto il décolleté. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri col tacco a spillo e degli orecchini pendenti tempestati di diamanti di Damiani.

Madalina Ghenea in Moschino alla prima di House of Gucci

Il nuovo look di Madalina Ghenea

Che Madalina Ghenea fosse icona di splendore e di stile non è mai stato in dubbio, ma alla prima di House of Gucci è riuscita a lasciare i fan senza parole con una piccola novità. La modella e attrice ha cambiato look in modo drastico, dicendo addio ai suoi capelli naturali castano scuro. Ha fatto visita all'hairstylist di fiducia e ha tinto la chioma di biondo platino, lasciando però le radici scure come impone il trend del momento. Ha inoltre rivoluzionato anche il taglio: ha abbandonato le lunghezze extra, optando per un long bob che le arriva all'altezza del décolleté, portato mosso e con la fila molto laterale.

Leggi anche La nuova trasformazione di Conchita Wurst: look sadomaso e capelli cortissimi sul red carpet